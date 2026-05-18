Derrière ces résultats stellaires se cache une contraction de la liquidité qui laisse les investisseurs perplexes : ce géant peut-il réellement convertir ses profits en cash ?

L'histoire du secteur de la construction aux Émirats arabes unis se complexifie, alors qu'un carnet de commandes massif se heurte à la hausse des coûts.

Le secteur de la construction et de l'ingénierie des Émirats aborde l'exercice 2026 en position de force, mais dans un environnement de plus en plus complexe. Au niveau macroéconomique, la thèse reste intacte : la construction demeure un pilier central de l'économie non pétrolière, soutenue par des dépenses publiques régulières, des flux d'IDE robustes et des cadres de long terme tels que l'UAE Vision 2031 et l'agenda D33 de Dubaï.

À court terme, les perspectives pour l'exercice 2026 sont positives, avec une croissance attendue dans la zone médiane à un chiffre, portée par une demande résiliente dans le résidentiel, le tourisme, les transports et l'énergie, ainsi que par une disponibilité continue du crédit et une dynamique d'investissement soutenue.

Au-delà de 2026, l'accent est mis sur la qualité plutôt que sur la quantité. Des projets plus vastes et plus complexes induisent un risque d'exécution accru, des pressions sur les coûts et des défis logistiques. Le coût des intrants, la disponibilité de la main-d'oeuvre et les tensions géopolitiques au Moyen-Orient deviennent des facteurs structurels.

ALEC Holdings se situe au coeur de cette opportunité - et de ce risque - où la capacité à mieux livrer aujourd'hui importe plus que la capacité à construire davantage.

Portefeuilles allégés

Les chiffres du premier trimestre 2026 d'ALEC Holdings illustrent parfaitement pourquoi ce géant de la construction doit être surveillé de près. Le chiffre d'affaires a bondi à 4,6 milliards de dirhams des Émirats arabes unis (AED), soit une croissance de 87% sur un an par rapport aux 2,5 milliards d'AED du T1 2025, portée par une forte conversion du carnet de commandes et une dynamique d'exécution soutenue. Le bénéfice net a plus que doublé (+101% sur un an) pour atteindre 230 millions d'AED, contre 114 millions d'AED au T1 2025, soulignant une forte croissance des résultats.

La marge brute a toutefois reculé de 164 points de base pour s'tablir à 8,9% au T1 2026, contre 10,5% précédemment, ce que la direction attribue à des 'provisions prudentes' face aux vents contraires géopolitiques régionaux. En d'autres termes : le groupe constitue des réserves face aux incertitudes au Moyen-Orient, particulièrement dans les services énergétiques.

Le bilan raconte une autre histoire. ALEC Holdings dispose d'un milliard d'AED de trésorerie face à une dette totale de 890 millions d'AED, affichant une position de cash net de 122 millions d'AED. Mais voici le point de friction : le groupe a consommé 399 millions d'AED de flux de trésorerie opérationnels au cours du trimestre et affiche un flux de trésorerie disponible (free cash flow) négatif de 495 millions d'AED. La direction invoque la saisonnalité, un argument crédible pour un premier trimestre dans le secteur, mais cela signifie tout de même que la croissance est financée par le besoin en fonds de roulement et non par l'autofinancement.

Piège de valeur ?

Le titre ne convainc pas encore totalement le marché. À 1,4 AED, il accuse toujours un repli de 9,9% sur l'année en cours (la société n'est cotée que depuis octobre 2025) et reste bien en deçà de son sommet à 1,9 AED, ce qui indique que les investisseurs n'adhèrent pas encore pleinement au narratif de croissance. L'aspect intéressant réside dans la valorisation. À 6,4x les bénéfices attendus pour 2026, contre un multiple de 11,1x l'année précédente, l'action semble bon marché sur le papier.

Cependant, cette décote n'est pas fortuite. Elle reflète un scepticisme quant à la réelle durabilité de cette croissance.

Le sentiment des analystes est unanime : deux recommandations à l'achat, aucune dissension. L'objectif de cours consensuel à 1,8 AED implique un potentiel de hausse de 28,6%, ce qui ressemble davantage à une prime d'attente qu'à une réelle conviction. Avec une capitalisation boursière de 6,9 milliards d'AED (1,9 milliard d'USD), le marché envoie un message clair : l'entreprise est solide, mais elle doit prouver la qualité de ses résultats avant toute réévaluation boursière.

Sur une note plus positive, le rendement du dividende devrait s'améliorer régulièrement, passant de 7,3% pour l'exercice 2026 à 9,4% d'ici 2028, signalant un retour croissant pour les actionnaires à moyen terme.

Mirage des marges

Le véritable défi pour ALEC Holdings est de savoir si cette croissance se transformera réellement en liquidités. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le besoin en fonds de roulement de l'entreprise porte l'essentiel de la croissance des actifs. C'est aussi la raison pour laquelle le free cash flow est négatif de 495 millions d'AED alors que le profit a doublé.

Au-delà des chiffres, les risques opérationnels tels que les retards, les problèmes de sous-traitance ou les modifications de conception peuvent rapidement faire boule de neige. Ajoutez à cela les conflits persistants au Moyen-Orient et les tensions géopolitiques, et vous obtenez des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, des contraintes de main-d'oeuvre et une volatilité des coûts déjà intégrées dans les projets futurs.

ALEC Holdings se développe rapidement et prouve sa capacité à transformer son carnet de commandes en bénéfices, mais la génération de cash n'a pas encore suivi. Le bilan peut absorber ce décalage - pour le moment.