Dans une étude, Morgan Stanley fait le point sur le marché automobile chinois, et notamment sur ses exportations, qui affichent des niveaux records sur de nombreux marchés mondiaux. La banque d'investissement estime en outre que cette tendance devrait se poursuivre en raison du repli du marché intérieur.
Dans le détail, les volumes d'exportation de la Chine ont encore bondi de 72% en glissement annuel au mois de juin. Pour Morgan Stanley, cette dynamique est due à une baisse des volumes et aux pressions constantes sur le marché automobile local, qui pousse les constructeurs à se tourner vers l'étranger pour écouler leurs surcapacités.
Ainsi, les importations en Europe, en Amérique latine, en Inde, en Afrique du Sud, en Australie, au Japon et sur d'autres marchés hors Etats-Unis, sont en fortes hausses en glissement annuel. Dans l'autre, les importations automobiles en Chine ont continué de reculer, bien qu'elles s'améliorent d'un mois sur l'autre, mais toujours loin du pic observé en 2020.
Morgan Stanley est un groupe de services financiers. Les revenus (avant éliminations intragroupe) par activité se répartissent comme suit :
- banque de financement et d'investissement (46,4%) : financements spécialisés (d'acquisitions, de projets, etc.), interventions sur les marchés actions, de taux, de change et de matières premières, opérations sur actions, conseil en fusions-acquisitions, etc. ;
- gestion de patrimoine (44,5%) ;
- gestion d'actifs et de fonds d'investissement (9,1%) : 1 895 MdsUSD d'actifs sous gestion à fin 2025.
La répartition géographique des revenus est la suivante : Amériques (74,9%), Asie (13,3%) et Europe-Moyen-Orient-Afrique (11,8%).
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Investisseur
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Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.