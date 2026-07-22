En 2026, il semble que faire un trimestre sans faute ne protège plus contre la purge. Les exemples se comptent par dizaines dans le secteur des semi-conducteurs, encore plus depuis que l'impatience gagne les investisseurs face aux dépenses colossales.

Ces derniers mois, à chaque fois qu’un hyperscaler s'apprête à publier ses résultats, l’open space de Zonebourse se transforme en salle de jeu. Nvidia va-t-elle battre le consensus, oui ou non, et si oui de combien ? Puis vient la question fatidique pour ceux qui ont des positions en cours, quelle sera la conséquence de cette publication sur le titre ?

Au fond, plus les publications passent, plus ce jeu perd de sa saveur. Les géants de la tech battent quasi systématiquement le consensus et affichent sans cesse des résultats records. Mais quelque chose a changé. Historiquement en bourse, battre les attentes signifiait voir son cours grimper en flèche. Logique vous me direz ? Faire mieux que prévu est un signal positif. Il semblerait que la logique ait quitté Wall Street pour aller je ne sais où. En tout cas à l'époque où le secteur des semi-conducteurs fait plus de bénéfices que jamais, l’ETF iShares Semiconductor ETF lâche quasiment 25% depuis son sommet du 22 juin.

Revenons un peu en arrière, quand l’euphorie autour de l’IA était à son maximum. Les résultats exceptionnels tombaient par paquets, les capitaux affluaient en masse vers le secteur et l’ETF a connu une ascension fulgurante de près de 200% en un an. Seulement voilà, un engouement ne dure jamais longtemps, au grand plaisir de notre short seller préféré. Michael Burry, l’un des premiers à avoir anticipé la crise des subprimes, s’est pris d’affection pour les semiconducteurs et l’IA et n’a pas arrêté de prédire qu’une bulle allait exploser. Pour l'anecdote, son Substack s'appelle d’ailleurs Cassandra Unchained, Cassandre étant la prophétesse de malheur dans la mythologie grecque, un choix de nom que je salue. Le marché a donc l’air d’avoir décidé de donner raison à Burry, du moins pour un temps.

Il faut dire aussi que ce n’est pas totalement de la faute des sociétés qui ont affiché des résultats plus que positifs. Mais le marché semble s’être accordé pour faire une imitation générale du Schtroumpf grognon. Un petit tour d’horizon s’impose.



Au premier trimestre 2026, Broadcom dépasse les attentes de revenus et de bénéfice net, résultat : -6% (prévisions jugées simplement conformes). ASML dépasse ses prévisions de chiffre d'affaires a 9,9 MdsUSD et relève ses objectifs, même topo pour le cours. Encore plus récemment, TSMC publiait ses résultats du Q2 : trimestre record avec 40,2 MdsUSD en hausse de 33% sur un an et un bénéfice par action de 4,31 USD par action contre 3,87 USD attendu. L’action perd environ -6% suite à cette annonce. Pourquoi ? Le groupe a rehaussé son budget d’investissement pour 2026, ce qui a alimenté les craintes sur le coût des infrastructures et la rentabilité de long terme.



Il faut être honnête, les valorisations atteignent des niveaux stratosphériques et une correction n’est pas totalement surprenante. Quoi qu'il en soit, la saison des résultats du deuxième trimestre s’annoncent difficile pour ces sociétés. Ce soir nous attendons les résultats d’Alphabet, de Texas Instruments, puis d'Intel jeudi. La semaine la plus intéressante sera la dernière du mois de juillet avec Microsoft, Meta, SK Hynix, Lam Research, Samsung et Apple.



Rendez-vous donc la semaine prochaine pour voir si le marché a décidé de changer d’avis ou si nos chers hyperscalers commencent à montrer des signes de faiblesse. Peu importe l'issue, les paris ne manqueront pas de faire leur retour dans les bureaux de Zonebourse.