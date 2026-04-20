Le Nuvaxovid (Sanofi) mieux toléré que le mNEXSPIKE (Moderna) dans une étude

À l'occasion du Congrès mondial de la Société européenne de microbiologie clinique et des maladies infectieuses (ESCMID) à Munich, Sanofi a fait part de données positives concernant son vaccin contre la COVID-19 à base de protéines et non ARNm, Nuvaxovid.

Dans le cadre de COMPARE, étude comparative de phase 4, randomisée, en double aveugle, qui a recruté 1 000 adultes aux États-Unis, ce vaccin a fait preuve d'une meilleure tolérance que le mNEXSPIKE de Moderna dans un contexte réel.



Nuvaxovid a en effet démontré une réactogénicité systémique (effets secondaires attendus pouvant survenir après la vaccination) statistiquement significativement plus faible par rapport à ce dernier vaccin à ARNm, sur l'ensemble des critères d'évaluation prédéfinis.



L'étude a atteint son critère d'évaluation principal (probabilité de présenter au moins une réaction systémique dans les sept jours suivant la vaccination) avec une significativité statistique, 91,6% des receveurs du mNEXSPIKE étant affectés, contre 83,6% pour le Nuvaxovid.



Elle a aussi montré que 61,3% des receveurs de mNEXSPIKE ont présenté des symptômes systémiques modérés à sévères (grade 2 ou 3), contre 43,1% pour le Nuvaxovid, et 58,7% des symptômes locaux modérés à sévères, contre 38,7% des receveurs du Nuvaxovid.



Par ailleurs, les receveurs du Nuvaxovid ont signalé moins de perturbations dans leurs activités quotidiennes, notamment au travail, à l'école, dans leurs loisirs et leurs responsabilités familiales, au cours des sept jours suivant la vaccination.



"Dans l'ensemble, ces résultats suggèrent qu'une meilleure expérience de tolérance au vaccin pourrait favoriser une plus grande confiance dans celui-ci et une plus grande disposition à renouveler l'immunisation chaque année", affirme Sanofi.

