Le secrétaire à l’Énergie, Chris Wright, a affirmé lundi que la majorité des prêts accordés par le ministère américain de l’Énergie sera destinée au secteur nucléaire, marquant une étape clé dans la relance de l’atome civil aux États-Unis. Lors d’une conférence de l’American Nuclear Society à Washington, il a indiqué que ces financements visent en priorité le développement de nouvelles centrales, conformément au décret signé en mai par le président Donald Trump, qui prévoit la construction de dix grands réacteurs d’ici 2030.

Cette politique intervient alors que la demande en énergie explose, notamment en raison de la croissance des centres de données alimentés par l’intelligence artificielle. Des entreprises comme Alphabet, Amazon, Meta ou Microsoft investissent dans la modernisation de centrales existantes ou dans le déploiement de technologies nucléaires avancées. Wright a précisé que ces initiatives privées bénéficieront d’un effet de levier public via des prêts bonifiés, pouvant atteindre un ratio de 4 pour 1, avec l’objectif d’attirer des milliards de capitaux privés jugés "solvables".

Dans ce contexte, un partenariat stratégique a été scellé avec Westinghouse, société codétenue par Cameco et Brookfield Asset Management, pour construire des réacteurs AP1000 aux États-Unis. Un investissement de 80 milliards de dollars est prévu, assorti d’un soutien fédéral à travers le bureau des prêts du ministère de l’Énergie. Le projet pourrait également aboutir à une introduction en Bourse de Westinghouse, avec l’État fédéral parmi les actionnaires.

Malgré cet élan, le passé de Westinghouse rappelle les défis du secteur. Après avoir déposé le bilan en 2017 à la suite de dépassements de coûts massifs, l’entreprise a connu une relance progressive. Deux réacteurs AP1000 sont entrés en service à la centrale de Vogtle, en Géorgie, en 2023 et 2024, mais un autre projet similaire a été abandonné en Caroline du Sud. L’administration actuelle espère désormais surmonter ces précédents et amorcer un cycle industriel durable pour l’énergie nucléaire aux États-Unis.