Le nickel et le cuivre restent haut perchés
Portés par une dynamique spéculative et des contraintes d'offre, les métaux industriels naviguent sur des plus hauts. Alors que le cuivre se maintient proche de ses sommets absolus, le nickel flambe face aux restrictions de quotas décidées par Jakarta.
Publié le 07/01/2026 à 11:55
Jakarta dope le nickel
Le nickel, pour sa part, se maintient sur des niveaux inédits depuis 19 mois, dopé par la réduction drastique des quotas d'extraction pour 2026 en Indonésie. A Shanghai, le métal a bondi jusqu'à la limité autorisée de 8%, pour atteindre 147 720 CNY. Sur le marché londonien, il progresse de 0,11% à 18 545 USD. L'étain suit cette tendance haussière, grimpant de 5,33% à Shanghai et de 1,22% à Londres.
Du côté des autres métaux, la tendance est mitigée : si l'aluminium, le zinc et le plomb progressent à Shanghai, seul le plomb s'inscrit en légère hausse (+0,19%) à Londres, où l'aluminium et le zinc reculent.