Alors qu'eBay a rejeté l'offre de rachat non sollicitée de 55,5 milliards de dollars lancée par GameStop jugée "ni crédible ni attractive", tout en exprimant des doutes sur son financement, Ryan Cohen, directeur général du distributeur de jeux vidéo, a exhorté mercredi le conseil d'administration du groupe à reconsidérer sa position.
Dans une lettre consultée par Reuters, il estime que les actionnaires d'eBay devraient avoir la possibilité d'examiner cette proposition, composée d'actions et de numéraire.
Le dirigeant affirme également avoir sollicité une réunion avec le conseil d'administration d'eBay afin de présenter son projet de rapprochement, sans succès.
Cette offensive illustre la volonté de GameStop d'accélérer sa diversification dans le commerce électronique, tandis qu'eBay maintient pour l'heure son refus. En avant-Bourse, le titre GameStop recule de 0,16%.
Ryan Cohen a fondé Chewy, Inc. M. Cohen est membre du conseil d'administration de GameStop Corp. et directeur chez RC Ventures LLC.
Dans sa carrière passée, M. Cohen a été chef de la direction et directeur chez Chewy, Inc.
GameStop Corp. propose des jeux et des produits de divertissement par l'intermédiaire de ses magasins et de ses plateformes de commerce en ligne. La société exerce ses activités dans quatre segments géographiques : les États-Unis, le Canada, l'Australie et l'Europe. Chaque segment comprend principalement des activités de vente au détail, dont la grande majorité est axée sur les jeux, les produits de divertissement et la technologie. La société compte au total environ 3 203 magasins répartis sur l'ensemble de ses segments : 2 325 aux États-Unis, 193 au Canada, 374 en Australie et 311 en Europe. Ses magasins et ses sites de commerce électronique opèrent principalement sous les enseignes GameStop, EB Games et Micromania. Ses segments Australie et Europe comprennent également 38 magasins sur le thème de la culture pop vendant des objets de collection, des vêtements, des gadgets, des appareils électroniques, des jouets et d’autres produits de détail destinés aux passionnés de technologie et aux consommateurs en général sur les marchés internationaux, opérant sous la marque Zing Pop Culture. Ses magasins de détail sont généralement situés dans des centres commerciaux linéaires, des centres commerciaux et des zones piétonnes.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.