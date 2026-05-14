GameStop Corp. propose des jeux et des produits de divertissement par l'intermédiaire de ses magasins et de ses plateformes de commerce en ligne. La société exerce ses activités dans quatre segments géographiques : les États-Unis, le Canada, l'Australie et l'Europe. Chaque segment comprend principalement des activités de vente au détail, dont la grande majorité est axée sur les jeux, les produits de divertissement et la technologie. La société compte au total environ 3 203 magasins répartis sur l'ensemble de ses segments : 2 325 aux États-Unis, 193 au Canada, 374 en Australie et 311 en Europe. Ses magasins et ses sites de commerce électronique opèrent principalement sous les enseignes GameStop, EB Games et Micromania. Ses segments Australie et Europe comprennent également 38 magasins sur le thème de la culture pop vendant des objets de collection, des vêtements, des gadgets, des appareils électroniques, des jouets et d’autres produits de détail destinés aux passionnés de technologie et aux consommateurs en général sur les marchés internationaux, opérant sous la marque Zing Pop Culture. Ses magasins de détail sont généralement situés dans des centres commerciaux linéaires, des centres commerciaux et des zones piétonnes.