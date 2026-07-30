La purge des valeurs technologiques s'est poursuivie hier. Le Nasdaq 100 américain a enquillé une sixième journée dans le rouge, sur sa plus forte baisse en un mois (-2,06%). Techniquement, l'indice est entré dans ce qu'on appelle la zone de correction, ce qui signifie qu'il a perdu plus de 10% par rapport à son dernier sommet (qui date du 3 juin). C'est un signal qui peut s'interpréter de deux façons. Si vous êtes optimiste, vous pouvez considérer une correction comme un salutaire assainissement avant un rebond. Si vous êtes plutôt dans le camp alarmiste, vous pouvez redouter que ce soit la voie royale vers le marché baissier, qui nécessite un creux de 20% au moins.
Ce matin, la tendance est plutôt à l'embellie : Microsoft a publié de bons résultats, qui permettent au titre de prendre près de 9% dans les échanges hors séance. Les chiffres de Samsung Electronics vont aussi dans le bon sens. De quoi contrebalancer ceux de Meta Platforms, dont les résultats sont plutôt du genre à alimenter les craintes sur le surinvestissement dans l'IA. L'action de l'entreprise de l'insondable Mark Zuckerberg lâchait 7,5% après la cloche à Wall Street. Les performances de Qualcomm et d'ARM n'ont pas non plus impressionné.
Le reste de la cote a aussi souffert hier, mais pas à cause de la remise en cause des promesses et de la solidité de l'écosystème IA. Non, plutôt pour des raisons qui fleurent bon la vieille économie. La reprise des frappes américaines en Iran, après une provocation de Téhéran, a remis le feu aux poudres pétrolières. Le baril est remonté en flèche, juste au moment où la Fed devait se prononcer sur sa politique monétaire. Pour les investisseurs-stagiaires, je rappelle que les prix du pétrole ont une influence importante sur l'inflation, que les banques centrales sont chargées de cantonner dans des limites raisonnables. Les tensions géopolitiques autour des pays producteurs compliquent donc leur travail.
La Fed a laissé ses taux inchangés, comme prévu, tout en réaffirmant sa vigilance sur l'évolution des prix, comme prévu là aussi. On était un peu dans l'enfonçage de porte ouverte, et il faut bien dire que la décision et la prise de parole du président Kevin Warsh ont laissé les spécialistes dubitatifs. Florilège de commentaires lus ce matin : "pas facile de comprendre l'argumentaire"… "Warsh rate son premier vrai défi"… "la Fed cherche à parler dur mais manque sa cible"… "Warsh dit que les marchés font le travail de resserrement monétaire à la place de la Fed, mais le marché réagit en remettant en cause la crédibilité de la Fed". Ce dernier commentaire concerne la hausse des taux américains après l'annonce de la Fed. Le rendement des bons du Trésor à 30 ans est monté à son plus haut niveau depuis 2007. Les déclarations de Warsh ont contribué à réduire la probabilité d'une hausse de taux en septembre. Le marché obligataire lui a répondu que la banque centrale est trop tendre. Ce contentieux est appelé à s'envenimer ces prochaines semaines, surtout si le conflit au Moyen-Orient dégénère à nouveau.
Aujourd'hui, on croulera encore sous les résultats d'entreprises en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Après Microsoft et Meta hier soir, Apple et Amazon seront les têtes d'affiche du jour, mais après la clôture américaine. La marque à la pomme sera scrutée pour ses marges, à cause du renchérissement du prix des composants. Pour Amazon, l'intérêt tournera surtout autour des dépenses dans l'IA et de la croissance des activité cloud. Le volet macroéconomique sera riche lui aussi : plusieurs pays européens et les Etats-Unis publieront la première estimation de leurs PIB du 2e trimestre. Il y aura aussi l'inflation préliminaire de juillet en Allemagne et l'inflation PCE américaine de juin. Et une nouvelle décision de politique monétaire : celle de la Banque d'Angleterre à la mi-journée.
Du côté des marchés d'Asie-Pacifique, le rebond qui s'est dessiné en début de séance a du mal à tenir la distance. Au Japon, le Nikkei 225 grappille 0,25%. En Corée du Sud, le KOSPI perdait 0,9% à deux heures de la fin de la séance, après avoir gagné du terrain auparavant. La vive hausse initiale de Samsung après ses résultats s'est largement réduite. Pour lutter contre la volatilité décérébrée de l'indice phare du pays, les autorités prévoiraient de réguler l'exposition des particuliers aux ETF à effet de levier. Les autres places asiatiques perdent du terrain ce matin, de Sydney à Bombay en passant par Shanghai et Hong Kong. Les indicateurs avancés européens laissent entrevoir un démarrage dans le rouge, sauf effet positif des entreprises qui publient ce matin. Les contrats à terme américains évoluent dans le vert mais ont réduit leurs gains initiaux.
Le CAC40 gagne 0,5% à l'ouverture, dopé par Schneider Electric. Le SMI lâche 0,3% à 14 437 points. Le Bel 20 perd 1% à 5 674 points.
Les temps forts économiques du jour
L'agenda macro :
- 07h30 : Croissance du PIB (France)
- 10h00 : Croissance du PIB (Allemagne)
- 10h00 : Croissance du PIB (Italie)
- 11h00 : Croissance du PIB (Zone euro)
- 11h00 : Taux de chômage (Zone euro)
- 11h00 : Sentiment économique (Zone euro)
- 13h00 : Banque d'Angleterre - décision sur les taux (Royaume-Uni)
- 14h00 : Taux d'inflation (Allemagne)
- 14h30 : Croissance du PIB (Etats-Unis)
- 14h30 : Dépenses personnelles (Etats-Unis)
- 14h30 : Revenu personnel (Etats-Unis)
- 14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (Etats-Unis)
- 14h30 : Indice des prix PCE (Etats-Unis)
- Le reste de l'agenda ici.
Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :
- EUR / USD : 1,1451 (-0,1%)
- Once d'or : 4 051 USD (-0,8%)
- Once d'argent : 57,38 USD (-1,4%)
- Brent : 87,04 USD (-1,1%)
- Spread Bund / OAT : 80 points (0,0%)
- VIX : 20,66 points (+2,5%)
- 10 ans US : 4,70% (+0,6%)
- Bitcoin : 64 123 USD (+0,3%)
Les principaux changements de recommandations
- Airbus : RBC Capital Markets maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 225 à 250 EUR. Vertical Research Partners maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 223 à 243 EUR.
- ASM International : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 1025 à 1100 EUR.
- AstraZeneca : Baptista Research passe de conserver à surperformance avec un objectif de cours relevé de 104 USD à 211,90 USD.
- Belimo Holding : UBS passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 575 CHF à 827 CHF.
- Bureau Veritas : Citi maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 26,95 à 31,44 EUR.
- Centrica : HSBC passe de conserver à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 205 GBX à 200 GBX.
- Danone : Goldman Sachs maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 75 à 76 EUR. Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 80 à 83 EUR.
- Elis : UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 29 à 29,40 EUR.
- FDJ United : Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 27,50 à 26,60 EUR.
- Galderma Group : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 160 CHF à 210 CHF.
- GTT: Goldman Sachs maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 192 à 200 EUR. Morgan Stanley initie une recommandation souspondérer avec un objectif de cours relevé de 177 à 183 EUR.
- Hermès International : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 2315 à 2340 EUR. Grupo Santander maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 2300 à 2000 EUR.
- Ipsos : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 73 à 63 EUR.
- Legrand : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'alléger avec un objectif de cours réduit de 144 à 143 EUR.
- LVMH : CICC maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 550 à 450 EUR.
- Mercedes-Benz Group : CICC maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 65 à 60 EUR.
- Pirelli: JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours de 7,20 EUR.
- Rio Tinto : Goldman Sachs passe de surperformance à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 8100 GBX à 8200 GBX.
- Sopra Steria Group : BNP Paribas maintient sa recommandation de neutralité avec un objectif de cours relevé de 132 à 200 EUR.
- UBS Group : Morgan Stanley maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours relevé de 39 à 40 CHF.
- Verallia : Bernstein maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 20 à 19 EUR.
En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Schneider Electric relève l'ensemble de ses objectifs financiers pour 2026.
- Sanofi relève ses objectifs 2026 après un 2e trimestre supérieur aux attentes.
- Capgemini relève son objectif de croissance pour 2026.
- L'Oréal réalise une marge d'exploitation record au premier semestre. Le titre gagnait 1,6% sur OTC Markets hors séance.
- ArcelorMittal table sur une hausse de ses volumes au S2.
- Airbus dépasse les attentes au T2 mais le management ne veut pas extrapoler cette performance au reste de l'année. Le titre perdait 4% sur OTC Markets hors séance.
- Bouygues confirme ses perspectives au niveau du groupe pour 2026.
- Veolia relève ses objectifs.
- Vinci affiche une hausse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au premier semestre. Le titre gagnait 1,5% sur OTC Markets hors séance.
- Société Générale relève son objectif de rentabilité 2026.
- Klépierre relève ses objectifs pour l'année 2026.
- Renault confirme ses objectifs 2026 après un premier semestre bénéficiaire, porté par l'électrique malgré la concurrence chinoise. Le titre gagnait 6% sur OTC Markets hors séance.
- Spie confirme ses objectifs pour 2026.
- Technip Energies publie un S1 impacté par la situation au Moyen-Orient.
- Amundi dépasse les attentes au T2 avec une collecte nette élevée.
- Arkema confirme sa prévision d'Ebitda pour 2026 après un trimestre meilleur que prévu.
- Aéroports de Paris révise à la baisse ses ambitions 2026 en raison de la guerre au Moyen-Orient.
- Elis confirme ses objectifs 2026 après un premier semestre solide porté par une dynamique commerciale record.
- Bic relève ses perspectives annuelles après un premier semestre solide.
- Accor vise un RevPAR entre 2 et 2,5% et un EBE entre EUR1,26 et 1,28 md en 2026.
- Eramet voit son EBITDA rebondir au T1.
- FDJ United confirme ses objectifs après un S1 en demi-teinte.
- TotalEnergies redémarre les unités de distillation de sa raffinerie du Texas après réparations.
- Lufthansa et Air France-KLM soumettent des offres pour entrer au capital de TAP dans le cadre de sa privatisation.
- SES S.A a été sélectionné par LATAM Airlines pour équiper sa flotte d'Airbus et d'Embraer en connectivité en vol.
- Les principales publications du jour: Schneider Electric, Sanofi, Société Générale, Saint-Gobain, Veolia Environnement, Capgemini, Amundi, Bouygues, Euronext, Unibail-Rodamco-Westfield, Ipsen, , Ayvens, Spie, SCOR, Technip Energies, Imerys, Wavestone, Icape, Clariane, Emeis.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- BMW enregistre une baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier semestre
- Heidelberg Materials alerte sur la hausse des coûts de l'énergie et revoit ses prévisions de bénéfices à la baisse.
- Adidas relève ses prévisions de ventes 2026 face à une demande soutenue.
- Anheuser-Busch Inbev dépasse les prévisions.
- BBVA fait progresser son bénéfice de 11,4% au deuxième trimestre, porté par le Mexique.
- ING Groep relève ses prévisions 2026 et 2027 après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes.
- UCB relève ses prévisions de chiffre d'affaires et de résultat opérationnel.
- EDP dépasse les prévisions au premier semestre avec un bénéfice net en hausse au deuxième trimestre.
- DSM-Firmenich dépasse les attentes au premier semestre.
- Davide Campari relève ses prévisions de bénéfices 2026.
- Knorr-Bremse relève ses prévisions pour 2026 et fixe ses objectifs à l'horizon 2030.
- Jeronimo Martins manque les estimations.
- Terna confirme ses perspectives de bénéfice net et de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026.
- BAE Systems décroche un contrat de 5,9 MdsGBP pour le développement des sous-marins nucléaires Dreadnought.
- Eni mise sur un développement rapide du gisement pétrolier Junin 5 au Venezuela.
- Arcadis rejette l'offre de rachat de 5,7 MdUSD de WSP Global.
- Les salariés d'Audi manifestent contre la fermeture potentielle d'une usine allemande de Volkswagen.
- EQT cède sa participation dans Quantios à Vista Equity Partners.
- Les principales publications du jour: Shell, Anheuser-Busch Inbev, Rolls-Royce, BBVA, British American Tobacco, Enel, ING Groep, Lloyds Banking, BAE Systems, Ferrari, London Stock Exchange, UCB, ArcelorMittal, Erste Group, Haleon, Universal Music, Prysmian, Adidas, Heidelberg Materials.
D'Amérique du Nord
- Valeurs en hausse post-séance après leurs trimestriels : Fortinet (+10%), Microsoft (+8,9%), LAM Research (+6,6%), Chipotle (+6%), Starbucks (+4,7%)…
- Valeurs en hausse post-séance après leurs trimestriels : Carvana (-8%), Meta Platforms (-7,5%), ARM (-5,7%), Qualcomm (-4,7%), L3Harris (-4,3%)…
- Intel fournit sa technologie de puces à une startup dans le cadre d'un accord de licence rare.
- Les principales publications du jour: Apple, com, Mastercard, Stryker, Bristol-Myers Squibb Company, Altria, The Southern Company, Trane Technologies, Valero Energy, KKR, Intercontinental Exchange, Quanta Services, Enterprise Products Partners, Cigna, O'Reilly Automotive, Agnico Eagle Mines, Regeneron Pharmaceuticals, American Electric Power Company, Arthur J. Gallagher, CRH, Air Products and Chemicals, Monolithic Power Systems, Corteva, Public Storage, Xcel Energy, Exelon, Ventas, Live Nation Entertainment, Coinbase Global, Yum! Brands, Alnylam Pharmaceuticals, The Hershey Company, Roblox, Reddit, Martin Marietta Materials, Strategy, Ingersoll Rand, Edison International, EMCOR.
D'Asie et d'ailleurs
- Le bénéfice net de Samsung Electronics au T2 a été multiplié par dix-neuf, porté par la demande de puces IA.
- Le bénéfice du deuxième trimestre de LG Energy Solution chute de 77% sous l'effet des goulots d'étranglement dans le stockage d'énergie.
- Adani Enterprises enregistre une perte trimestrielle après un accord transactionnel de 275 MUSD aux Etats-Unis.
- Sony a présenté une offre publique d'achat pour Tamron.
- Des élus américains ont exhorté Apple à renoncer à toute tentative d’achat de puces auprès des fournisseurs chinois de semi-conducteurs CXMT et Yangtze Memory Technologies.
- Singapore Telecommunications confirme des discussions pour la cession d'une participation dans Optus.
- JOGMEC investira jusqu'à 34 MUSD dans un projet de terres rares de Toyota Tsusho en Namibie.
- Kia va investir 649 millions de dollars pour produire et commercialiser des véhicules électriques au Mexique.
- Les principales publications du jour: Samsung Electronics, Tokyo Electron, Mizuho Financial, Delta Electronics, Japan Tobacco, Bajaj Finance, ASE Technology, Vale, Takeda Pharmaceutical.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Comment quelques centaines de dollars pourraient influencer les marchés de prédiction électorale (Bloomberg).
- Les dividendes de la défense (Phenomenal World).
- Les armes nucléaires françaises peuvent-elles protéger l'Europe si Donald Trump se retire ? (The Economist).
- Qui est vraiment Pavel Dourov, le fondateur de Telegram ? (Revue).
- L'île déserte d'Anthropic (Axios).
- Antoine vs Johnny Hallyday, dans la variété française, une rivalité à cheveux tirés (Libération).
- Qui décide vraiment à Téhéran aujourd’hui ? (Le Grand Continent).
- Inassurables : une cartographie du futur (The Structural Lens).
- L'essor fulgurant de l'e-spiritualité (Persuasion).