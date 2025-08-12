La chronique du jour va beaucoup citer Donald Trump parce que Donald Trump a beaucoup parlé et agi hier. Pendant que la jauge des résultats d'entreprises se vide, celle de la macroéconomie remonte avec la publication à 14h30 des chiffres de l'inflation de juillet aux Etats-Unis, un point de passage important pour savoir si la banque centrale américaine est susceptible de commencer à faire baisser le prix de l'argent dès le mois prochain. Avec en toile de fond la relation ambigüe entre la Chine et les Etats-Unis.

Avertissement : si vous êtes allergique à Donald Trump, vous allez souffrir en lisant cette chronique. Remarquez, vous souffrez déjà depuis des mois, alors un peu plus, un peu moins… Le président américain envahit toujours l'espace médiatique, de Washington DC à Pékin en passant par New Delhi et l'Alaska. Les gens qui le décrivent en imperator levant et baissant le pouce devant le grand spectacle du monde sont finalement assez proches de la réalité.

Donc pour résumer, au cours des vingt-quatre dernières heures, Trump a :

Renoncé à taxer l'or (j'ai cru entendre un gros ouf de soulagement en provenance de Suisse),

Annoncé 90 jours additionnels de négociations commerciales avec la Chine (soit jusqu'au 10 novembre à 6h01 heure de Paris),

Désigné l'économiste conservateur Erwin John Antoni III (EJ Antoni en version courte) aux commandes du bureau des statistiques US, après avoir débarqué sa précédente responsable accusée d'avoir publié des données frelatées.

Recentré les attentes sur son sommet du 15 août avec Vladimir Poutine, en laissant penser que la réunion sera davantage informelle que décisive en vue d'un cessez-le-feu en Ukraine.

Créé les conditions d'un asservissement de la Fed en laissant entendre que trois autres membres actuels de l'institution, Michelle Bowman, Philip Jefferson et Lorie Logan, peuvent prétendre à la présidence de la banque centrale, en plus de Christopher Waller et James Bullard. Une façon habile de les pousser à jouer les thuriféraires.

Laissé entendre que Nvidia pourrait être autorisée à vendre à la Chine sa puce d'intelligence artificielle la plus avancée, Blackwell, si le groupe est capable de faire en sorte qu'elle soit moins avancée. Une puce avancée pas avancée, en somme. Et moyennant finance, puisque c'est la nouvelle marotte du moment : la ponction fédérale sur le chiffre d'affaires réalisé en Chine.

Discuté avec le patron d'Intel après avoir appelé à sa démission, en jugeant la rencontre "très intéressante". L'action Intel a progressé de 3% hors séance après ce commentaire jugé positif, preuve qu'elle est désormais corrélée au narratif de la Maison Blanche.

Evoqué la légalisation de la ganja (musique !), ou du moins sa sortie de la liste des drogues les plus dangereuses aux Etats-Unis.

Au milieu de cette tornade médiatique, les indices boursiers ont plutôt marqué le pas, à l'image d'un S&P 500 qui a lâché 0,25% à la clôture hier, sans s'éloigner de ses records. Le curieux schéma consistant à prendre un écot sur le chiffre d'affaires des entreprises privées qui vendent des semiconducteurs à la Chine a laissé un goût amer. Personne n'est dupe de son incompatibilité avec les exigences de sécurité nationale érigées en principe jusqu'ici. Cela confirme toutefois aux investisseurs que tout est négociable avec la Chine, du moment que quelqu'un paie les frais. Les choses pourraient quand même se corser parce que Pékin a émis autour de 7h15 heure européenne ce matin une directive recommandant de ne pas utiliser les puces Nvidia H20, celles qui sont justement dédiées à l'export vers la Chine, parce qu'elles sont jugées dangereuses pour la sécurité nationale. On le voit, les relations sino-américaines ne risquent pas de se décomplexifier.

Pendant que les arbres (boursiers) montent jusqu'au ciel, l'arbre qui va cacher la forêt aujourd'hui s'appelle inflation de juillet aux Etats-Unis. Les économistes attendent une accélération à 3% pour l'inflation sous-jacente (dite core inflation) et à 2,8% pour l'inflation de base. La Maison Blanche pourrait tout à fait décréter ces statistiques nulles et non avenues si elles étaient déplaisantes, puisqu'elle considère que les relevés ne seront pas fiables avant que EJ Antoni n'ait commencé à mettre son nez dedans. Ces données importent parce qu'elles sont susceptibles de faire bouger la probabilité de baisse des taux de la Fed en septembre, fixée ce matin à 84,4%. Verdict à 14h30.

En dépit du doute qui s'est emparé des marchés actions occidentaux hier, le Japon a signé un record pendant la journée. La Bourse de Tokyo a progressé sur sept des huit dernières séances, soutenue par la porte de sortie douanière jugée honorable signée avec les Etats-Unis. Elle gagne encore plus de 2% ce matin. L'Australie parvient à s'adjuger 0,3%, mais la tendance est plus fragile ailleurs : Hong Kong et la Corée du Sud baissent légèrement, pendant que l'Inde stagne. Les places européennes sont finalement attendues en hausse à l'ouverture.

Le CAC 40 gagne 0,5% dans les premiers échanges, effaçant une partie de ses pertes de la veille. Le SMI récupère 0,15% et le Bel 20 près de 0,3%.

Les temps forts économiques du jour

Au programme aujourd'hui : le sondage ZEW allemand et l'inflation de juillet aux Etats-Unis. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

