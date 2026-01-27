Le marché automobile européen a poursuivi sa hausse en décembre, l'électrique toujours en vue

Le redressement du marché automobile européen s'est poursuivi en décembre pour le sixième mois consécutif, avec une hausse de 5,8% des immatriculations à 963 319 unités, montrent des chiffres publiés mardi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

Si l'organisation professionnelle souligne la montée en puissance des ventes de véhicules électriques, cette dernière note aussi que les volumes de ventes au sein de l'Union européenne restent toujours bien en dessous de leurs niveaux d'avant l'épidémie de Covid 19.



Sur l'ensemble de l'année 2025, les ventes de voitures neuves dans l'UE s'inscrivent en hausse de 1,8%, à 10 822 831 unités.



Pour ce qui concerne le mois de décembre, la France a été le seul grand marché d'Europe à reculer avec une baisse de 5,8% des immatriculations, mais la demande s'est aussi tassée en Espagne ( -2%) qui met ainsi fin à une série de sept mois de croissance consécutive à deux chiffres.



Les immatriculations ont en revanche augmenté de 9,7% en Allemagne, de 3,9% au Royaume-Uni et de 2,3% en Italie.



En termes de motorisation les véhicules électriques à batterie (BEV) continuent d'accélérer fortement (+51% en décembre), à tel point qu'ils représentent désormais une part de marché de 17,4%, contre 13,6% fin 2024.



Les voitures essence ont quant à elles poursuivi leur déclin (-18,7% l'an dernier), de même que les moteurs diesel (-24,2% en 2025).



En décembre, Stellantis a réussi à tirer son épingle du jeu avec des immatriculations en progression de 6,8% sur l'ultime mois de l'année, mais en baisse de 4,7% sur l'ensemble de l'exercice. Renault a vu les siennes reculer de 1,8% sous l'effet d'une chute des ventes de Dacia (-12,5% en décembre).



Parmi les autres grands constructeurs, Volkswagen affiche la meilleure performance du secteur en décembre (+10,6%) grâce à la vigueur de ses marques Audi et Cupra.



En Bourse, l'indice de l'automobile, le STOXX Europe 600 Automobiles & Parts, reculait de 0,7% après la parution de ces chiffres, à comparer avec un gain de 0,3% pour le STOXX Europe 600 dans son ensemble. L'indice sectoriel perd plus de 6% cette année.



Au niveau des valeurs, Stellantis lâchait pas loin de 0,9%, Renault cédait 1,1% et VW perdait 1,4% à Francfort.