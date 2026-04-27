La transformation de Meitu Inc., passant d'une simple application de retouche photo à une plateforme de productivité propulsée par l'IA, gagne du terrain sur les marchés internationaux. Alors que les abonnés se multiplient et que les commerçants affluent vers ses outils génératifs, la rentabilité est passée au second plan, l'entreprise ayant doublé ses dépenses d'innovation. Les investisseurs doivent désormais arbitrer entre des résultats à court terme sous pression et un potentiel de croissance à long terme jugé incontournable par la quasi-totalité des analystes.

Constituée aux Îles Caïmans en juillet 2013, Meitu est devenue une puissance technologique créative mondiale unie par une mission unique : fusionner l'art et la technologie. La société opère à travers trois segments déclarables : Produits Photo, Vidéo et Design ; Publicité ; et Autres, s'adressant à une communauté de créateurs diversifiée allant des utilisateurs quotidiens aux leaders d'opinion, en passant par les designers professionnels et les petites entreprises.

Avec des opérations ancrées en République populaire de Chine et une expansion sur les marchés internationaux, Meitu a bâti un portefeuille complet d'applications créatives de classe mondiale conçues pour simplifier la production de photos, de vidéos et de designs tout en offrant une expérience utilisateur exceptionnelle.

Au cours de l'exercice 2025, la base d'abonnés payants de Meitu a bondi de 34,1% sur un an pour atteindre 16,9 millions, les outils de productivité s'imposant comme le moteur de cette croissance. Le segment productivité a capté à lui seul 2,2 millions d'abonnés, s'envolant de 67,4% sur un an, alors que les commerçants et les professionnels adoptent des flux de travail basés sur l'IA offrant des résultats comparables aux agences traditionnelles pour un coût nettement inférieur.

Les marchés internationaux se sont révélés être un terrain particulièrement fertile : le nombre d'abonnés payants hors de Chine continentale a plus que doublé sur l'année, le taux de conversion pour les outils de productivité grimpant de 310 points de base pour s'établir à 9,0%. La base d'utilisateurs actifs mensuels (MAU) a atteint 276 millions, le cap symbolique des 100 millions de MAU à l'international ayant été franchi — un témoignage de la capacité de localisation des produits et de l'agilité d'exécution mondiale de Meitu.

L'entreprise a franchi une étape technique majeure lors de l'exercice 2025 en intégrant des capacités d'agents IA dans la plupart de ses portefeuilles de produits, notamment ses offres phares : Designkit, Kaipai et Vmake. Ces agents spécialisés, alimentés par des 'meta prompts' affinés et des flux de travail sectoriels, fonctionnent comme des assistants créatifs qui orchestrent dynamiquement les modèles de base et les outils d'édition traditionnels.

La dynamique internationale s'est accélérée au second semestre 2025, la majorité des nouveaux abonnés payants provenant de régions à revenu moyen par utilisateur (ARPU) élevé, notamment l'Europe, les Amériques et l'Asie de l'Est — une victoire stratégique qui renforce la durabilité de la monétisation. Meitu a également démontré son savoir-faire en matière d'innovation publicitaire via des campagnes de marque propulsées par l'IA générative avec McDonald's et Visa, offrant un contenu interactif qui a renforcé l'engagement envers les marques en France, au Japon et à Singapour.

Une croissance robuste du chiffre d'affaires

Ce déploiement massif de l'IA à travers le portefeuille de Meitu a entraîné une hausse robuste de 28,8% sur un an, portant le chiffre d'affaires total de l'exercice 2025 à 3,9 milliards de yuans chinois (CNY), contre 3 milliards de CNY lors de l'exercice 2024. Cette progression a été presque entièrement portée par le segment Produits Photo, Vidéo et Design, qui a bondi de 41,6% pour atteindre 3 milliards de CNY, représentant désormais 76,6% du mix de revenus total. Par ailleurs, les revenus publicitaires ont connu un léger repli de 1,3% à 842,6 millions de CNY, tandis que les activités historiques ont contribué à hauteur de 62,1 millions de CNY.

Le bénéfice net attribuable aux propriétaires des activités poursuivies a reculé de 12,7% sur un an pour s'établir à 697,6 millions de CNY, pesé par l'augmentation des dépenses d'investissement. En conséquence, le bénéfice par action (BPA) est tombé à 0,12 CNY contre 0,18 CNY lors de l'exercice 2024.

Un optimisme décoté

Malgré la croissance vigoureuse du nombre d'abonnés et l'expansion internationale, le titre Meitu a trébuché de 11,4% sur les 12 derniers mois, les investisseurs digérant la contraction des résultats. La société est désormais valorisée à 17,0 milliards de CNY (2,5 milliards de USD). L'action se négocie actuellement à un ratio cours/bénéfice (P/E) prospectif de seulement 14,2x sur la base des estimations de l'exercice 2026 — une compression spectaculaire par rapport à sa moyenne sur trois ans de 36,2x.

La conviction des analystes est unanime : les 11 analystes suivant la société maintiennent des recommandations d'achat avec un objectif de cours consensuel de 8,4 CNY, ce qui implique un potentiel de hausse frappant de 125% par rapport au cours actuel de 4,3 CNY.

Des zones d'ombre à l'horizon

Le pivot agressif de Meitu vers les outils de productivité basés sur l'IA a remodelé son profil de revenus et ouvert les marchés internationaux, mais le chemin à parcourir n'est pas sans embûches. Maintenir la discipline des marges tout en mettant à l'échelle l'infrastructure reste un exercice délicat, et l'intensification de la concurrence de rivaux bien dotés pourrait peser sur le pouvoir de fixation des prix.

Les vents contraires réglementaires dans certaines zones géographiques clés et la volatilité inhérente à la rétention des abonnements ajoutent des couches d'incertitude. Pour les capitaux patients prêts à ignorer la volatilité des bénéfices à court terme, le fossé technologique de l'entreprise et sa traction mondiale offrent une asymétrie intrigante — mais des erreurs d'exécution pourraient rapidement dégonfler le consensus haussier de la communauté des analystes.