L'activité de matériaux pour semi-conducteurs de Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. continue de profiter de la demande portée par l'intelligence artificielle (IA), mais la dégradation de la conjoncture a pesé sur les bénéfices.

Le Japon traverse une phase de démonstration de sa puissance économique. Rompant avec ses habitudes de dépenses prudentes, le pays soutient massivement les matériaux de pointe, et pas seulement les semi-conducteurs. En 2025, le gouvernement japonais a alloué environ 0,7 % de son produit intérieur brut (PIB) à sa stratégie pour les semi-conducteurs. Il s'agit d'une part plus importante que celle consacrée par la plupart des pays occidentaux.

Aujourd'hui, le Japon érige l'IA et les chaînes d'approvisionnement en puces au rang de priorités de sécurité nationale. Selon l'Administration du commerce international des États-Unis (ITA), le marché mondial des puces est en passe d'atteindre le seuil massif de 1 000 milliards de dollars américains d'ici 2030, soutenu par la demande liée à l'IA et les investissements dans la production domestique. Cette croissance alimente une concurrence intense pour les produits essentiels tels que les produits chimiques de spécialité, les plaquettes de silicium (wafers), les résines photosensibles (photoresists) et les matériaux d'emballage, qui constituent l'épine dorsale de toute la production de puces.

Au cœur de cet écosystème se trouve Shin-Etsu Chemical, un géant coté à Tokyo dont l'activité se divise en quatre pôles distincts. L'entreprise gère les Matériaux Électroniques (plaquettes de silicium, photoresists, aimants aux terres rares), les Matériaux d'Infrastructure (polychlorure de vinyle (PVC), soude caustique), les Matériaux Fonctionnels (silicones, dérivés de cellulose) et les Services de Transformation et Spécialisés.

Cet acteur mondial réalise environ 79 % de son chiffre d'affaires hors du Japon. L'Asie et l'Océanie représentent la part la plus importante avec 35 %, tandis que les États-Unis contribuent à hauteur de 28 %, le Japon 21 % et l'Europe les 9 % restants.

Sous pression

Le chiffre d'affaires de Shin-Etsu Chemical a stagné sur l'exercice fiscal 2026, n'augmentant que de 0,5 % sur un an pour atteindre 2 570 milliards de yens (JPY), contre 2 560 milliards JPY un an plus tôt. Le segment des matériaux électroniques a constitué un point positif. Les revenus de cette division ont progressé, portés par la demande liée à l'IA pour les plaquettes de silicium, les photoresists et les ébauches de photomasques.

L'enjeu majeur réside toutefois dans la rentabilité : le bénéfice d'exploitation a chuté de 14,4 % sur un an, passant de 742,1 milliards JPY à 635,2 milliards JPY, tandis que le bénéfice net a reculé de 11,2 % pour s'établir à 474,5 milliards JPY contre 534 milliards JPY. Lorsqu'un chiffre d'affaires stagne alors que les résultats affichent une baisse à deux chiffres, cela signifie généralement que les prix, les coûts ou le mix produit sont devenus moins favorables. Dans ce cas précis, la direction a directement pointé du doigt la faiblesse des marchés du PVC, les problèmes de tarification et les arrêts pour maintenance chez Shintech, sa principale filiale de PVC aux États-Unis.

Bien que le flux de trésorerie opérationnel soit resté substantiel à 712,7 milliards JPY, il marque un repli par rapport aux 881,9 milliards JPY de l'année précédente. En conséquence, en raison de dépenses d'investissement plus élevées, le flux de trésorerie disponible (FCF) s'est élevé à environ 356,7 milliards JPY, contre environ 439,1 milliards JPY lors de l'exercice 2025.

Un optimisme mesuré

L'action Shin-Etsu Chemical a progressé de 65 % au cours des 12 derniers mois, bien qu'elle se situe toujours à 6 923 JPY, sous son plus haut de 52 semaines de 7 930 JPY. Cela suggère que les investisseurs sont devenus plus optimistes quant aux perspectives de l'IA et des semi-conducteurs, sans pour autant être prêts à payer n'importe quel prix.

La valorisation confirme cette tendance. Le titre se négocie à un ratio cours/bénéfice (P/E) de 22,4x sur la base des bénéfices de l'exercice 2027, ce qui est légèrement supérieur à sa moyenne sur trois ans de 22x. On ne peut guère parler d'une réévaluation fondamentale. Le marché accorde une prime pour son exposition aux plaquettes de silicium, aux photoresists et autres matériaux liés à l'IA, mais il ne traite pas la société comme une valeur purement dédiée à l'IA.

Les analystes restent globalement positifs. L'objectif de cours moyen de 7 958,1 JPY implique un potentiel de hausse de 13,3 %, et 13 analystes sur 16 maintiennent une recommandation à l'achat.

Surveiller les fragilités

Shin-Etsu Chemical conserve des positions solides dans les matériaux pour semi-conducteurs et d'autres produits de spécialité, ce qui devrait soutenir sa stratégie à long terme. Le défi majeur réside dans le fait que la demande sur les marchés chimiques cycliques reste inégale. Les prix peuvent fluctuer rapidement et l'incertitude économique mondiale persiste. Les investisseurs attendront que la croissance des activités liées à l'IA se traduise par une dynamique de bénéfices plus large, plutôt que de dépendre d'une thématique unique.