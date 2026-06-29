La forte correction des valeurs liées à l'intelligence artificielle a provoqué une rotation sectorielle au profit des valeurs plus défensives et quelques achats opportunistes sur d'autres segments. Les investisseurs ont tendance à reléguer les tensions géopolitiques au Moyen-Orient au second plan. Cette semaine, peu de résultats sont en vue, mais quelques échéances macroéconomiques importantes se profilent en Europe et aux Etats-Unis.

Les marchés actions sortent d'une semaine mouvementée, marquée par d'importantes variations sur les valeurs les plus exposées au boom de l'intelligence artificielle. Aux Etats-Unis, ON Semiconductor, l'une des grandes favorites des investisseurs ces derniers mois, a perdu près d'un quart de sa valeur en cinq séances. De nombreux autres fabricants de semi-conducteurs ont subi des corrections similaires.

Dans cet univers, seuls les fournisseurs de puces-mémoire ont tenu le choc après les résultats époustouflants de Micron. Cette spécialité porte actuellement la cape d'invincibilité de l'IA, qui est passée des épaules de Nvidia à celle des hyperscalers, puis aux fournisseurs de matériel informatique au sens large, aux acteurs de la photonique ou aux énergéticiens. La puce-mémoire est la ligne de crête actuelle.

Le reflux massif s'explique aussi par les flux vendeurs des investisseurs qui ont encaissé des plus-values exceptionnelles sur ces positions. La bonne pratique boursière veut qu'on laisse courir ses gains, mais les adages ont leurs limites face à l'exubérance de certains parcours. Par l'effet des vases communicants, l'argent est allé ailleurs. En premier lieu sur les secteurs plus défensifs, puisque les meilleures performances de la semaine passée aux Etats-Unis sont la santé, l'assurance et la consommation de base (presque un stéréotype du défensif). En second lieu, sur les acteurs du logiciel qui sont les victimes expiatoires de l'IA depuis plusieurs mois. Les prises de bénéfices ne signifient pas que le marché a renoncé à la thématique IA. Juste qu'il trouve que ça va un peu vite, même s'il adore ça.

Dans ce contexte, le Nasdaq 100 a perdu plus de 4% en cinq séances, soit sa seconde plus forte baisse hebdomadaire de 2026. Une chute qui contraste avec la bonne tenue affichée par l'Europe, où le Stoxx Europe 600 a grappillé 0,04% sur la semaine, plus sensible à la baisse des cours pétroliers qu'aux controverses sur la valorisation des entreprises de l'IA.

Sur le front de l'or noir, la situation s'est à nouveau envenimée au cours du weekend entre les Etats-Unis et l'Iran, mais les choses semblent être rentrées dans l'ordre ce matin. Les financiers estiment que le conflit au Moyen-Orient n'est plus un sujet à court terme, notamment parce que Donald Trump n'a pas d'autre choix que de faire des concessions s'il veut éviter de savonner la planche de son propre camp avant les élections de mi-mandat. Ce sentiment se reflète dans les cours du baril de pétrole, qui n'affiche plus sa volatilité des semaines précédentes à la moindre anicroche. Ainsi le baril de Brent a mollement rebondi à l'annonce du regain de tension, avant de reperdre ses gains sur les rumeurs de détente ce matin.

Le début de semaine sera marqué par la tenue du forum annuel de la BCE à Sintra, au Portugal, organisé de lundi à mercredi. Le nouveau patron de la Fed, Kevin Warsh, y participera. Il sera notamment présent lors d'une table ronde le 1er juillet à 14h00. Les milieux financiers pensent qu'il pourrait en profiter pour éclaircir sa position sur la politique monétaire de la Fed dans les semaines et les mois à venir.

Les autres informations à connaître pour démarrer la semaine (il y en a un paquet) :

S&P a confirmé la note de crédit "AA+" des Etats-Unis, citant la résilience économique du pays.

Andy Burnham, pressenti pour diriger le Royaume-Uni, va dévoiler son plan de décentralisation du pouvoir.

En Australie, l'exploration énergétique au plus haut depuis 10 ans face à la soif de gaz.

L'IA et les semi-conducteurs portent le rebond des introductions en bourse en Chine continentale.

La Chine place vingt entreprises japonaises sur sa liste de contrôle des exportations de biens à double usage.

La Corée du Sud doit présenter aujourd'hui un plan d'investissement technologique colossal, qui s'appuie notamment sur Samsung Electronics et SK Hynix.

La BRI alerte sur les risques mondiaux liés à la dette, au boom de l'IA et aux fragilités financières

Le bilan du séisme au Venezuela dépasse les 1 400 morts.

Les Etats-Unis seraient sur le point d'autoriser Anthropic à rétablir le modèle Fable 5, selon Axios.

Sur l'agenda macro : le marché se focalisera mardi sur la première estimation de l'inflation en France, en Allemagne et en Italie, avant de patienter jusqu'à jeudi pour connaître la situation de l'emploi aux USA en juin (la publication est exceptionnellement avancée au jeudi, car lorsque le 4 juillet tombe un samedi, le jour férié fédéral est observé la veille, le vendredi).

Sur l'agenda des sociétés : Sodexo, Pluxee et Nike sont au programme de cette semaine peu chargée.

En Asie-Pacifique, la semaine démarre plutôt en baisse, en particulier du côté des marchés qui avaient jusqu'ici largement profité de leur exposition à l'IA, comme le Japon (-1%) et la Corée du Sud (-1%). Paradoxalement, Taïwan (+0,9%) ne suit pas la même tendance. On note un retour de libido pour Hong Kong (+1,9%), où l'embouteillage d'introductions en bourse d'acteurs chinois de l'IA améliore le climat après un premier semestre raté. L'Australie (+0,4%) et l'Inde (stable) complètent le tableau.

Le CAC 40 lâche 0,07% à 8 377 points à l'ouverture. Le SMI se contracte de 0,11% à 14 157 points. Le Bel 20 s'enfonce de 0,3% à 5 723 points.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

09h00 : Inflation préliminaire de juin (Espagne)

16h30 : Indice manufacturier de la Fed de Dallas de juin (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

BAE Systems : Oxcap Analytics démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 23 500 GBX.

Biohit Oyj : Inderes passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours de 3,50 EUR.

Compagnie Financière Richemont : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 185 à 215 CHF.

Danone : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 82 à 80 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 78 à 80 EUR.

Essilorluxottica : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 340 EUR à 200 EUR.

KPN: Kepler Cheuvreux passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 4,30 EUR à 5,30 EUR.

L'Oréal : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 440 à 445 EUR.

Leonardo : Oxcap Analytics démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 60 EUR.

Nestle : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 80 à 84 CHF.

Ponsse: DNB Carnegie passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 22,80 EUR à 23,50 EUR.

Puig Brands : BNP Paribas passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 18,50 à 20,50 EUR.

Rexel : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 42 à 42,50 EUR.

Rheinmetall : Oxcap Analytics démarre le suivi à pondération de marché avec un objectif de cours de 1 000 EUR.

Saab : Oxcap Analytics démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 755 SEK.

Schneider Electric : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 285 à 340 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 300 à 315 EUR.

Solvay : Jefferies maintient sa recommandation de sousperformance et relève l'objectif de cours de 18 à 20 EUR.

STMicroelectronics : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 53 à 84 EUR. JP Morgan reste à une recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 48 à 71,50 EUR.

Thales : Oxcap Analytics démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 325 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

AstraZeneca publie des résultats positifs pour son traitement de l'hypophosphatasie.

Fin de la procédure de recours pour le contrat ferroviaire allemand attribué à Deutsche Bahn, Siemens et Stadler Rail.

Lufthansa a démenti vendredi un article du Spiegel affirmant que la compagnie s'apprêtait à immobiliser jusqu'à 40 avions en raison d'une pénurie de kérosène.

Unilever envisagerait une offre de rachat sur Thorne, marque américaine de compléments alimentaires.

BT Group et Verizon fusionnent leurs activités internationales au sein d'une nouvelle coentreprise de 4 milliards de dollars

EQT en discussions pour investir dans CuspAI, société britannique de science des matériaux.

Helvetia Baloise supprimera 1 000 à 1 200 emplois en Suisse suite à la fusion des deux assureurs.

Porsche envisage de transférer la production du SUV Cayenne de Slovaquie vers Leipzig, selon FAZ.

Nordex va fournir des turbines pour un projet aux États-Unis.

Roche lance une nouvelle plateforme de séquençage.

Prosus annonce une baisse du bénéfice net 2026 malgré une hausse du chiffre d'affaires.

Implenia remporte un contrat de 250 millions de francs suisses pour la construction d'une gare en Suède.

SBM Offshore obtient un financement de projet de 465 millions de dollars pour une unité flottante de stockage et de déchargement.

PSP Swiss Property cède un complexe immobilier en Suisse pour 150 MCHF et relève ses prévisions.

Les principales publications : Prosus.

D'Amérique du Nord

Apple sollicite l'aval de Washington pour s'approvisionner en puces mémoires auprès du chinois CXMT, selon le FT.

SpaceX intégrera l'indice Nasdaq 100 le 7 juillet, a confirmé l'opérateur boursier Nasdaq.

Google restreint l'accès de Meta à ses modèles d'intelligence artificielle Gemini, selon le FT.

Firmus Technologies conclut un accord avec Nvidia pour l'accès à l'IA.

L'agence américaine de la sécurité routière clôt son enquête sur la direction assistée de 376 000 Tesla.

Zuckerberg demande à Meta d'étudier une collaboration avec Polymarket et Kalshi, selon le NYT.

SpaceX et Charter envisagent un partenariat dans la téléphonie mobile aux États-Unis, selon Bloomberg News.

Le Département de la Justice américain clôt l'enquête pénale visant Abbott concernant son usine de lait infantile, selon le WSJ.

Les actionnaires d'AES approuvent son rachat par Global Infrastructure Partners et un consortium mené par EQT.

Williams Companies en discussions pour racheter Momentum Midstream pour 5,5 milliards de dollars, selon Bloomberg.

D'Asie et d'ailleurs

Samsung Electronics et SK Hynix s'apprêteraient à investir 1 300 milliards de dollars sur dix ans, selon Bloomberg.

Un hélicoptère de Saudi Aramco s'écrase en Arabie saoudite, faisant 14 morts.

Kunlunxin , la filiale de puces IA de Baidu, viserait une introduction en bourse de 50 milliards de dollars à Hong Kong, selon The Information.

la filiale de puces IA de Baidu, viserait une introduction en bourse de 50 milliards de dollars à Hong Kong, selon The Information. Tencent teste une application de paiement numérique destinée aux étrangers.

Une filiale de MediaTek acquiert 29 MUSD d'actions privilégiées dans Reed Semiconductor.

HDFC Bank affirme qu'un audit juridique invalide les allégations visant son ex-président.

Daikin Industries crée une filiale de R&D en Inde pour cibler la croissance des pays du Sud.

Les principales publications : Naspers.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.