Les marchés actions sont toujours tiraillés entre le retour de manivelle sur les valeurs IA, la reprise du conflit en Iran et la position de la Fed sur ses taux. Hier, les investisseurs ont eu droit aux trois volets le même jour. Microsoft a apporté un peu de réconfort en soirée, mais le réveil reste poussif ce matin, avant de nombreuses échéances macroéconomiques.

La purge des valeurs technologiques s'est poursuivie hier. Le Nasdaq 100 américain a enquillé une sixième journée dans le rouge, sur sa plus forte baisse en un mois (-2,06%). Techniquement, l'indice est entré dans ce qu'on appelle la zone de correction, ce qui signifie qu'il a perdu plus de 10% par rapport à son dernier sommet (qui date du 3 juin). C'est un signal qui peut s'interpréter de deux façons. Si vous êtes optimiste, vous pouvez considérer une correction comme un salutaire assainissement avant un rebond. Si vous êtes plutôt dans le camp alarmiste, vous pouvez redouter que ce soit la voie royale vers le marché baissier, qui nécessite un creux de 20% au moins.

Ce matin, la tendance est plutôt à l'embellie : Microsoft a publié de bons résultats, qui permettent au titre de prendre près de 9% dans les échanges hors séance. Les chiffres de Samsung Electronics vont aussi dans le bon sens. De quoi contrebalancer ceux de Meta Platforms, dont les résultats sont plutôt du genre à alimenter les craintes sur le surinvestissement dans l'IA. L'action de l'entreprise de l'insondable Mark Zuckerberg lâchait 7,5% après la cloche à Wall Street. Les performances de Qualcomm et d'ARM n'ont pas non plus impressionné.

Le reste de la cote a aussi souffert hier, mais pas à cause de la remise en cause des promesses et de la solidité de l'écosystème IA. Non, plutôt pour des raisons qui fleurent bon la vieille économie. La reprise des frappes américaines en Iran, après une provocation de Téhéran, a remis le feu aux poudres pétrolières. Le baril est remonté en flèche, juste au moment où la Fed devait se prononcer sur sa politique monétaire. Pour les investisseurs-stagiaires, je rappelle que les prix du pétrole ont une influence importante sur l'inflation, que les banques centrales sont chargées de cantonner dans des limites raisonnables. Les tensions géopolitiques autour des pays producteurs compliquent donc leur travail.

La Fed a laissé ses taux inchangés, comme prévu, tout en réaffirmant sa vigilance sur l'évolution des prix, comme prévu là aussi. On était un peu dans l'enfonçage de porte ouverte, et il faut bien dire que la décision et la prise de parole du président Kevin Warsh ont laissé les spécialistes dubitatifs. Florilège de commentaires lus ce matin : "pas facile de comprendre l'argumentaire"… "Warsh rate son premier vrai défi"… "la Fed cherche à parler dur mais manque sa cible"… "Warsh dit que les marchés font le travail de resserrement monétaire à la place de la Fed, mais le marché réagit en remettant en cause la crédibilité de la Fed". Ce dernier commentaire concerne la hausse des taux américains après l'annonce de la Fed. Le rendement des bons du Trésor à 30 ans est monté à son plus haut niveau depuis 2007. Les déclarations de Warsh ont contribué à réduire la probabilité d'une hausse de taux en septembre. Le marché obligataire lui a répondu que la banque centrale est trop tendre. Ce contentieux est appelé à s'envenimer ces prochaines semaines, surtout si le conflit au Moyen-Orient dégénère à nouveau.

Aujourd'hui, on croulera encore sous les résultats d'entreprises en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Après Microsoft et Meta hier soir, Apple et Amazon seront les têtes d'affiche du jour, mais après la clôture américaine. La marque à la pomme sera scrutée pour ses marges, à cause du renchérissement du prix des composants. Pour Amazon, l'intérêt tournera surtout autour des dépenses dans l'IA et de la croissance des activité cloud. Le volet macroéconomique sera riche lui aussi : plusieurs pays européens et les Etats-Unis publieront la première estimation de leurs PIB du 2e trimestre. Il y aura aussi l'inflation préliminaire de juillet en Allemagne et l'inflation PCE américaine de juin. Et une nouvelle décision de politique monétaire : celle de la Banque d'Angleterre à la mi-journée.

Du côté des marchés d'Asie-Pacifique, le rebond qui s'est dessiné en début de séance a du mal à tenir la distance. Au Japon, le Nikkei 225 grappille 0,25%. En Corée du Sud, le KOSPI perdait 0,9% à deux heures de la fin de la séance, après avoir gagné du terrain auparavant. La vive hausse initiale de Samsung après ses résultats s'est largement réduite. Pour lutter contre la volatilité décérébrée de l'indice phare du pays, les autorités prévoiraient de réguler l'exposition des particuliers aux ETF à effet de levier. Les autres places asiatiques perdent du terrain ce matin, de Sydney à Bombay en passant par Shanghai et Hong Kong. Les indicateurs avancés européens laissent entrevoir un démarrage dans le rouge, sauf effet positif des entreprises qui publient ce matin. Les contrats à terme américains évoluent dans le vert mais ont réduit leurs gains initiaux.

Le CAC40 gagne 0,5% à l'ouverture, dopé par Schneider Electric. Le SMI lâche 0,3% à 14 437 points. Le Bel 20 perd 1% à 5 674 points.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

07h30 : Croissance du PIB (France)

10h00 : Croissance du PIB (Allemagne)

10h00 : Croissance du PIB (Italie)

11h00 : Croissance du PIB (Zone euro)

11h00 : Taux de chômage (Zone euro)

11h00 : Sentiment économique (Zone euro)

13h00 : Banque d'Angleterre - décision sur les taux (Royaume-Uni)

14h00 : Taux d'inflation (Allemagne)

14h30 : Croissance du PIB (Etats-Unis)

14h30 : Dépenses personnelles (Etats-Unis)

14h30 : Revenu personnel (Etats-Unis)

14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (Etats-Unis)

14h30 : Indice des prix PCE (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Airbus : RBC Capital Markets maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 225 à 250 EUR. Vertical Research Partners maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 223 à 243 EUR.

ASM International : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 1025 à 1100 EUR.

AstraZeneca : Baptista Research passe de conserver à surperformance avec un objectif de cours relevé de 104 USD à 211,90 USD.

Belimo Holding : UBS passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 575 CHF à 827 CHF.

Bureau Veritas : Citi maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 26,95 à 31,44 EUR.

Centrica : HSBC passe de conserver à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 205 GBX à 200 GBX.

Danone : Goldman Sachs maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 75 à 76 EUR. Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 80 à 83 EUR.

Elis : UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 29 à 29,40 EUR.

FDJ United : Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 27,50 à 26,60 EUR.

Galderma Group : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 160 CHF à 210 CHF.

GTT: Goldman Sachs maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 192 à 200 EUR. Morgan Stanley initie une recommandation souspondérer avec un objectif de cours relevé de 177 à 183 EUR.

Hermès International : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 2315 à 2340 EUR. Grupo Santander maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 2300 à 2000 EUR.

Ipsos : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 73 à 63 EUR.

Legrand : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'alléger avec un objectif de cours réduit de 144 à 143 EUR.

LVMH : CICC maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 550 à 450 EUR.

Mercedes-Benz Group : CICC maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 65 à 60 EUR.

Pirelli: JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours de 7,20 EUR.

Rio Tinto : Goldman Sachs passe de surperformance à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 8100 GBX à 8200 GBX.

Sopra Steria Group : BNP Paribas maintient sa recommandation de neutralité avec un objectif de cours relevé de 132 à 200 EUR.

UBS Group : Morgan Stanley maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours relevé de 39 à 40 CHF.

Verallia : Bernstein maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 20 à 19 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.