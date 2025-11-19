Le Centre national des sciences et technologies spatiales (NSSTC) des Emirats arabes unis (EAU) et Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), ont signé un accord pour explorer les opportunités dans le domaine des systèmes de navigation par satellite en orbite basse (LEO).
Ce partenariat a été formalisé au travers d'un protocole d'accord (MoU) signé au Salon du Bourget 2025 qui définissait un cadre de coopération commun.
Sur cette base, les deux parties viennent de signer un nouvel accord, qui marque le lancement d'études techniques et d'activités d'ingénierie conjointes, axées en priorité sur la protection juridique et des briques de conception de systèmes LEO PNT.
' Le LEO PNT bouleversera l'ordre établi en matière de navigation par satellite en offrant un surcroît de précision, résilience et pénétration du signal, avec à la clé de nouvelles applications et autant de relais de croissance pour l'économie. ', a déclaré Hervé Derrey, Président-Directeur général de Thales Alenia Space.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,6%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (19,6%) ;
- autres (0,5%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,8%), Royaume-Uni (6,6%), Europe (25,1%), Amérique du Nord (14,2%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,6%) et autres (20,7%).
