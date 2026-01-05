Le nouveau crossover haut de gamme de Renault s'appellera "Filante"

Renault a annoncé lundi que son nouveau crossover haut de gamme destiné au marché international serait officiellement lancé sous le nom de "Filante", une appellation choisie en raison de sa consonnance rappelant les étoiles, l'espace et les voyages.

Ce nom rappelle aussi celui de l'"Etoile Filante", un monoplace directement inspiré de l'aéronautique que le constructeur automobile avait présenté en 1956.



Avec son design fuselé, ses spécificités avant-gardistes, ce modèle avait alors atteint une vitesse record de plus de 300 km/h, rappelle le groupe dans un communiqué.



Renault indique que ce patronyme fait également référence au concept-car Filante Record 2025, qui avait quant à lui signé un record en matière d'efficience électrique à la fin de l'année dernière.



Avec ce nouveau véhicule, la firme au losange explique vouloir poursuivre son offensive produit en dehors de l'Europe, caractérisée par une montée en gamme.



Il s'agira du cinquième lancement d'une série de huit prévue dans le cadre de ce plan stratégique.



Assemblé à l'usine Busan (RK), en Corée du Sud, le modèle sera d'abord commercialisé sur le marché coréen, avant d'être exporté dans d'autres régions.



Renault précise qu'il prévoit de dévoiler officiellement son nouveau crossover à Séoul le mercredi 13 janvier.



