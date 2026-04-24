Ce retrait facilite la nomination de Kevin Warsh, soutenu par Donald Trump pour succéder à Jerome Powell. Le sénateur républicain Thom Tillis avait conditionné son soutien à l'abandon de la procédure, bloquant jusqu'ici le processus de confirmation. La décision marque ainsi une évolution dans un dossier où les enjeux politiques et institutionnels restent étroitement liés.

L'examen des dépassements de coûts du projet immobilier est désormais confié à l'inspecteur général de la Fed, chargé de faire la lumière sur ces questions. Les autorités attendent un rapport complet dans les prochaines semaines. La procureure a toutefois indiqué qu'une enquête pénale pourrait être relancée si de nouveaux éléments venaient à émerger, soulignant le caractère encore sensible du dossier.