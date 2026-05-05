Le Moyen-Orient sans effet sur le CA trimestriel de Rubis
Rubis affiche un chiffre d'affaires de 1 792 MEUR au titre des trois premiers mois de 2026, en croissance de 6% en comparaison annuelle, précisant ne pas avoir été affecté par la situation en cours au Moyen-Orient en mars 2026.
Selon le groupe, sa performance a été portée par des volumes et des marges en hausse sur les activités de distribution d'énergies, "soutenues par une exécution opérationnelle sans faille, confirmant l'agilité de son modèle économique".
Une croissance soutenue des volumes en retail & marketing (+12%), avec une forte dynamique dans le bitume et sur le segment aviation dans la zone Caraïbes, a permis une augmentation de 8% du CA de cette activité, à 1 531 MEUR.
Cette croissance a largement compensé une baisse de 7% du chiffre d'affaires externe support & services, l'autre activité en distribution d'énergies, à 249 MEUR, baisse principalement expliquée par une activité interne plus élevée.
Rubis confirme son objectif pour l'année 2026 d'un EBITDA du groupe entre 740 et 790 MEUR, à taux de change EUR/USD constant (1,13) et en supposant un impact IAS 29 (hyperinflation) inchangé par rapport à 2025.
Rubis est un groupe français indépendant, opérant dans le secteur des énergies depuis près de 35 ans pour apporter au plus grand nombre un accès pérenne et fiable à l'énergie. Le groupe s'est diversifié dans la production d'électricité renouvelable pour s'adapter aux évolutions de la demande et aux enjeux climatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution d'énergies (99,1% ; Rubis Energie) : distribution de carburants, de fiouls, de lubrifiants, de gaz liquéfiés et de bitumes. L'activité est assurée en Europe, en Afrique et aux Caraïbes au travers de 1 167 stations-service. En outre, le groupe propose des prestations de services logistiques qui regroupe le négoce-approvisionnement, l'activité de raffinage et le transport maritime ;
- production d'électricité renouvelable (0,9% ; Rubis Photosol) : développement, financement, exploitation et maintenance de grandes installations photovoltaïques au sol, en ombrières et d'installations sur toitures pour les professionnels. En outre, Rubis détient une participation de 17,2% dans HDF Energy, un groupe international spécialisé dans le développement de projets de centrales d'hydrogène-électricité.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (13,2%), Caraïbes (47,6%) et Afrique (39,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.