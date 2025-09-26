Starbucks Corporation est spécialisé dans la détention et l'exploitation de cafétérias. Le groupe développe également une activité de torréfaction de cafés. Le CA source de revenus se répartit comme suit : - ventes des cafétérias détenus en propre (82,3%) : détention, au 1er octobre 2024, d'un réseau de 21 018 cafétérias sous les enseignes Starbucks Coffee®, Teavana®, Ethos®, Starbucks Reserve® et Princi® ; - ventes des cafétérias sous licence (12,4%) : 19 181 magasins implantés essentiellement aux Etats-Unis (6 777), en Corée (1 980), en Amérique latine (1 705) et au Royaume-Uni (976) ; - autres (5,3%) : ventes de cafés, de boissons et de produits alimentaires à destination des entreprises, des hôtels, des hôpitaux, des compagnies aériennes, etc. Le CA par famille de produits se ventile entre boissons (60,5%), plats préparés (18,6%) et autres (20,9%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (73,8%), Chine (8,3%) et autres (17,9%).