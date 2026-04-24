Le ministère de la Justice abandonne son enquête contre Jerome Powell

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé l'abandon de son enquête pénale visant le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, mettant fin à une procédure liée au financement de la rénovation du siège de la Fed à Washington. Cette décision, rendue publique par la procureure fédérale Jeanine Pirro, intervient après un revers judiciaire, un juge ayant annulé des assignations visant l'institution. L'enquête constituait un obstacle politique dans un contexte de tensions autour de la direction de la banque centrale.

Ce retrait facilite la nomination de Kevin Warsh, soutenu par Donald Trump pour succéder à Jerome Powell. Le sénateur républicain Thom Tillis avait conditionné son soutien à l'abandon de la procédure, bloquant jusqu'ici le processus de confirmation. La décision marque ainsi une évolution dans un dossier où les enjeux politiques et institutionnels restent étroitement liés.



L'examen des dépassements de coûts du projet immobilier est désormais confié à l'inspecteur général de la Fed, chargé de faire la lumière sur ces questions. Les autorités attendent un rapport complet dans les prochaines semaines. La procureure a toutefois indiqué qu'une enquête pénale pourrait être relancée si de nouveaux éléments venaient à émerger, soulignant le caractère encore sensible du dossier.