Le Centre national des sciences et technologies spatiales (NSSTC) des Emirats arabes unis (EAU) et Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), ont signé un accord pour explorer les opportunités dans le domaine des systèmes de navigation par satellite en orbite basse (LEO).

Ce partenariat a été formalisé au travers d'un protocole d'accord (MoU) signé au Salon du Bourget 2025 qui définissait un cadre de coopération commun.

Sur cette base, les deux parties viennent de signer un nouvel accord, qui marque le lancement d'études techniques et d'activités d'ingénierie conjointes, axées en priorité sur la protection juridique et des briques de conception de systèmes LEO PNT.

' Le LEO PNT bouleversera l'ordre établi en matière de navigation par satellite en offrant un surcroît de précision, résilience et pénétration du signal, avec à la clé de nouvelles applications et autant de relais de croissance pour l'économie. ', a déclaré Hervé Derrey, Président-Directeur général de Thales Alenia Space.