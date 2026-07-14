Le ralentissement des bénéfices et la chute brutale du cours de l'action montrent que le marché attend des preuves tangibles avant de parier à nouveau sur le potentiel de Tata Elxsi.

L'accent mis par le gouvernement indien sur l'électronique, l'intelligence artificielle (IA) et les infrastructures numériques crée un environnement favorable aux services d'ingénierie axés sur le logiciel et le design. Dans le budget de l'Union 2025-2026, le gouvernement a alloué 261,3 milliards de roupies indiennes (INR) à l'expansion des capacités d'IA, des infrastructures numériques et des centres de compétences mondiaux (GCC).

Selon l'India Brand Equity Foundation (IBEF), l'industrie technologique indienne devrait atteindre 500 milliards de dollars d'ici 2030. La transition vers les véhicules définis par logiciel (SDV), les dispositifs de santé connectés et les plateformes numériques dopées à l'IA transforme la conception des produits. Cette vague de dépenses technologiques devrait stimuler la demande de services d'ingénierie, de design et de logiciels embarqués.

C'est dans ce paysage que Tata Elxsi évolue. En tant que société de services technologiques et d'ingénierie axée sur le design, elle développe des logiciels, des plateformes numériques et des solutions d'ingénierie de produits pour les secteurs du transport, de la santé et des sciences de la vie, des médias et des communications, ainsi que pour l'industrie en Europe, aux Amériques, au Japon et en Inde. Cependant, la conversion de ces pivots technologiques stratégiques en succès financiers s'avère pour l'instant mitigée.

La croissance marque le pas

Les derniers chiffres de Tata Elxsi pour l'exercice 2026 révèlent une entreprise qui parvient à maintenir ses revenus mais peine à les transformer en croissance des bénéfices. Le chiffre d'affaires a progressé de 0,8 % sur un an pour atteindre 37,6 milliards INR, contre 37,3 milliards INR, soutenu principalement par la croissance de la division Transport, notamment grâce aux programmes de véhicules définis par logiciel et à un engagement accru auprès de constructeurs mondiaux (OEM) tels que Mercedes-Benz et Suzuki.

Toutefois, certains projets dans le domaine de la santé et des sciences de la vie, qui avaient contribué au chiffre d'affaires de l'exercice 2025, ont pris fin, tandis que le segment Médias et Communications est resté atone. Le manque de nouveaux contrats pour remplacer intégralement ces projets a neutralisé les gains réalisés dans le secteur du transport.

Si les revenus se sont maintenus, la rentabilité s'est affaiblie. L'EBITDA (excédent brut d'exploitation) a chuté de 12,9 % sur un an, passant de 9,7 milliards INR à 8,5 milliards INR, avec une marge d'EBITDA qui s'est contractée à 22,5 % contre 26,1 % l'année précédente. Le bénéfice net a reculé de 19,9 % sur un an, s'établissant à 6,3 milliards INR contre 7,8 milliards INR.

La direction a attribué cette compression des marges à la prudence des clients en matière de dépenses de recherche et développement (R&D), ainsi qu'à un impact exceptionnel de 957 millions INR lié au code du travail.

La génération de trésorerie a également ralenti. Le flux de trésorerie opérationnel est tombé à 6,6 milliards INR contre 8,1 milliards INR l'année précédente, reflétant la pression sur les résultats. Malgré cela, le flux de trésorerie disponible (free cash flow) s'est légèrement amélioré, passant de 6,8 milliards INR à 6,9 milliards INR, grâce à une réduction des dépenses d'investissement.

Un ajustement de valorisation ?

L'action Tata Elxsi s'échange à 3 773,9 INR, affichant une baisse de 38,8 % sur l'année écoulée. Elle se situe également nettement en dessous de son plus haut sur 52 semaines de 6 423,1 INR. Le marché a réduit la prime qu'il était prêt à payer pour une entreprise qui fut autrefois la coqueluche du secteur des services d'ingénierie et de design en Inde.

La valorisation confirme ce constat. Le titre se négocie à 27 fois les bénéfices estimés pour l'exercice 2027, bien en deçà de son ratio cours/bénéfice (P/E) moyen sur deux ans de 40,4x. Il s'agit d'une décote par rapport à son historique récent. Ses performances actuelles obligent les investisseurs à s'interroger sur la rapidité avec laquelle l'entreprise pourra retrouver ses sommets antérieurs.

Malgré ces revers récents, le sentiment du marché reste résolument haussier. Six analystes sur huit maintiennent une recommandation à l'achat, et l'objectif de cours moyen de 4 157,4 INR n'implique qu'un potentiel de hausse de 8,6 %, loin du pic historique de l'action. Les analystes anticipent une reprise, mais pas un retour complet aux années de gloire.

Le défi de l'exécution

Tata Elxsi opère toujours dans des segments portés par une demande à long terme, des logiciels automobiles à la santé connectée en passant par les plateformes d'IA. La question cruciale reste celle de l'exécution. Les clients demeurent prudents dans leurs dépenses et certains verticaux clés sont encore en phase de convalescence. Si la demande reste inégale ou si la montée en puissance des projets prend plus de temps que prévu, la pression sur les marges et sur le sentiment des investisseurs pourrait persister plus longtemps que ne le souhaite la direction.