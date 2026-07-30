Le marché punit Wavestone après une nouvelle déception

Douche froide sur Wavestone : le titre sombre de 24% en matinée à la Bourse de Paris, après une mauvaise publication pour démarrer le nouvel exercice. Plusieurs analystes ont abaissé leurs recommandations.

Le cabinet de conseil a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2026/2027, démarré le 1er avril. Les revenus ont été pénalisés par un faible taux d'utilisation et le ralentissement de plusieurs marchés. Malgré la montée en puissance des projets liés à l'intelligence artificielle, le groupe revoit ses ambitions financières à la baisse.



Au premier trimestre de l'exercice 2026/27, du 1er avril au 30 juin 2026, Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 227 millions d'euros, en recul de 2% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le taux d'activité reste faible et établit à 71%, contre 72% sur l'ensemble de l'exercice 2025/2026. Le taux journalier moyen a reculé de 1,3%, passant de 938 euros à 926 euros.



Au 30 juin 2026, le carnet de commandes représentait 4,5 mois d'activité, contre 4,4 mois fin mars et 4,3 mois un an plus tôt. Les effectifs atteignaient 6 122 collaborateurs, tandis que le taux de turn-over est resté stable à 12% sur les douze derniers mois.



Plusieurs signaux négatifs



Le groupe décrit un début d'exercice difficile, marqué par un taux d'utilisation insuffisant. Si les projets liés à l'intelligence artificielle poursuivent leur progression et représentent désormais 22% du chiffre d'affaires, contre 17% sur l'exercice précédent, cette dynamique ne suffit pas à compenser le recul des autres activités.



Sur le plan géographique, la France affiche une croissance d'environ 5%. A l'inverse, la région Allemagne-Suisse-Autriche (GSA) recule de 5%, tandis que les Etats-Unis et le Royaume-Uni enregistrent une nette baisse de leur chiffre d'affaires.



Dans ce contexte, Wavestone revoit ses objectifs pour l'exercice 2026/2027. Le groupe vise désormais une évolution organique du chiffre d'affaires comprise entre -1% et une faible croissance à un chiffre, alors qu'il anticipait jusqu'ici une croissance organique située dans cette fourchette positive. La marge opérationnelle récurrente est désormais attendue entre 11% et 13%, contre environ 13% auparavant.



"La révision à la baisse de nos estimations, le sentiment d'une dégradation de la qualité d'exécution et le manque de maîtrise depuis plusieurs trimestres et de visibilité sur un redressement durable du taux d'utilisation nous amènent à adopter une opinion plus réservée sur la valeur", souligne Jean-Pierre Tabart, qui suit le dossier chez TP ICAP. L'analyste passe d'acheter à conserver et réduit son objectif de cours de 61 à 49 EUR.



Deux autres bureaux d'études ont réduit la voilure. Marex dégrade de surperformance à conserver avec un objectif de cours réduit de 65 EUR à 40 EUR. Portzamparc passe d'acheter à conserver en visant 46,60 EUR.



Par ailleurs, Wavestone a finalisé, le 29 juillet 2026, l'acquisition d'AI Builders, un cabinet français spécialisé dans la stratégie en intelligence artificielle et en data. L'opération, d'une valeur d'entreprise de 19,3 millions d'euros, a été intégralement financée en numéraire. AI Builders, qui emploie une cinquantaine de consultants, sera consolidé dans les comptes du groupe à compter du 1er août 2026.