La séance a été rude hier à Wall Street pour les valeurs technologiques. Le marché a trouvé une forme d'exutoire à toute la rhétorique récente sur la bulle IA. Pour autant, le Nasdaq n'a pas perdu 4 ou 5%, mais seulement 2%. Il en faudra un peu plus pour qu'un vrai mouvement baissier se dessine. La journée marque aussi le premier anniversaire du scrutin qui a replacé Donald Trump au pouvoir et un nouveau record de durée de blocage budgétaire aux Etats-Unis.

Les investisseurs sont des gens normaux. Quand le signal d'alarme du bâtiment commence à sonner, ils consultent du regard leurs collègues qui ne bougent pas non plus et choisissent de ne rien faire. Puis ils attendent que quelqu'un entre dans la pièce pour dire "c'est bon, c'était juste un exercice". Si cette personne n'arrive pas, ils guettent un signe quelconque signalant la gravité de la situation : fumée, bruits inhabituels, irruption d'un énergumène armé jusqu'aux dents, panne de machine à café, etc. Jusqu'à ce que Roger saisisse brutalement son sac à dos, jette son mug du meilleur papa du monde dedans et parte en courant vers la sortie de secours sans jeter un regard à ses collègues. C'est le signal de la débandade, quand tout le reste du bureau essaie de passer en même temps par une ouverture de 81 cm de large, en piétinant Jean-Louis et en écartant sans ménagement Micheline du passage.

Les investisseurs, c'est pareil. Le signal d'alarme de la bulle IA sonne depuis quelques semaines déjà. A intervalle régulier, ils font une petite overdose qui les force à vendre des actions technologiques. Mais au fond, les investisseurs préfèrent ne rien faire pour le moment : ils sont accros et ils replongent assez vite. Ils piétineront Jean-Louis quand les choses partiront vraiment en quenouille. La séance d'hier en est une nouvelle illustration. Le Nasdaq 100 a terminé en baisse de 2,1%. Il avait déjà fait le coup le 10 octobre dernier (-3,5%) et le 1er août (-2%). Pas si fréquent quand même, d'autant qu'entre chaque chute, il a nettement rebondi en battant record sur record.

Comme à chaque fois, la question est : est-ce que ça va déclencher une correction, qui va devenir une consolidation, qui va se muer en marché baissier ? Avec un krach quelque part au milieu, pour que ce soit un peu spectaculaire.

Sur les marchés financiers, rares sont ceux qui nient le contexte bullesque. Des banquiers, des politiques, des régulateurs, ma mamie, des gérants, des stratèges, la boulangère, des vendeurs de peur, des gens raisonnables ont multiplié les alertes ces dernières semaines. Trop vite, trop haut, trop fort, s'alarment-ils, sans contester que l'IA constitue une profonde transformation pour l'économie et, probablement, pour l'Humanité (les gens, pas le journal). Le cortège des sceptiques a été rejoint hier par Michael Burry, le gérant qui a fait fortune en 2008 en anticipant la crise immobilière liée aux subprimes, dont Hollywood a fait un film, The Big Short. Il a pris une position à la vente sur Nvidia et Palantir, ce qui a fait un peu de bruit dans le microcosme financier. Burry a eu raison une fois, par son talent et la chance qui va avec, et s'est beaucoup planté depuis. N'empêche qu'il a toujours une petite aura.

Une correction a donc démarré sur les valeurs technologiques. Pour l'instant, elle a un jour d'ancienneté, alors ne nous emballons pas trop quand même en mode "vous voyez, je vous l'avais dit, le système va s'effondrer". Elle devrait se poursuivre aujourd'hui, au moins en début de séance, si l'on en croit les futures de Wall Street et l'accueil plus que tiède réservé aux résultats d'Arista, Super Micro Computer, Astera et AMD hier soir après la clôture. Quatre dossiers qui font partie de l'écosystème IA. Ed Yardeni, l'une des voix les plus écoutées de Wall Street, commençait à trouver les valorisations un peu tendues lui aussi, alors même que c'est un haussier invétéré. Voici son commentaire cette nuit "Aujourd'hui, les secteurs des technologies de l'information et des services de communication du S&P 500 représentaient ensemble un record de 45% de la capitalisation boursière du S&P 500 et 38% de ses bénéfices… La bulle technologique actuelle bénéficie donc d'un soutien plus important en termes de bénéfices que celle de la fin des années 1990. La bulle actuelle est moins gonflée. Elle ne devrait pas éclater, même si elle pourrait se dégonfler légèrement de temps à autre."

La journée est (encore !) marquée par de nombreuses publications de résultats. C'est aussi aujourd'hui que la Cour suprême des Etats-Unis examine la légalité des droits de douane imposés par Donald Trump. Toutefois, sa décision ne sera rendue que dans plusieurs semaines. Ce 5 novembre marque aussi le premier anniversaire de l'élection de Donald Trump. Même si son entrée en fonction officielle n'a eu lieu qu'en janvier 2025, le scrutin qui lui a garanti un second mandat a eu lieu le 5 novembre 2024. A l'époque, il avait battu à plate-couture Kamala Harris et des Démocrates qui s'étaient bercés d'illusions jusqu'au bout. L'autre anniversaire du jour, c'est celui du shutdown, qui est officiellement devenu depuis 6h00 heure de Paris ce matin le plus long de l'histoire des Etats-Unis, soit 36 jours. Le précédent record de 35 jours datait de la présidence Trump I. La presse anglosaxonne mentionne toutefois depuis quelques jours un certain optimisme chez les parlementaires des deux camps pour parvenir à un compromis. Le Président des Etats-Unis, enfin, a quelques raisons d'enrager après la conquête éclatante de la mairie de New York par le jeune démocrate Zohran Mamdani, qui représente à peu près tout ce que Donald Trump exècre.

Les marchés d'Asie Pacifique à forte connotation technologique souffrent. Le Japon (-2,8%) et la Corée du Sud (-3%) sont particulièrement affectés. L'Inde (-0,5%), Hong Kong (-0,3%) et l'Australie (-0,2%) tiennent mieux. L'Europe, qui avait mieux tenu hier que les Etats-Unis, est attendue en repli à l'ouverture, mais sans décrochage.

Le CAC 40 recule de 0,7% ans les premiers échanges, à 8 016 points. Le SMI cède 0,3% à 12 266 points. Le Bel20 lâche 1,1% à 4 864 points.

Les indices PMI des services d'octobre dans leur seconde lecture sont en vue en Europe et aux Etats-Unis, où l'ISM sera aussi publié à 16h00. Tout l'agenda ici.

Les principaux changements de recommandations

Acciona : Grupo Santander passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 202 à 215 EUR.

Amundi : Jefferies reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 80 à 70 EUR.

Ayvens : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 11,10 à 11,50 EUR.

Bakkafrost : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 510 NOK à 540 NOK.

Biomérieux : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 133 à 135 EUR. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 120 à 113 EUR.

Chemometec : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 730 DKK à 800 DKK.

Citycon : OP Corporate Bank passe d'alléger à accepter l'offre avec un objectif de cours relevé de 3 à 4 EUR.

Edenred : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 40 à 39 EUR.

EssilorLuxottica : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 320 à 365 EUR.

Geberit : Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 530 à 560 CHF. JP Morgan passe de souspondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 500 à 600 CHF.

Hammerson : Berenberg démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 405 GBX.

HSBC Holdings : Zacks passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 74 USD à 82 USD.

Icade : Goldman Sachs reste à vendre avec un objectif de cours relevé de 15,70 à 15,90 EUR.

L'Oréal : BNP Paribas reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 82 à 78 USD.

Noho Partners : DNB Carnegie passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 11 à 8,60 EUR.

OC Oerlikon : RBC Capital passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 3 CHF à 3,70 CHF.

Redeia Corporacion : RBC Capital passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 20,50 à 15,60 EUR.

Salvatore Ferragamo : BNP Paribas passe de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 2,50 USD à 5,70 USD.

Scatec : Norne Securities AS passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 122 NOK.

SEB S.A. : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 90 à 62,80 EUR.

Société Générale : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 67 EUR à 70 EUR.

Stellantis : RBC Capital maintient sa recommandation de performance de marché et réduit l'objectif de cours de 9 EUR à 8 EUR.

Trigano : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 168 EUR à 181 EUR.

Unicaja Banco : Mediobanca démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 2,50 EUR.

Wendel : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 111 EUR à 109 EUR.

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Toyota relève ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année grâce à l'augmentation des volumes et aux efforts de réduction des coûts.

Nintendo flambe après ses résultats.

Itochu va procéder à une division de ses actions à raison de 5 pour 1 le 30 décembre.

Nissan va réduire la production du Rogue au Japon en raison des retombées de l'affaire Nexperia, selon Reuters.

Les principales publications du jour : Fast Retailing, Hon Hai Precision, Itochu, Goodman, Gold Fields, SoftBank…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.