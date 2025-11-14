Le Marshall Browning Hospital modernise son système de soins avec Oracle Health

Marshall Browning Hospital (Du Quoin, Illinois) annonce l'adoption d'Oracle Health CommunityWorks pour remplacer son dossier médical électronique vieillissant et améliorer l'efficacité clinique, financière et opérationnelle de son réseau rural. L'établissement de 25 lits, qui fonctionne aujourd'hui avec un système fragmenté, compte ainsi unifier les flux de travail entre l'hôpital, le centre de rééducation et ses trois cliniques.



Le partenariat inclut également Oracle Health Clinical AI Agent, une solution vocale générant automatiquement les notes structurées des consultations afin de réduire la charge administrative des médecins. Stephanie Hall, directrice des soins infirmiers, affirme que cet outil permettra aux équipes de 'se concentrer sur ce qui compte le plus - passer davantage de temps avec les patients'.



Le nouvel environnement EHR (dossier médical électronique) doit aussi permettre d'automatiser les processus de facturation et de gestion des demandes, renforcer la précision des paiements et fournir des analyses financières quasi instantanées pour améliorer la stabilité de l'hôpital.



Seema Verma, vice-présidente exécutive d'Oracle Health and Life Sciences, souligne que ces technologies visent à soutenir les systèmes de santé ruraux et à élargir l'accès à des soins connectés et de qualité.