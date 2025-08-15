L'indice mondial enregistre une progression soutenue sur un mois et depuis le début de l'année, tout en conservant un positionnement technique favorable à l'approche d'un seuil de résistance majeur.

Sur un mois, le MSCI World progresse de 3,0%, prolongeant un gain de 12,6% depuis le début de l’année. Les cours évoluent au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50 jours, signe d’une dynamique acheteuse persistante. Cette configuration s’inscrit dans une séquence haussière amorcée après le point bas annuel, caractérisée par des creux et sommets ascendants bien établis. La résistance immédiate se situe à 4 177,9 points, dont le dépassement pourrait libérer un potentiel supplémentaire vers des objectifs plus élevés. En contrepoint, le support principal identifié à 4 113,1 points offre une zone de protection technique à court terme. Tant que ce seuil reste préservé, le biais haussier demeure privilégié. L’invalidation de ce scénario interviendrait en cas de rupture nette sous ce support, signalant un affaiblissement de la structure actuelle.