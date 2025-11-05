Les investisseurs sont des gens normaux. Quand le signal d'alarme du bâtiment commence à sonner, ils consultent du regard leurs collègues qui ne bougent pas non plus et choisissent de ne rien faire. Puis ils attendent que quelqu'un entre dans la pièce pour dire "c'est bon, c'était juste un exercice". Si cette personne n'arrive pas, ils guettent un signe quelconque signalant la gravité de la situation : fumée, bruits inhabituels, irruption d'un énergumène armé jusqu'aux dents, panne de machine à café, etc. Jusqu'à ce que Roger saisisse brutalement son sac à dos, jette son mug du meilleur papa du monde dedans et parte en courant vers la sortie de secours sans jeter un regard à ses collègues. C'est le signal de la débandade, quand tout le reste du bureau essaie de passer en même temps par une ouverture de 81 cm de large, en piétinant Jean-Louis et en écartant sans ménagement Micheline du passage.
Les investisseurs, c'est pareil. Le signal d'alarme de la bulle IA sonne depuis quelques semaines déjà. A intervalle régulier, ils font une petite overdose qui les force à vendre des actions technologiques. Mais au fond, les investisseurs préfèrent ne rien faire pour le moment : ils sont accros et ils replongent assez vite. Ils piétineront Jean-Louis quand les choses partiront vraiment en quenouille. La séance d'hier en est une nouvelle illustration. Le Nasdaq 100 a terminé en baisse de 2,1%. Il avait déjà fait le coup le 10 octobre dernier (-3,5%) et le 1er août (-2%). Pas si fréquent quand même, d'autant qu'entre chaque chute, il a nettement rebondi en battant record sur record.
Comme à chaque fois, la question est : est-ce que ça va déclencher une correction, qui va devenir une consolidation, qui va se muer en marché baissier ? Avec un krach quelque part au milieu, pour que ce soit un peu spectaculaire.
Sur les marchés financiers, rares sont ceux qui nient le contexte bullesque. Des banquiers, des politiques, des régulateurs, ma mamie, des gérants, des stratèges, la boulangère, des vendeurs de peur, des gens raisonnables ont multiplié les alertes ces dernières semaines. Trop vite, trop haut, trop fort, s'alarment-ils, sans contester que l'IA constitue une profonde transformation pour l'économie et, probablement, pour l'Humanité (les gens, pas le journal). Le cortège des sceptiques a été rejoint hier par Michael Burry, le gérant qui a fait fortune en 2008 en anticipant la crise immobilière liée aux subprimes, dont Hollywood a fait un film, The Big Short. Il a pris une position à la vente sur Nvidia et Palantir, ce qui a fait un peu de bruit dans le microcosme financier. Burry a eu raison une fois, par son talent et la chance qui va avec, et s'est beaucoup planté depuis. N'empêche qu'il a toujours une petite aura.
Une correction a donc démarré sur les valeurs technologiques. Pour l'instant, elle a un jour d'ancienneté, alors ne nous emballons pas trop quand même en mode "vous voyez, je vous l'avais dit, le système va s'effondrer". Elle devrait se poursuivre aujourd'hui, au moins en début de séance, si l'on en croit les futures de Wall Street et l'accueil plus que tiède réservé aux résultats d'Arista, Super Micro Computer, Astera et AMD hier soir après la clôture. Quatre dossiers qui font partie de l'écosystème IA. Ed Yardeni, l'une des voix les plus écoutées de Wall Street, commençait à trouver les valorisations un peu tendues lui aussi, alors même que c'est un haussier invétéré. Voici son commentaire cette nuit "Aujourd'hui, les secteurs des technologies de l'information et des services de communication du S&P 500 représentaient ensemble un record de 45% de la capitalisation boursière du S&P 500 et 38% de ses bénéfices… La bulle technologique actuelle bénéficie donc d'un soutien plus important en termes de bénéfices que celle de la fin des années 1990. La bulle actuelle est moins gonflée. Elle ne devrait pas éclater, même si elle pourrait se dégonfler légèrement de temps à autre."
La journée est (encore !) marquée par de nombreuses publications de résultats. C'est aussi aujourd'hui que la Cour suprême des Etats-Unis examine la légalité des droits de douane imposés par Donald Trump. Toutefois, sa décision ne sera rendue que dans plusieurs semaines. Ce 5 novembre marque aussi le premier anniversaire de l'élection de Donald Trump. Même si son entrée en fonction officielle n'a eu lieu qu'en janvier 2025, le scrutin qui lui a garanti un second mandat a eu lieu le 5 novembre 2024. A l'époque, il avait battu à plate-couture Kamala Harris et des Démocrates qui s'étaient bercés d'illusions jusqu'au bout. L'autre anniversaire du jour, c'est celui du shutdown, qui est officiellement devenu depuis 6h00 heure de Paris ce matin le plus long de l'histoire des Etats-Unis, soit 36 jours. Le précédent record de 35 jours datait de la présidence Trump I. La presse anglosaxonne mentionne toutefois depuis quelques jours un certain optimisme chez les parlementaires des deux camps pour parvenir à un compromis. Le Président des Etats-Unis, enfin, a quelques raisons d'enrager après la conquête éclatante de la mairie de New York par le jeune démocrate Zohran Mamdani, qui représente à peu près tout ce que Donald Trump exècre.
Les marchés d'Asie Pacifique à forte connotation technologique souffrent. Le Japon (-2,8%) et la Corée du Sud (-3%) sont particulièrement affectés. L'Inde (-0,5%), Hong Kong (-0,3%) et l'Australie (-0,2%) tiennent mieux. L'Europe, qui avait mieux tenu hier que les Etats-Unis, est attendue en repli à l'ouverture, mais sans décrochage.
Les indices PMI des services d'octobre dans leur seconde lecture sont en vue en Europe et aux Etats-Unis, où l'ISM sera aussi publié à 16h00.
- Euro : 1,1491 USD
- Once d'or : 3 968 USD
- Brent : 64,40 USD
- Spread Bund / OAT : 78 points (+0,6%)
- VIX : 19 (+1,8%)
- 10 ans US : 4,074%
- Bitcoin : 101 991 USD
- Claude Bébéar, le "père" d'AXA, disparaît à 90 ans.
- Renault propose de geler pour dix ans la réglementation UE pour les petits véhicules électriques.
- Capgemini et Orano déploient un robot humanoïde alimenté par l'IA dans des installations nucléaires en France.
- Eutelsat récupère le directeur financier d'Imerys.
- Voltalia franchit le cap des 8 gigawatts de capacité en exploitation.
- Les actionnaires d'Esso valident la vente au canadien North Atlantic.
- Hoffmann Green Cement signe un partenariat avec See You Sun.
- UV Germi propose une OPRA à 3,30 EUR l'action.
- Forsee Power va transférer sa cotation sur Euronext Growth Paris.
- Poxel présente un plan de la dernière chance.
- Après les cryptos, TME Pharma va faire un tour dans l'univers minier.
- Novo Nordisk dépasse les attentes au troisième trimestre pour le premier trimestre du nouveau PDG, mais revoit en baisse ses objectifs.
- BMW a fait un peu mieux que prévu au T3, et réitéré les objectifs revus en baisse il y a un mois.
- Siemens Healthineers n'atteint pas ses objectifs de vente pour le quatrième trimestre fiscal.
- Barry Callebaut progresse grâce aux hausses de prix.
- Vonovia confirme ses prévisions 2025.
- Ahold Delhaize affiche une hausse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.
- Orsted enregistre une perte nette au troisième trimestre après les difficultés rencontrées aux Etats-Unis sous Trump.
- Vestas fait mieux que prévu au T3.
- Bpost annonce une perte d'exploitation inattendue pour le troisième trimestre.
- Nexi publie un Ebitda du T3 légèrement en dessous du consensus.
- Grifols publie un bénéfice net de 127 millions d'euros au T3.
- Vopak affiche des résultats décevants au troisième trimestre.
- Safilo affiche une légère croissance au T3.
- YPF et Eni signent un accord avec XRG, filiale d'ADNOC, pour développer un projet GNL en Argentine.
- Nokia fournira des équipements d'accès radio 4G et 5G à l'opérateur japonais SoftBank.
- Leonardo et Rheinmetall remportent leur premier contrat pour la fourniture de véhicules blindés à l'armée italienne.
- Galderma obtient l'autorisation de la FDA américaine pour Restylane Lyft.
- Evotec vend Just - Evotec Biologics EU et son site de Toulouse à Sandoz pour 350 millions de dollars en cash, plus jusqu’à 300 millions dollars de paiements futurs et des redevances sur dix biosimilaires.
- Theon International remporte une commande de 100 millions d'euros pour des équipements de vision nocturne.
- Magnum Ice Cream va coter ses actions à Londres et Amsterdam sous le symbole "MICC", après le spinoff d'avec Unilever le 6 décembre.
- Valeurs en hausse post-séance après leurs trimestriels : Corteva (+2,2%)…
- Valeurs en baisse post-séance après leurs trimestriels : Pinterest (-20%), Arista (-12,7%), Super Micro Computer (-9,5%), Astera (-9%), Coupang (-5%), AMD (-4,5%)…
- Pfizer échoue à faire barrage à l'offre publique d'achat de Novo Nordisk sur Metsera devant le tribunal du Delaware.
- American Airlines va supprimer des centaines d'emplois dans ses services administratifs, selon Bloomberg.
- IBM préparerait un plan de suppression de milliers d'emplois pour se concentrer sur la croissance de son secteur logiciel, révèle Bloomberg.
- Perplexity affirme qu'Amazon cherche à empêcher les utilisateurs de Comet d'utiliser des assistants IA pour faire leurs achats sur sa plateforme.
- Apple développe un Mac à petit prix et prévoit de commercialiser ce nouvel ordinateur à un prix bien inférieur à 1 000 USD, selon Bloomberg.
- Google propose des réformes de son App Store dans le cadre d'un accord avec Epic Games, le créateur de Fortnite.
- Un MD-11 (Boeing) de United Parcel Service se crashe aux Etats-Unis, entraînant le décès de sept personnes au moins.
- Toyota relève ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année grâce à l'augmentation des volumes et aux efforts de réduction des coûts.
- Nintendo flambe après ses résultats.
- Itochu va procéder à une division de ses actions à raison de 5 pour 1 le 30 décembre.
- Nissan va réduire la production du Rogue au Japon en raison des retombées de l'affaire Nexperia, selon Reuters.
