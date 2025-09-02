L'or a franchi ce mardi un nouveau sommet historique en dépassant les 3 500 dollars l'once, soutenu par la faiblesse du dollar et par les anticipations de baisse de taux de la Fed. Le métal précieux poursuit ainsi sa trajectoire haussière, dans un climat d'incertitude économique et politique.

Le cours au comptant de l’or a inscrit ce matin un nouveau record historique à 3508.69 dollars. Depuis le début de l’année, le métal précieux progresse ainsi de 33%.

Un sommet atteint notamment grâce à la perspective d’une baisse de taux de la Fed. En effet, les marchés intègrent désormais à 90% la probabilité d’une baisse de 25 points de base lors de la réunion du 17 septembre, selon l’outil CME FedWatch. Ce scénario renforce mécaniquement l’attrait de l’or, qui est un actif sans rendement. Plus les taux sont bas, plus l’or est attractif.

La perspective d’un assouplissement monétaire a également pesé sur le dollar, qui évolue désormais à son plus bas niveau en plus d’un mois face à un panier de devises majeures. Un repli qui rend l’or plus abordable pour les investisseurs internationaux, renforçant encore la demande.

Depuis le début de l’année, le dollar est en repli de 9%, signe d’une relative perte de confiance dans les actifs libellés en dollars. Une pression à la baisse qui est renforcée par les attaques de Donald Trump à l’encontre de la Réserve fédérale américaine.

Depuis plusieurs mois, le président américain Donald Trump cible ouvertement la Fed et Jerome Powell pour leur refus d’abaisser les taux, allant jusqu’à dénoncer une rénovation coûteuse du siège de l’institution à Washington. Lundi, le Secrétaire au Trésor Scott Bessent a rappelé que la Fed devait rester indépendante, tout en accusant l’institution de multiples erreurs et en défendant le droit du président de limoger la gouverneure Lisa Cook, mise en cause pour fraude hypothécaire.

Les bonnes performances de l’or ne sont pas un phénomène récent. Sur trois ans, le cours de l’or a doublé. Une hausse continue qui est aussi alimentée par les achats des banques centrales, qui cherchent à réduire leur exposition au dollar. Si le rythme des achats a un peu ralenti ces derniers mois, les banques centrales restent d’importants acheteurs nets. La part de l’or dans leurs réserves a même dépassé celle des Treasuries pour la première fois depuis 1996.