Le marché obligataire a choisi d'envoyer un avertissement à Kevin Warsh en guise de bienvenue aux commandes de la banque centrale américaine. La poussée inflationniste liée à la guerre en Iran tire les rendements obligataires, donc les coûts d'emprunt, vers le haut. Le marché actions en a pris bonne note vendredi, ce qui a provoqué des dégagements qui pourraient se poursuivre. Dans la lutte entre les forces haussières de l'IA et baissières de l'inflation, ces dernières ont repris le dessus depuis quelques jours.

L'évènement est un peu passé inaperçu au milieu de la visite d'Etat de Donald Trump en Chine, de l'Iran et de l'IA, mais la Fed a un nouveau président. Le mandat de Jerome Powell a pris fin vendredi et c'est donc Kevin Warsh qui lui succède. Ou plus précisément qui va lui succéder puisque Warsh n'a pas encore été intronisé, car la confirmation par le Sénat n'a eu lieu que la semaine dernière.

Mais ce devrait être une question de jours et Warsh devrait conduire le prochain meeting de la Fed, en juin, et diriger l'institution pour les quatre prochaines années. Espérons qu'il nous gratifiera des mimiques variées dont Powell était un habitué, parce qu'elles sont bien utiles pour illustrer des papiers parfois austères avec des photos marrantes.

Je m'attarde sur Warsh ce matin parce que j'ai l'habitude de décrire le président de la Fed comme étant, pour les investisseurs, l'homme le plus important du monde.

Les décisions de la Fed sont déterminantes pour la course de la première économie mondiale, mais aussi pour tous les actifs financiers. Lorsque la Fed bouge ses taux directeurs, elle stimule ou ralentit la consommation et l'investissement ; ce qui in fine affecte l'inflation, la croissance et l'emploi. Et s'il faut toujours plusieurs mois avant qu'une décision de taux ne produise ses effets dans l'économie (on parle de délai de transmission de la politique monétaire, si vous voulez briller dans les dîners), les écrans des salles de marché s'agitent bien plus vite.

Les marchés réagissent en permanence aux déclarations des banquiers centraux, essaient de percevoir les changements de position et réajustent les probabilités d'évolution des taux. La Fed occupe donc un rôle central dans la vie des marchés et son président porte une immense responsabilité.

Alors oui, je sais que vous allez me dire que toute ma théorie de l'homme le plus important du monde ne tient plus depuis que Donald Trump est revenu aux affaires. Je vous l'accorde, c'est lui qui occupe le plus de temps d'antenne. Et ce sont ses décisions et ses déclarations qui font le plus réagir les marchés. Mais peut-être que Kevin Warsh pourra récupérer ce titre une fois que Donald Trump aura quitté la Maison Blanche (janvier 2029).

La relation entre les deux hommes sera en tout cas un élément à surveiller dans les prochains mois. En janvier, Donald Trump avait nommé le second à la tête de la Fed. Et on sait que le président américain avait un critère de sélection : quelqu'un qui soit enclin à baisser les taux. Ça tombe bien, Kevin Warsh avait fait campagne en justifiant des baisses de taux supplémentaires par les gains de productivité liés à l'IA (ce qui est discutable).

Mais Warsh arrive dans un contexte où la Fed fait face à un retour de l'inflation. Une inflation qui a complètement enterré les espoirs de baisses de taux. D'autant que le marché du travail est plutôt solide, contrairement aux inquiétudes de la fin 2025. Résultat, le débat actuel est : la Fed doit-elle remonter les taux ? On imagine déjà les messages incendiaires de Donald Trump sur Warsh si la Fed venait à relever les taux dans les prochains mois.

Je termine en rappelant que c'est Donald Trump qui avait nommé Jerome Powell à la tête de la Fed en 2017, avant d'en faire son bouc émissaire préféré.

On souhaite donc bonne chance à Kevin Warsh et on peut parier, sans trop prendre de risques, que l'on parlera beaucoup de lui dans les colonnes de Zonebourse. Pour démarrer son mandat, il doit d'ailleurs faire face à une chute des obligations mondiales. Ou à la hausse de leurs rendements, ce qui est l'autre facette du même mouvement. Le monde parie sur un retour de l'inflation à cause du conflit en Iran, et donc sur des taux directeurs plus élevés pour contrer cette progression. Le coût de la dette de tous les pays a pris l'ascenseur ces derniers jours. Le marché obligataire envoie un signal de détresse, en particulier aux Etats-Unis où les questions budgétaires étaient un peu passées à la trappe dernièrement, entre quelques bombardements et la construction d'une salle de bal ou d'un arc de triomphe. C'est l'une des raisons pour lesquelles les marchés actions ont souffert vendredi, en particulier à Wall Street. On notera toutefois que le S&P 500 a sauvé d'un cheveu une septième semaine consécutive de hausse, pour porter ses gains 2026 à 8,22%. L'Europe, qui ne bénéficie pas du même accélérateur IA, a reculé sur la semaine écoulée, ramenant sa progression 2026 à 2,5%.

Les informations à connaître pour bien démarrer la semaine

Le sommet entre Xi Jinping et Donald Trump n'a pas abouti à de grands engagements, en tout cas rien qui ne fasse vibrer les marchés financiers.

La présidence taïwanaise a réaffirmé l'indépendance de l'île vis-à-vis de Pékin. Taipei n'a pas beaucoup apprécié la leçon de realpolitik de Donald Trump, qui a déclaré que la vente d'armes de 14 milliards de dollars à Taïwan est une "monnaie d'échange" avec la Chine.

La Chine où les chiffres de production industrielle et de ventes au détail d'avril ont déçu, alors que le marché était optimiste au vu des précédents indicateurs.

Le baril de Brent évolue autour de 110 USD, alors que la situation semble toujours dans une impasse pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Une frappe de drone près d'une centrale nucléaire émiratie a contribué à tendre l'atmosphère.

L'OMS déclare une urgence internationale pour l'épidémie d'Ebola en RDC et en Ouganda.

Sur l'agenda des sociétés : les regards seront braqués sur les résultats de Nvidia Les investisseurs suivront aussi ceux de The Home Depot et de Walmart, qui sont de bons baromètres de la consommation américaine.

Sur l'agenda macro : pas beaucoup de données cette semaine, mis à part les PMI des grandes économies, jeudi. Les ministres des finances et les banquiers centraux du G7 se réunissent aujourd'hui et demain à Paris, mais ce ne devrait pas être le baptême du feu de Kevin Warsh, puisque la Fed envoie son vice-président, Philip Jefferson. Scott Bessent, le secrétaire au Trésor US, sera en revanche présent, si j'en crois le dossier de presse de Roland Lescure.

En Asie-Pacifique, le rouge est mis. En Europe, le CAC 40 perdait 1% à 7 875 points à l'ouverture. Le SMI reculait de 0,8% à 13 115 points, pendant que le Bel 20 abandonnait 1,2% à 5 401 points.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

04h00 : Production industrielle (Chine)

04h00 : Ventes au détail (Chine)

09h00 : Croissance du PIB (Suisse)

16h00 : Indice du marché de logement NAHB (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Publicis annonce l'acquisition de la plateforme américaine de collaboration de données Liveramp pour près de 2,2 milliards de dollars.

Ipsen présente des résultats de phase II avec la corabotase concernant les rides glabellaires. Pa ailleurs, le laboratoire lance un nouveau programme de rachat d'actions.

Pierre & Vacances a fait état d'une fuite de données concernant 1,6 million de réservations sur une plateforme de sa filiale Maeva.

Nanobiotix présente de nouvelles données dans le cancer du poumon à l'ESTRO.

Lucibel fait entrer des actionnaires tiers à hauteur de 28% de sa filiale Procédés Hallier.

Capital B continue à acquérir des bitcoins.

Sirius Media va regrouper ses actions.

Sensorion change de directeur général.

Les principales publications du jour : Banijay, Pet Service, BigBen, Nacon… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Mercedes n'exclut pas une diversification dans l'industrie de défense

ASML a signé un contrat avec la société indienne Tata Electronics pour contribuer à la construction d'une usine de semi-conducteurs en Inde.

pour contribuer à la construction d'une usine de semi-conducteurs en Inde. BASF réduit sa participation à 25,49% dans Harbour Energy, contre 34,98% précédemment.

Ryanair se dit "de plus en plus confiante" quant à l'absence de perturbation de l'approvisionnement en kérosène.

Sonova mise sur ses nouveaux lancements pour doper ses résultats annuels.

Hays nomme Mark Dearnley au poste de Directeur Général avec effet immédiat.

Intact Financial sognerait à une offre sur Hiscox.

EQT cède sa participation résiduelle dans Enity Holding.

Le Pluvicto de Novartis réduit de 58% le risque de progression du PSA dans le cancer de la prostate.

La Fed met fin aux mesures disciplinaires contre UBS et Credit Suisse.

OHB aurait sollicité des banques supplémentaires pour une augmentation de capital d'un milliard d'euros, selon Bloomberg.

Prudential Plc repositionne ses activités en Inde via une prise de contrôle de Bharti Life Insurance.

BP Plc va réduire ses effectifs dans le négoce de gaz par gazoduc pour se concentrer sur le GNL.

International Consolidated Airlines lance un programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros.

Glenstone envisage une offre d'achat ferme en numéraire sur Alternative Income REIT.

Klarabo va fusionner avec Sveafastigheter.

Les principales publications du jour : Orsted, Ryanair, Sonova…

D'Amérique du Nord

NextEra et Dominion Energy seraient en pourparlers pour créer un géant américain des services publics de 400 milliards de dollars (selon le FT), avec un offre à 76 USD par action Dominion (selon Bloomberg).

Les gestions américaines ont publié leurs arbitrages du T1 2026. Parmi elles, Pershing Square (Bill Ackman) déclare avoir vendu Alphabet au profit de Microsoft.

Le DOJ enquête sur les valorisations d'un fonds de crédit privé de BlackRock, a appris Bloomberg.

KKR envisage la cession de l'opérateur de clubs privés The Bay Club, selon

Elliott aurait constitué une participation conséquente dans Bio-Rad Laboratories, selon le WSJ.

Les principales publications du jour : néant…

D'Asie et d'ailleurs

La justice de Corée du Sud enjoint au syndicat de Samsung Electronics de ne pas contrarier la production.

Anglo American cède ses mines de charbon australiennes pour un montant allant jusqu'à 3,88 milliards de dollars.

CK Hutchison renonce à l'introduction en bourse de sa division télécoms.

Woodside Energy en hausse après l'accord d'INPEX pour l'acquisition d'une participation dans une coentreprise gazière offshore en Australie.

AstraZeneca versera un paiement d'étape de 155 millions de dollars à Daiichi Sankyo après les homologations américaines.

Brambles abaisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel.

Santos annonce la première extraction de pétrole sur son site américain co-détenu avec Repsol.

Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.