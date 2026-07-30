Premier semestre décevant pour le numéro un français et numéro quatre européen des jeux de hasard.

Sur les six premiers mois de l'année, le produit brut des jeux, le chiffre d'affaires et la marge d'exploitation courante sont tous les trois en baisse de 1,3%, 4,5% et 0,9%, respectivement.

La contre-performance est notable tant du côté de la division loterie et paris sportifs en France, avec une baisse du chiffre d'affaires de 3,9%, que du côté de la division paris et jeux en ligne, avec une baisse du chiffre d'affaires de 7,4%.

Devenue l'objet de toutes les attentions depuis le rachat de Kindred, et supposément son principal levier de transformation et de croissance, cette seconde division paris et jeux en ligne déçoit donc de manière prononcée.

Ceci d'autant plus que la hausse de la fiscalité sur les jeux de hasard, si elle était redoutée depuis longtemps, n'a en réalité qu'un impact limité sur les résultats du groupe ; c'est donc la panne d'amorçage des activités digitales qui pose véritablement question.

À ce niveau, les résultats du second semestre ne devraient guère offrir de bouleversement, puisque la coupe du monde qui s'est déroulée en juillet n'aura qu'un impact d'environ 15% sur le produit brut des jeux de la division paris et jeux en ligne, laquelle représente elle-même moins d'un quart du chiffre d'affaires consolidé de FDJ.

C'est avec une demi-surprise qu'on découvrait par ailleurs hier soir que le groupe avait entamé une revue stratégique de ses actifs, tant au sein de cette division que pour ses activités de paiements et de services proposées aux 30 000 points de vente français qui travaillent avec lui ; cette troisième division ne représente, elle, que 2% du chiffre d'affaires consolidé.

Une cession d'actifs est-elle dans le viseur ? Si oui, elle impliquerait vraisemblablement une autre acquisition simultanée plutôt qu'un simple désendettement. L'assise financière de FDJ reste en effet confortable, avec une dette nette qui représente un peu plus de deux fois son profit d'exploitation avant amortissements annualisé, un calendrier bien ventilé, et aucune maturité pressante.

La cible la plus probable serait soit un opérateur de loterie nationale en Europe, soit une concession de loterie nationale arrivant à renouvellement. Le groupe français continuerait ainsi d'investir sur son activité historique, celle des loteries nationales, qui lui rapporte à l'heure actuelle pas loin des trois quarts de son chiffre d'affaires, dont la quasi-totalité provient de son marché domestique.

Mais si une telle opération s'accompagnait d'une cession d'actifs sur le segment digital, elle marquerait un curieux renoncement, et la concentration de FDJ sur des activités de loteries nationales perçues comme en déclin, sinon en risque aigu de déclin par les investisseurs.

Encore que le secteur des "pure players" digitaux, dominé par exemple par Flutter et Bet365, n'est pas non plus épargné par les difficultés, notamment la nouvelle concurrence redoutable des plateformes de paris prédictifs américaines comme Kalshi ou Polymarket, dont les activités mal régulées s'étendent désormais aux paris sportifs.

Tous ces développements n'ont pas retenu FDJ d'annoncer une hausse de son dividende en 2026. Comme nous l'écrivions plus tôt cette année dans ces mêmes colonnes, il est forcément intriguant de voir un groupe à la position compétitive a priori si protégée valorisé à un rendement sur dividende proche d'un territoire à deux chiffres ; ou, sur la base de sa valeur d'entreprise, à dix fois son profit cash, aussi appelé cash-flow libre.

Néanmoins, la réaction du marché à la publication des résultats semestriels du groupe n'a ici rien d'étonnant. S'il convient de rappeler que FDJ génère trois fois plus de profit et distribue trois fois plus de dividendes qu'avant son introduction en bourse, c'est sur le pare-brise plutôt que sur le rétroviseur que l'attention des investisseurs reste fixée.