Alors qu'eBay a rejeté l'offre de rachat non sollicitée de 55,5 milliards de dollars lancée par GameStop jugée "ni crédible ni attractive", tout en exprimant des doutes sur son financement, Ryan Cohen, directeur général du distributeur de jeux vidéo, a exhorté mercredi le conseil d'administration du groupe à reconsidérer sa position.

Dans une lettre consultée par Reuters, il estime que les actionnaires d'eBay devraient avoir la possibilité d'examiner cette proposition, composée d'actions et de numéraire.

Le dirigeant affirme également avoir sollicité une réunion avec le conseil d'administration d'eBay afin de présenter son projet de rapprochement, sans succès.

Cette offensive illustre la volonté de GameStop d'accélérer sa diversification dans le commerce électronique, tandis qu'eBay maintient pour l'heure son refus.
En avant-Bourse, le titre GameStop recule de 0,16%.