Derrière une séance relativement lisse en surface, les marchés actions bouillonnent depuis hier soir. La recette qui a permis à Wall Street de tenir en clôture ne profite pas aux places asiatiques ce matin. La glissade du yen et l'arrivée des indicateurs d'activité PMI du mois de juin occupent le devant de la scène aujourd'hui.

Les fins de mois de juin sont toujours un peu pénibles quand on écrit des quotidiennes sur les marchés financiers. Les banquiers d'affaires et les traders sont occupés à préparer leurs six semaines de vacances. Les entreprises ne disent plus rien parce qu'elles planchent sur leurs publications du second trimestre. Les gérants ont fini les arbitrages qui vont bien pour faire rutiler leurs rapports semestriels. Et mes amis font des apéros barbecue sans moi parce que je dois me coucher tôt pour garder un semblant de lucidité au réveil afin de vous divertir. D'habitude, j'écris cette chronique de lamentation égocentrique un peu plus tard, autour du 30 juin. Chaque année, elle arrive plus tôt. Ça doit être l'âge ou le réchauffement climatique. Je préfère la seconde explication, même si elle est hyper égoïste.

Pourtant, il ne s'est pas rien passé hier sur les marchés financiers. La construction inélégante de cette phrase ne doit rien au hasard. Le marché est devenu inélégant. Les actions ne savent plus qu'exploser en hausse et non progresser dans la modération quand les entreprises annoncent de bonnes nouvelles. Elles sont incapables de baisser sans s'effondrer quand les informations sont moins porteuses. Les adjectifs non emphatiques sont proscrits. Les signaux faibles se transforment en raz-de-marée. Le marché action est devenu une partie de poker en ligne. Je ne suis pas sûr d'apprécier.

Quelques illustrations avec les variations de la veille. SpaceX a baissé de 16%. Pourquoi ? Parce que quand on monte de 50% en trois jours, on peut bien baisser de 16% en une seule journée. Soitec est entrée dans l'indice Stoxx Europe 600 et le secteur des puces est en forme ? +9%. Super Micro Computer annonce une nouvelle offre liée à l'IA ? +15%. Kepler Cheuvreux se montre prudent sur Hermès ? -6%. Au niveau du dessus, c’est-à-dire celui des indices, c'était plus calme. Le Stoxx Europe 600 a gagné 0,6% et égale quasiment son record de clôture de la semaine dernière. Le S&P 500 américain a reculé de 0,4%. Il n'y a pas eu d'euphorie après l'accord américano-iranien permettant à Téhéran d'exporter à nouveau du pétrole, en dépit de la poursuite du reflux de l'or noir. L'accalmie est déjà dans les cours. Le marché a largement acheté la rumeur ces dernières semaines, si bien qu'il vend la nouvelle, conformément au fameux adage boursier.

Les ingrédients du marché haussier ont toujours l'air en place aux Etats-Unis grâce aux promesses de l'intelligence artificielle. Mais la séance de la veille a, une fois de plus, illustré la fracturation du secteur technologique face au changement de paradigme en cours. Les fournisseurs de puces, qui sont les bénéficiaires directs et évidents du boom actuel, sont toujours aux avant-postes. En revanche, le parcours de leurs clients est plus erratique, parce que le marché se demande si et quand ils tireront profit de leurs investissements. La prudence domine aussi sur le secteur du logiciel, dont les fondamentaux sont sapés par la démocratisation de l'accès au codage. En conséquence, quand Micron gagne 6%, Oracle et Verisign peuvent perdre 5%. Le marché n'a pas non plus été aidé par la chute de 5% d'Amazon et Alphabet, qui sont, eux aussi, du côté de la dépense d'investissement actuellement. Même situation en Europe, toutes proportions gardées : quand Infineon et STMicroelectronics montent, SAP SE et Dassault Systèmes poursuivent leur glissade.

La journée de mardi sera marquée par la publication des indicateurs d'activité PMI du mois de juin. Ce sont les meilleurs marqueurs des tendances économiques actuelles et à venir disponibles à l'échelle mondiale pour chaque grande économie. Le Royaume-Uni reste au centre de l'attention après la confirmation du départ du premier ministre Keir Starmer dans les semaines à venir. Mais le Japon est aussi sous surveillance, alors que le yen est au plus bas depuis 40 ans face au dollar. Un niveau suffisamment inquiétant pour que le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, décroche son téléphone hier soir pour évoquer la situation avec son homologue japonais (on vous explique pourquoi les USA se préoccupent autant du Japon ici). Une intervention de la banque centrale japonaise, peut-être en coordination avec les Etats-Unis, est probablement dans les tuyaux.

En Asie-Pacifique, le Nikkei 225 met fin à une longue série haussière en chutant de 2%. La Corée du Sud, qui ne fait jamais les choses à moitié depuis deux ans, plonge de 6,8% : manifestement, les investisseurs ont décidé que les stars des puces mémoires sud-coréennes n'ont pas droit au totem d'immunité des Américaines. L'Australie glisse légèrement tandis que l'Inde, à contre-courant comme d'habitude, gagne quelques points. En Chine, le rouge domine encore, notamment à Hong Kong où le Hang Seng en est à six baisses d'affilée. L'Europe est attendue en baisse plutôt marquée à l'ouverture.

Le CAC 40 perdait 0,75% à 8 336 points dans les premiers échanges. Le SMI reculait de 0,4% à 13 798 points. Le Bel 20 cédait 0,6% à 5 673 points.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

09h50 : Indices PMI (flash) juin 2026 (France)

09h55 : Indices PMI (flash) juin 2026 (Allemagne)

10h00 : Indices PMI (flash) juin 2026 (Zone euro)

10h30 : Indices PMI (flash) juin 2026 (Royaume-Uni)

15h45 : Indices PMI (flash) juin 2026 (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Accor : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 59 à 60,50 EUR.

Amundi : BNP Paribas reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 82 à 92 EUR.

Apetit Oyj : Inderes passe de vendre à alléger avec un objectif de cours de 12,50 EUR.

Beiersdorf : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 90 à 80 EUR.

Biomérieux : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer et réduit l'objectif de cours de 100 EUR à 64 EUR.

Capgemini : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 165 EUR à 150 EUR.

Demant : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 210 à 290 DKK.

DKSH : Barclays démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 77 CHF.

DWS Group : BNP Paribas passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 58 à 74 EUR.

Exail Technologies : Stifel démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 140 EUR.

Fevertree : Peel Hunt passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 740 à 780 GBX.

Hermès International : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 2100 à 1870 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 1780 EUR à 1700 EUR.

Interparfums : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 35 EUR à 34 EUR.

Kainos Group : Panmure Liberum passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 1040 GBX.

KBC Groupe : ING Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 109,50 à 119 EUR.

L'Oréal : Deutsche Bank passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 360 à 340 EUR.

Legrand : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 148 à 150 EUR.

Moncler : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 64 EUR à 62 EUR.

Pierre & Vacances : Portzamparc d'achat fort à conserver avec un objectif de cours réduit de 2,20 EUR à 2 EUR.

SMG Swiss Marketplace Group : Berenberg démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 35 CHF.

Sonova : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 172 à 205 CHF.

Standard Chartered : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 1900 GBX à 2400 GBX.

Suss Microtec : DZ Bank AG Research passe de conserver à vendre avec un objectif de cours de 80 EUR.

TotalEnergies : CICC démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 90 EUR. Zacks maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 91 à 85 USD.

Veolia Environnement : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 36 à 39 EUR.

X-Fab : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 5 à 12,80 EUR.

Yara International : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 610 NOK à 470 NOK.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Sanofi annonce le feu vert à la commercialisation de deux traitements, l'un en Europe et l'autre au Japon.

Avolta va racheter les activités de vente au détail de voyage de LVMH au Japon.

Arkema a lancé l'accroissement de sa capacité de production de PVDF aux USA, utilisé dans le stockage d'énergie.

Valeo et Nissan signent un contrat pour la commercialisation des bornes de recharge bidirectionnelles de Valeo en Europe.

Gratis choisit Vusion pour accélérer la digitalisation de ses magasins en Turquie.

Le holding de la famille Frey se renforce de 2,5% au capital de Frey en rachetant des actions à Capimmo à 25 EUR pièce.

SergeFerrari transfère effectivement ses titres vers Euronext Growth Paris et se retire du marché réglementé.

Marcel-Claude Braud nommé président du conseil d'administration de Manitou.

Eduform'action va passer d'Euronext Access à Euronext Growth.

Nicox signe (encore) un financement dilutif.

Advicenne signe un financement obligataire de 3,8 MEUR via des OBSA et des OCA dilutives, pour étendre sa durée de vie au T2 2027.

Winamp lance une procédure contre Nvidia aux USA.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Les immatriculations de voitures neuves dans l'UE ont augmenté de 3,2% sur un an pour atteindre 955 013 unités en mai, selon l'ACEA.

Signify vise une marge de 10% d'ici 2029 et ajuste sa politique de dividende.

ABB fournira le système d'entraînement pour la ligne PM8 de Guangxi Jianhui Paper.

UniCredit abandonne son recours contre le gouvernement italien concernant Banco BPM.

Prysmian remporte un accord-cadre de 910 millions d'euros en Grèce pour des interconnexions électriques.

Electrolux AB va récupérer 9 MdsSEK (environ 824 MEUR) dans le cadre de son augmentation de capital.

Brenntag relève ses prévisions de résultat opérationnel.

RWE investit 4,1 milliards de dollars dans les réseaux électriques pour renforcer sa résilience.

Le PDG de Porsche AG maintient ses objectifs malgré une reprise laborieuse.

Theon International enregistre une nouvelle commande de 70 MEUR de Rheinmetall.

Azule Energy , coentreprise BP Plc-Eni, approuve le développement d'un nouveau projet pétrolier offshore en Angola.

coentreprise BP Plc-Eni, approuve le développement d'un nouveau projet pétrolier offshore en Angola. Lloyds Banking préparerait une offre de rachat sur Aldermore, filiale de FirstRand.

IMI achève la première tranche de 250 millions de livres sterling de son programme de rachat d'actions.

Les principales publications du jour: Bunzl.

D'Amérique du Nord

Oracle réduit ses effectifs de 21 000 salariés dans le cadre de son adoption de l'IA.

Apollo limite les retraits de son fonds de dette privée face à l'afflux des demandes de rachat.

Echec clinique pour un traitement expérimental de Pfizer contre le cancer du poumon en phase III.

Qualcomm proche d'un rachat de la startup de puces IA Modular, selon Bloomberg.

Eli Lilly obtient l'approbation de la Haute Cour britannique pour son acquisition de Centessa pour 7,8 milliards de dollars.

Alimentation Couche-Tard publie un bénéfice du T4 fiscal en vive hausse et dépasse les attentes.

SpaceX fournira de la puissance de calcul à Reflection AI dans le cadre d'un contrat de long terme de 6,3 milliards de dollars. SpaceX dont l'action a chuté de 16% hier, tout en restant au-dessus de son prix d'IPO.

Meta suspend son outil interne de suivi d'activité suite à des failles de sécurité. Meta qui investit par ailleurs 900 millions de dollars dans la plateforme fintech indienne CRED.

Omnicom et Netflix collaborent sur des créations publicitaires pilotées par l'IA.

Tesla fait l'objet d'une enquête fédérale suite à un accident mortel au Texas.

BP Plc, Marathon, 7-Eleven et Walmart visés par une plainte en Californie pour utilisation présumée de l'IA afin de gonfler les prix de l'essence.

IBM s'associe à OpenAI pour intégrer l'IA à la cybersécurité des entreprises.

Public Storage va acquérir Public Storage Canada pour 1,2 milliard de dollars.

TechnipFMC remporte un contrat de conduites flexibles pour un projet d'Azule Energy en Angola.

Edgewell rejette un offre de rachat de Yellow Wood Partners à 30 dollars par action.

OpenAI présente ses publicités ChatGPT aux professionnels du marketing présents à Cannes, à l'approche de son introduction en bourse.

Les principales publications du jour: FedEx, Carnival, Sunbelt Rentals.

D'Asie et d'ailleurs

Les actionnaires de Nissan ont rejeté la reconduction de Motoo Nagai, administrateur externe de longue date, dont l'indépendance était contestée.

Samsung Electronics déploie ChatGPT Enterprise et Codex auprès de ses salariés.

Petrobras approuve un projet de carburants renouvelables pour 1,2 milliard de dollars au Brésil.

Sinopec ramène sa participation dans China Merchants Energy Shipping à 12,57%.

China Construction Bank lève l'équivalent de 4,2 milliards de dollars en yuans via une émission d'obligations AT1.

Sony lance une émission obligataire senior en deux tranches à échéance 2031 et 2036.

La BNDES s'associera à Vale et Petrobras dans les minerais critiques, selon son président.

Samsung Biologics remporte un contrat de sous-traitance d'une valeur de 216 milliards de wons (157 MUSD).

S&P Global attribue la note A- à Hanwha Aerospace avec perspective stable.

Foundation Healthcare dépose son prospectus d'introduction en bourse à Singapour.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures