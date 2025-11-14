Marshall Browning Hospital (Du Quoin, Illinois) annonce l'adoption d'Oracle Health CommunityWorks pour remplacer son dossier médical électronique vieillissant et améliorer l'efficacité clinique, financière et opérationnelle de son réseau rural. L'établissement de 25 lits, qui fonctionne aujourd'hui avec un système fragmenté, compte ainsi unifier les flux de travail entre l'hôpital, le centre de rééducation et ses trois cliniques.
Le partenariat inclut également Oracle Health Clinical AI Agent, une solution vocale générant automatiquement les notes structurées des consultations afin de réduire la charge administrative des médecins. Stephanie Hall, directrice des soins infirmiers, affirme que cet outil permettra aux équipes de 'se concentrer sur ce qui compte le plus - passer davantage de temps avec les patients'.
Le nouvel environnement EHR (dossier médical électronique) doit aussi permettre d'automatiser les processus de facturation et de gestion des demandes, renforcer la précision des paiements et fournir des analyses financières quasi instantanées pour améliorer la stabilité de l'hôpital.
Seema Verma, vice-présidente exécutive d'Oracle Health and Life Sciences, souligne que ces technologies visent à soutenir les systèmes de santé ruraux et à élargir l'accès à des soins connectés et de qualité.
Oracle Corporation est le 1er éditeur mondial de logiciels d'entreprise. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de support aux licences des logiciels et de services sur le cloud (74,4%) ;
- prestations de services aux clients (10,3%) ;
- vente de licences de logiciels sur le cloud et sur site (9,5%) : logiciels de bases de données, de gestion d'applications (gestion de la relation client, des approvisionnements, etc.), d'aide à la décision, etc. ;
- vente de matériels (5,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (54,9%), Amériques (7,6%), Europe-Moyen Orient-Afrique (24,6%) et Asie Pacifique (12,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.