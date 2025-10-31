Hier, probablement pour fêter la veille d'Halloween, les marchés américains ont joué à se faire peur avec une baisse assez marquée des valeurs technologiques. En soirée, les résultats d'Apple et Amazon ont cependant redonné quelques couleurs aux acheteurs. La semaine se termine sur une nouvelle série de publications trimestrielles d'entreprises, alors que le blocage des administrations américaines, qui dure depuis un mois, empêche toujours la publication de la plupart des données macroéconomiques aux Etats-Unis.

J'hésite depuis le début de la semaine à me lancer dans un papier qui suscitera probablement quelques remarques acerbes du genre "OK Boomer", ou "tiens, il a 102 ans". Mais allez, j'ose. Les réactions des actions aux publications de résultats sont de plus en plus dingues (insane, dirait mon collègue Etienne). Les variations à deux chiffres sont devenues monnaie courante même sur des dossiers réputés placides. On a aussi droit à des -30%, des -40% ou des -50% en une séance sur des entreprises qui pèsent des dizaines de milliards. Par exemple Fiserv au milieu de la semaine : une révision d'objectifs en baisse, le départ du directeur financier et pouf, la capitalisation passe de 75 à moins de 40 milliards de dollars.

Alors de trois choses l'une : soit le marché est devenu vraiment nullissime pour valoriser les entreprises, soit il faut gommer des hausses décérébrées avec des baisses décérébrées. Soit l'entreprise va s'effondrer dans un avenir plus ou moins proche. Concernant spécifiquement Fiserv, la société, après avoir perdu près de la moitié de sa valeur en deux jours, se paie 7,5 fois les résultats attendus l'année prochaine. C'est à peine plus cher que Valeo. Sauf que Valeo est un équipementier automobile sur un marché déprimé et que Fiserv est une fintech, un peu ancienne, certes, mais dont le PER moyen sur 10 ans avoisine plutôt 40 que 7,5. Mais peut-être que le marché considère que Fiserv va finir par disparaître, effacée par des jeunes pousses dopées à l'IA ?

Ce qui est sûr, c'est que la volatilité post-résultats s'est traduite hier par des baisses de 10% ou plus pour sept grosses valeurs du S&P 500 (eBay, Meta, Chipotle, Cigna notamment). L'Europe n'est pas en reste, avec les plongeons de plus de 10% de WPP, Kongsberg ou Arcadis dans le Stoxx Europe 600. Il y avait hier un peu moins de hausses spectaculaires, mais la démonstration vaut aussi pour les gains. Il n'y a pas, à ma connaissance, de recherche qui documente un accroissement spectaculaire de la volatilité autour des résultats sur la période récente. Ma réflexion est en partie pifométrique. Mais au moins une étude universitaire a montré que les réactions du marché aux résultats sont devenues plus fortes sur la période 2001 à 2016 qu'elles ne l'étaient auparavant. Les auteurs expliquent cela par le renforcement de la transparence de la communication des sociétés et par l'accroissement des canaux de diffusion. La tendance n'a pu que se renforcer depuis. Car je ne doute pas qu'à l'ère des réseaux sociaux, du storytelling et de l'accès élargi des particuliers au marché, les mouvements de foule sont nettement plus puissants. Après tout, je n'ai peut-être pas 102 ans.

On l'aura compris, les communiqués de résultats façonnent à leur manière les parcours indiciels. Hier, le marché s'est plutôt alarmé de la fuite en avant des dépenses IA des grandes plateformes. Meta a terminé à -11% et Microsoft à -3%. L'insubmersible Nasdaq 100 a pris un coup derrière la tête (-1,5%) à cause des craintes entourant le retour sur investissement de l'IA. Il faut ajouter à cela le seau d'eau froide lancé par la Fed mercredi soir sur la surchauffe du marché. Son président a laissé planer la possibilité d'un statu quo sur les taux directeurs lors de la dernière réunion de l'année de la banque centrale en décembre, à rebours du consensus qui mise toujours sur un assouplissement.

Après la clôture de Wall Street, Amazon et Apple ont toutefois redonné quelques couleurs aux futures avec leurs résultats. Le vendeur en ligne continue à profiter d'une croissance soutenue d'AWS, le plus gros fournisseur de capacités cloud du monde. La marque à la pomme, pour sa part, a dégainé une performance mi-figue, mi-raisin pour rester dans le domaine fruitier. Le marché lui a pardonné un coup de frein en Chine grâce à la promesse d'une fin d'année radieuse. Amazon gagnait 13% hors séance. Apple se contentait de 2,5%.

Le compromis commercial trouvé entre les Etats-Unis et la Chine jeudi n'a pas impressionné les financiers. Tout le monde a bien compris qu'il s'agit d'un accord transitoire et fragile dans la guerre économique que se livrent les deux pays. Le marché avait acheté la rumeur, il a vendu la nouvelle. En Chine toujours, l'industrie manufacturière reste en berne, comme le montre l'indice PMI NBS publié cette nuit, qui s'inscrit non seulement en zone de contraction, mais en-deçà des attentes.

Histoire de donner une couleur citrouille à cette chronique pour Halloween, je m'étais lancé dans la recherche d'entreprises cotées aux noms évoquant l'épouvante. A mon grand dam, je n'en ai pas trouvé beaucoup. Mon meilleur choix : le vendeur de mode en ligne britannique Boohoo, qui évoque un bruit pour faire peur. Si vous en avez d'autres, transmettez-les-moi pour l'année prochaine !

En Asie Pacifique, la Chine continue à reculer pendant que le Japon et la Corée du Sud progressent, soutenus par les accords récents signés avec l'administration Trump. En Australie, l'ASX a enchaîné une quatrième séance consécutive de baisse, après la remontée de l'inflation qui met à mal les espoirs de baisse de taux dans le pays. L'Europe est attendue en baisse, la force de traction d'Apple et Amazon n'ayant manifestement pas résisté à la traversée de l'Atlantique.

Les temps forts économiques du jour

Les chiffres de l'inflation préliminaire d'octobre dans la zone euro seront publiés à 11h00. Aux Etats-Unis, l'inflation PCE et les revenus et dépenses des ménages ne seront pas annoncés à cause du shutdown. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

Anheuser-Busch Inbev : Anchor Securities maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 60 à 64 EUR.

ArgenX : Citizens maintient sa recommandation de surperformance de marché et relève l'objectif de cours de 839 à 925 USD. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 916 à 921 USD. Guggenheim maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1070 à 1085 USD. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 917 à 950 USD. TD Cowen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 800 à 1146 USD. Truist Securities maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 918 à 950 USD.

Carmila : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 21 à 20,50 EUR.

Clariant : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 14 à 12 CHF.

Crédit Agricole : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 20 à 20,10 EUR.

Equinor : Barclays passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 325 NOK à 230 NOK.

Exosens : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 45 à 54 EUR.

Ferrari : Evercore ISI reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 580 à 475 USD.

Ipsos : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 60 à 54 EUR.

Kering : Bernstein passe de performance de marché à sousperformance avec un objectif de cours de 240 EUR.

Lectra : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 30 à 29 EUR.

Medincell : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 22 EUR à 50 EUR.

Pluxee : AlphaValue/Baader Europe reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 29,40 à 30,80 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 22,50 EUR à 23 EUR.

Rémy Cointreau : Deutsche Bank maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 41 EUR à 31 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 65 EUR à 55 EUR.

Saint-Gobain : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 115 à 110 EUR. RBC Capital maintient sa recommandation de performance de marché et réduit l'objectif de cours de 109 à 105 EUR.

Société Générale : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 64 à 65 EUR. JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 67 à 66 EUR.

Stellantis : Freedom Broker reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 10,20 à 11,30 USD.

Technip Energies : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 50 à 49 EUR.

TotalEnergies : Gerdes Energy Research LLC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 81 à 82 USD.

UBS Group : Deutsche Bank reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 36 à 37 CHF.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Parmi les résultats du jour : Saint-Gobain confirme son objectif de marge 2025. Le titre perdait 6% sur l'OTC US hier soir. Elis confirme ses prévisions 2025. Scor publie 217 MEUR de bénéfice net au T3. Imerys va déployer un plan de réduction des coûts pour redresser sa rentabilité. Spie confirme ses objectifs. Viridien améliore sa marge d'EBITDA au troisième trimestre. Casino doit à nouveau lever des fonds.

Vallourec remporte un contrat majeur auprès de Shell pour un projet pétrolier au Brésil.

Vusiongroup annonce un contrat avec l'enseigne allemande DM.

Genfit va retirer ses American Depositary Shares du Nasdaq.

Charwood Energy obtient un prêt participatif d'un million d'euros sur la plateforme MiiMOSA.

Les principales publications du jour : X-Fab, 2CRSi, Samse, Mastrad, TME Pharma, Coil… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.