Le Nasdaq accélère l'intégration des nouvelles IPO dans son indice phare
Le Nasdaq réforme les règles d'entrée dans son indice Nasdaq 100 afin d'intégrer plus rapidement les grandes entreprises récemment introduites en Bourse. Cette évolution vise à mieux refléter les transformations du marché.
Le Nasdaq a annoncé la mise en place d'un mécanisme d'entrée rapide permettant aux sociétés récemment introduites en Bourse d'intégrer plus rapidement le Nasdaq 100. Désormais, une entreprise pourra être évaluée dès son septième jour de cotation et, si elle figure parmi les 40 plus grandes capitalisations éligibles, rejoindre l'indice dès le quinzième jour. Cette réforme, qui entrera en vigueur le 1er mai, vise à réduire des délais auparavant pouvant atteindre un an.
Cette évolution intervient dans un contexte de mutation des marchés, marqué par une diminution du nombre de sociétés cotées aux États-Unis et par la montée en puissance d'entreprises technologiques restant privées plus longtemps. Certaines atteignent des valorisations élevées avant leur introduction en Bourse (à l'image de SpaceX, OpenAI ou Anthropic), poussant les gestionnaires d'indices à adapter leurs règles pour mieux refléter la réalité du marché et intégrer plus rapidement ces nouveaux acteurs.
Le Nasdaq prévoit également d'autres ajustements, notamment une révision du calcul de la capitalisation incluant certaines actions non cotées, la suppression du seuil minimum de flottant de 10%, et des règles d'exclusion pour les titres à faible poids. L'accès au Nasdaq 100 reste stratégique pour les entreprises, en raison des flux importants de capitaux liés aux fonds indiciels, et d'autres indices pourraient suivre cette tendance d'adaptation.
Nasdaq, Inc. figure parmi les principales bourses mondiales. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de négociation (51%) : exécution et gestion d'opérations sur les actions, les produits dérivés, les obligations, les matières premières, les produits structurés et les fonds indexés ;
- vente de données et d'indices de marché (25,9%) ;
- vente de logiciels de marché (22,4%). En outre, le groupe propose des solutions de courtage, de conservation, de compensation et de règlement de titres, de surveillance et de diffusion d'informations ;
- autres (0,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.