Jefferies confirme son conseil sur le titre Starbucks, à 'sous-performance', avec un objectif de cours inchangé à 76 dollars.
L'analyste estime que les fermetures et coupes annoncées (notamment -1% net d'unités exploitées en propre en Amérique du Nord en 2025) soulignent des défis opérationnels persistants, avec une visibilité trop faible pour anticiper des bénéfices tangibles à court terme.
Le bureau d'études met aussi en avant des coûts d'environ 1 milliard de dollars concentrés sur 2025, dont 400 millions en dépréciations/impacts non cash et 600 millions en loyers et indemnités.
L'absence de croissance nette du parc U.S. jusqu'en 2026, alors que des concurrents plus petits croissent à deux chiffres, et une valorisation autour de 32x le P/E F2026 'overvalued' conduisent Jefferies à maintenir ses estimations sur le titre.
Publié le 26/09/2025 à 14:23
