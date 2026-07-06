Le rachat de l'activité télévision du britannique ITV par Sky - contrôlé par l'américain Comcast - n'avait pas d'impact ce matin sur la valorisation de TF1.

Cette transaction à 1,6 milliard de livres - dont 200 millions en complément de performance, pour un prix ferme de 1,4 milliard de livres - valorise ITV et sa maison de production Love Productions aux alentours de six fois son profit d'exploitation avant amortissements, ou EBITDA.

Il s'agit bien sûr d'un multiple de consolidation défensive sur une activité en déclin structurel, qui ne prospère plus que sur des cohortes d'âges seniors, et qui abandonne ailleurs ses parts de marché à la concurrence de YouTube et des plateformes de streaming.

Si la transaction Sky-ITV s'inscrit dans des multiples comparables à ceux de MFE - ou plutôt, le groupe italo-germanique depuis que ProSiebenSat.1 est consolidé dans les comptes de MFE - elle laisse en revanche entrevoir une décote toujours forte sur TF1.

Le groupe télévisé français, bien capitalisé, reste à moins de quatre fois son profit d'exploitation avant amortissement, ou EBITDA, et pour un rendement sur dividende très proche d'un territoire à deux chiffres. Mais il est on le sait un consolidateur naturel - avec M6 dans le viseur - plutôt qu'une cible.

À cet égard, le marché le perçoit comme susceptible de doubler la mise sur une activité en déclin, plutôt que d'en sortir tant que le navire flotte encore.

Sur les cinq derniers exercices, globalement stables, le groupe contrôlé par la famille Bouygues générait 1,2 milliard de cash-flow libre, dont une moitié était retournée aux actionnaires via des dividendes. La trésorerie s'est enrichie du solde, sans doute en vue de préparer un rachat de M6 en accord avec CMA-CGM.

Cette transaction, on le sait, revêt un caractère éminemment politique et continue de se heurter à de sérieux obstacles réglementaires. D'aucuns seraient cependant tentés de spéculer sur un providentiel déblocage à la veille de l'élection présidentielle française.

Les rumeurs de rachat à 20 euros par action Métropole valoriseraient Métropole avec une nette prime par rapport à ses pairs, notamment parce que les synergies publicitaires et de coûts d'une fusion TF1-M6 seraient considérables.