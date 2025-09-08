La Bourse de Paris suspendue au feuilleton Bayrou

Paris n'est plus que rarement l'épicentre des marchés financiers, sauf quand il est question d'instabilité politique, et par ricochet de dette publique. Par conséquent, les investisseurs gardent un oeil sur la possible chute du gouvernement Bayrou parce qu'elle pourrait entraîner une hausse de l'aversion pour le risque, notamment en Europe. Aux Etats-Unis, une baisse de taux est quasiment acquise la semaine prochaine, mais une série de données attendues dans les jours qui viennent a la capacité de raviver les débats sur son bien-fondé.