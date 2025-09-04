L'économie américaine attend un chiffre. Pas un chiffre élégant ni inspirant, mais un de ceux que Wall Street considère avec une gravité quasi rituelle : le rapport mensuel sur l'emploi. Vendredi matin, il révélera combien d'Américains ont été embauchés le mois dernier. En amont, d'autres indicateurs s'accumulent au calendrier : l'enquête privée d'ADP, les inscriptions hebdomadaires au chômage, chacun promettant un indice sur l'état du marché du travail. Ces publications comptent, non seulement pour ce qu'elles disent de l'emploi, mais aussi pour l'influence qu'elles peuvent exercer sur la Réserve fédérale.

Le dernier indice est tombé ce matin, quand le rapport ADP a fait état de seulement 54 000 créations d'emplois privés en août, contre 68 000 attendues par les économistes. Pris isolément, le chiffre n'a rien de catastrophique. Mais sa modestie renforce l'idée d'un marché du travail en perte de vitesse. Pour des investisseurs habitués à interpréter toute faiblesse comme un carburant accommodant, ce manque a nourri la conviction que la Fed s'oriente bientôt vers des baisses de taux. Pourtant, l'écart entre attentes et réalité souligne aussi une fragilité : une économie qui crée encore des emplois, mais plus au rythme jugé nécessaire pour soutenir durablement la croissance.

Cette obsession s'est intensifiée à mesure que la posture de la Fed a évolué. Il y a quelques semaines à peine, Jerome Powell évoquait des "risques croissants pour l'emploi", une formule reçue par les marchés comme la confirmation que la banque centrale se rapprochait d'un assouplissement monétaire. Les investisseurs en sont désormais convaincus, au point de l'avoir largement intégré dans les prix.

Mais le tableau d'ensemble reste loin d'un optimisme facile. Les rendements des obligations longues restent élevés, ce qui pèse sur les actions. Septembre, mois réputé cruel pour les marchés, a déjà confirmé sa réputation. Jeudi matin, les contrats à terme sur le S&P 500 progressaient timidement, ceux sur le Nasdaq affichaient un léger gain, tandis que les futures du Dow Jones reculaient un peu.

Du côté des entreprises, l'humeur est tout aussi hésitante. Salesforce, jadis symbole de l'inéluctable transition vers le cloud, a publié des prévisions en deçà des attentes, entraînant une chute marquée de son titre. La déception ne tenait pas seulement au chiffre d'affaires : elle reflétait aussi un doute croissant sur la capacité du groupe à transformer sa plateforme d'IA en véritable moteur de croissance. Ailleurs, Figma a trébuché dès sa première publication trimestrielle en tant que société cotée.

Ce refroidissement illustre un paradoxe. Les investisseurs continuent de croire que l'IA est l'histoire économique de la décennie, mais leur patience s'épuise face aux étapes coûteuses et progressives qu'impose cette mutation. Ils voudraient que l'avenir arrive déjà monétisé, sans la phase maladroite des essais et erreurs. Cette tension commence à redessiner les valorisations du secteur technologique : la foi dans la disruption à long terme se heurte à l'impatience des résultats trimestriels.

Au milieu de cette incertitude, quelques éclats de confiance émergent. American Eagle Outfitters, porté par des partenariats avec des célébrités, a bondi de plus de 23% après des prévisions solides. Alphabet a brièvement atteint un record historique en séance après une décision favorable en matière d'antitrust. Hier, le groupe a permis à Wall Street à transformer une séance hésitante en succès. Apple a aussi contribué, avec un gain de près de 4%, après qu'un tribunal américain a confirmé le droit de Google à conserver son navigateur Chrome, et par ricochet son accord annuel de 20 milliards de dollars avec Apple. Ces hausses ont masqué les faiblesses ailleurs : neuf des onze secteurs du S&P 500 étaient dans le rouge et les indices Dow Jones et Russell 2000 ont reculé. Reste qu'avec cette progression, la capitalisation de Alphabet a atteint 2,8 trillions de dollars, consolidant sa place juste derrière Apple et Microsoft dans la hiérarchie mondiale.

Les cotations du jour :

Dollar Index : 98,362

: 98,362 Or: 3 544 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 66,75 USD (WTI) 63,18 USD

BRENT : 66,75 USD (WTI) 63,18 USD États-Unis 10 ans: 4,15%

10 ans: 4,15% BITCOIN: 111 000 USD

Actualités économiques :

Lockheed Martin a décroché un contrat de 9,8 MdsUSD de l'armée américaine pour la fourniture de près de 2 000 missiles Patriot, ce qui représente son plus important contrat dans le domaine des missiles à ce jour.

Blackstone et State Street vont lancer un nouvel ETF proposant une exposition aux CLO européens notés AAA, dont la cotation est prévue sur plusieurs bourses européennes.

Ciena a annoncé une hausse de 29,4% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, dépassant les estimations grâce à la forte demande en connectivité haut débit stimulée par l'IA.

KKR a acquis la société coréenne d'emballage de cosmétiques Samhwa auprès de TPG pour 528 MUSD, renforçant ainsi sa présence sur le marché coréen des produits de beauté.

Amazon a finalisé l'acquisition de la fintech indienne Axio, obtenant ainsi une licence de prêt direct pour étendre l'offre de crédit qu'il propose dans le pays.

L'acquisition majoritaire d'Avendus Capital, soutenu par Blackstone, par Mizuho est au point mort en raison de désaccords sur la valorisation et les conditions de sortie.

Carlyle a levé 20 MdsUSD pour acheter des participations vieillissantes dans des sociétés de capital-investissement, élargissant ainsi sa stratégie d'investissement secondaire.

JPMorgan prévoit de lancer sa banque de détail numérique Chase en Allemagne en 2026, en commençant par les comptes d'épargne.

Apple développe une mise à niveau de Siri basée sur l'IA, baptisée " World Knowledge Answers ", qui sera intégrée à Safari et à la recherche iOS.

Genuine Parts a nommé deux nouveaux administrateurs à la suite d'un accord avec Elliott Investment Management, qui est récemment devenu son principal actionnaire actif.

IonQ s'est associé à Element Six pour développer des films de diamant de qualité quantique pour des réseaux quantiques évolutifs.

Palantir s'est associé à Lumen pour mener à bien la transformation de Lumen basée sur l'IA à l'aide de la plateforme Foundry et AI de Palantir.

Goldman Sachs investira jusqu'à 1 milliard de dollars dans T. Rowe Price, lançant ainsi un partenariat stratégique axé sur les solutions d'investissement public-privé.

Nvidia investit 600 MUSD dans Quantinuum, la société quantique de Honeywell, dont la valeur est estimée à 10 MdsUSD.

Eli Lilly a obtenu la désignation de thérapie innovante de la FDA pour son candidat médicament contre le cancer du poumon KRAS G12C, l'olomorasib, utilisé avec le Keytruda de Merck.

GE Aerospace investit 300 MUSD dans BETA Technologies afin de co-développer un turbogénérateur électrique hybride destiné à des applications aéronautiques.

Ciena a annoncé des revenus et des bénéfices supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre et a publié des prévisions plus optimistes pour le quatrième trimestre.

Google s'est vu infliger une amende de 425 MUSD par un jury de San Francisco pour violation de la vie privée liée au suivi des utilisateurs malgré leurs paramètres.

Exxon Mobil envisage la vente de ses usines chimiques européennes, pour un montant pouvant atteindre 1 milliard de dollars.

ConocoPhillips va réduire ses effectifs de 20 à 25 % dans le cadre d'une restructuration.

Salesforce a dépassé les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel grâce à une forte demande pour ses logiciels d'intelligence artificielle et d'entreprise.

Les actions de Macy's ont grimpé en flèche après la révision à la hausse des prévisions annuelles et l'annonce de la meilleure croissance des ventes comparables en trois ans.

