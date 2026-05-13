Le marché pétrolier face à une baisse inévitable de la demande (AIE)

Selon l'agence internationale de l'énergie (AIE), la demande mondiale de pétrole devrait se contracter de 420 kb/j (kilobarils par jour) en glissement annuel en 2026, pour s'établir à 104 mb/j (millions de barils par jour), soit 1,3 mb/j de moins que nos prévisions d'avant-guerre. La baisse la plus importante est attendue au deuxième trimestre 2026 avec un recul de 2,45 mb/j, dont 930 kb/j pour les pays de l'OCDE et 1,5 mb/j pour les pays hors OCDE.

Les secteurs de la pétrochimie et de l'aviation sont actuellement les plus touchés, mais la hausse des prix, l'affaiblissement de la conjoncture économique et les mesures d'économie d'énergie pèseront de plus en plus sur la consommation de carburant.



Par ailleurs, l'AIE affirme que l'offre mondiale de pétrole a reculé de 1,8 mb/j supplémentaire en avril pour s'établir à 95,1 mb/j, portant les pertes totales depuis février à 12,8 mb/j. La production des pays du Golfe, affectée par la fermeture du détroit d'Ormuz, se situait à 14,4 mb/j en dessous des niveaux d'avant-guerre. L'augmentation de la production et des exportations en provenance du bassin atlantique apporte un certain répit.



Sous réserve d'une reprise graduelle du trafic dans le détroit à partir de juin, l'offre mondiale de pétrole devrait baisser en moyenne de 3,9 mb/j sur l'année 2026, pour atteindre 102,2 mb/j.



Quant aux volumes de pétrole brut traités en raffinerie, ils devraient chuter de 4,5 mb/j au deuxième trimestre 2026 pour s'établir à 78,7 mb/j, et de 1,6 mb/j sur l'ensemble de l'année 2026 pour atteindre 82,3 mb/j, alors que les opérateurs font face aux dommages subis par les infrastructures, aux restrictions à l'exportation et à une moindre disponibilité des matières premières.



Les marges de raffinage se maintiennent à des niveaux historiquement élevés, portées par des spreads (ou cracks) records sur les distillats moyens. Les raffineurs s'adaptent à la crise, avec l'émergence de nouveaux flux commerciaux pour compenser la perte des exportations de produits pétroliers en provenance du Golfe.



En outre, selon les données préliminaires, les stocks de pétrole observés à l'échelle mondiale ont diminué de 129 mb en mars et de 117 mb supplémentaires en avril. "En raison des perturbations persistantes du commerce maritime transitant par le détroit d'Ormuz, les stocks terrestres ont chuté de 170 mb (-5,7 mb/j) en avril, tandis que les volumes de pétrole en mer ont rebondi de 53 mb", explique l'agence.



Les stocks terrestres des pays de l'OCDE ont dégringolé de 146 mb (-4,9 mb/j), alors que les stocks visibles hors OCDE ont reculé de 24 mb.