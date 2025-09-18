Le Mounjaro d'Eli Lilly démontre son efficacité chez les adolescents diabétiques

Eli Lilly annonce les résultats détaillés d'un essai de phase III évaluant Mounjaro (tirzepatide) chez des patients âgés de 10 à moins de 18 ans atteints de diabète de type 2. À 30 semaines, le traitement a significativement réduit l'HbA1c (soit un indicateur clé du contrôle du diabète) de 2,2 points en moyenne (contre +0,05% sous placebo) et amélioré l'indice de masse corporelle (BMI), avec -11,2% en moyenne à la dose de 10 mg.



86,1% des participants traités par 10 mg ont atteint un objectif d'HbA1c ?6,5%, contre 27,8% sous placebo. Les bénéfices se sont maintenus sur 52 semaines dans l'extension de l'étude.



Les effets indésirables les plus fréquents étaient gastro-intestinaux (diarrhées, nausées, vomissements), majoritairement légers à modérés. Aucun cas d'hypoglycémie sévère n'a été signalé.



Le laboratoire a soumis ces résultats aux autorités réglementaires pour élargir l'indication de Mounjaro à la population pédiatrique.