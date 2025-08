Palantir, l'entreprise entourée de mythes, poursuit sa fulgurante ascension, portée par l'essor de l'intelligence artificielle. Au deuxième trimestre, la société technologique franchit un nouveau cap et relève ses prévisions. La firme affiche près de +5% durant les échanges prolongés suite à l'annonce de ses résultats.

Palantir Technologies a franchi pour la première fois le milliard de dollars de chiffre d’affaires trimestriel, avec des résultats largement supérieurs aux attentes. Le groupe américain d’analyse de données et de logiciels de défense a publié un bénéfice ajusté de 16 cents par action, contre 14 cents attendus, et une croissance de 48% sur un an. Cette performance est portée par une demande toujours plus forte dans l’intelligence artificielle, tant auprès des entreprises que des administrations, confirmant l’accélération stratégique de Palantir dans ce domaine.

La société a relevé sa prévision annuelle pour 2025 à une fourchette entre 4,14 et 4,15 milliards de dollars, contre 3,89 et 3,90 milliards précédemment, dépassant largement les anticipations du marché. Aux États-Unis, les revenus domestiques ont bondi de 68%, tirés par une forte augmentation des ventes commerciales à 306 millions de dollars, tandis que les contrats gouvernementaux ont progressé de 53% à 426 millions. Cette dynamique s’accompagne d’une forte expansion contractuelle, avec 66 nouveaux accords d’au moins 5 millions et une valeur d’engagements en hausse de 140% sur un an.

L’action Palantir a plus que doublé depuis le début de l’année, propulsant sa capitalisation à un niveau inédit parmi les géants technologiques américains. Les chiffres de ce second trimestre lui permettent de gagner encore près de +5% dans les échanges post séances. Les investisseurs saluent sa capacité à capitaliser sur l’essor de l’IA et sur la montée des dépenses publiques en technologies de défense, alors que l’entreprise réduit progressivement sa dépendance aux seuls contrats gouvernementaux. Des arguments faisant oublier de nombreux mystères qui planent autour de l’entreprise et ses dirigeants.