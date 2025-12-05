L'Amérique a attendu 43 jours un simple chiffre. Ni un alunissage, ni une percée dans le traitement du cancer : seulement la publication de l'indice des dépenses de consommation des ménages (PCE) de septembre, la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale. Après un gel statistique provoqué par la fermeture de l'administration, le PCE s'est vu attribuer une aura inattendue : moins un indicateur qu'un baromètre psychologique. Verdict à 16h.

Les économistes anticipent une inflation annuelle de 2,8%, à peine au-dessus des 2,7% d'août, avec une progression mensuelle figée à 0,3%. Le PCE sous-jacent devrait rester à 2,9%. Des chiffres qui, en temps normal, ne déclencheraient aucune dramaturgie. Pourtant, à l'approche d'une réunion du 10 décembre qui s'annonce parmi les plus conflictuelles depuis des années, les investisseurs ont chargé cette publication d'une importance quasi cosmique. Les données pourront soit valider ce sentiment, soit rappeler, une fois encore, que le sentiment n'est jamais un bon économiste.

Les marchés attribuent actuellement 87,2% de probabilité à une baisse des taux ce mois-ci. Les traders parient même sur un second quart de point d'ici juin 2026. Mais les responsables monétaires restent divisés. Les "faucons" invoquent un marché du travail rétif au ralentissement : inscriptions au chômage au plus bas depuis plus de trois ans, plans sociaux n'augmentant que progressivement, indicateurs secondaires sans signe manifeste de repli des embauches. Les "colombes" rétorquent que la résilience économique commence à s'effriter en périphérie.

Pour la Fed, l'inflation demeure alimentée par les droits de douane et la stimulation budgétaire, et pourrait même s'accélérer si l'institution s'y prenait mal.

Les données privées suggèrent, elles aussi, une inflation plus proche de 3% que du sacro-saint 2%. Pourtant, les marchés affichent un optimisme paradoxal. Les trois grands indices américains terminent la semaine en légère hausse : le S&P 500 évolue à moins de 1% d'un record historique. Les small caps, habituellement les premières à se réjouir d'un crédit meilleur marché, ont progressé de 1,2%, surperformant le marché.

La matinée a également été dense en actualité d'entreprises. Les actions de Warner bros. discovery ont gagné plus de 3% après que Netflix a accepté de racheter ses studios de cinéma et de télévision ainsi que ses actifs de streaming pour 72 milliards de dollars : la consolidation dans le divertissement reste un moteur. En parallèle, les deux groupes négocient un accord susceptible de fusionner les studios de Warner et la plateforme HBO Max avec l'empire Netflix, reconfigurant une nouvelle fois le paysage médiatique. Le titre Netflix a pourtant reculé de 4,4% à l'annonce.

Ailleurs, Hewlett packard enterprise a chuté d'environ 10% après des prévisions de revenus décevantes imputées à des commandes de serveurs IA repoussées au second semestre. Oklo, spécialiste du nucléaire, a perdu 5% après l'annonce d'une levée de fonds de 1,5 milliard de dollars. Docusign a relevé sa prévision annuelle grâce à la croissance des abonnements, mais a tout de même reculé de 5%. Les marchés récompensent les bonnes nouvelles de manière sélective.

D'autres ont fait mieux. Ulta beauty a relevé ses prévisions et bondi de 6,9%. Meta platforms, réorientant ses dépenses vers les objets connectés dopés à l'IA et réduisant ses ambitions dans le métavers, a progressé.

Pendant ce temps, Apple fait face à une vague de départs : directrice juridique, responsable des affaires publiques, designer parti chez Meta, responsable de la stratégie IA, COO et CFO en transition. Le géant de l'iPhone n'est pas en crise, mais bel et bien en mutation, et ses concurrents flairent une opportunité.

Avant la publication du PCE, le dollar s'est affaibli. L'or a progressé, profitant à la fois d'un billet vert plus faible et des anticipations inchangées de baisse des taux.

Les cotations du jour:

Index du dollar : 99 021

: 99 021 Or: 4 228 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 63,18 USD (WTI) 59,58 USD

BRENT : 63,18 USD (WTI) 59,58 USD États-Unis 10 ans: 4,08%

10 ans: 4,08% BITCOIN: 90 622 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Teledyne Technologies' unité FLIR Defense a obtenu un contrat de drone de 42,5 MUSD avec les Marines américains dans le cadre du programme Organic Precision Fires-Light.

Aptiv a annoncé la nomination de HÃ¥kan Agnevall au conseil d'administration.

au conseil d'administration. Netflix va acquérir les studios de cinéma, de télévision et l'unité de streaming de Warner Bros et Discovery pour 72 MdsUSD, marquant une consolidation majeure à Hollywood.

Natera a acquis Foresight Diagnostics dans une opération pouvant atteindre 450 MUSD, combinant 275 MUSD en actions à l'avance et 175 MUSD potentiels de paiements différés.

Southwest Airlines a abaissé sa prévision d'EBIT pour l'année complète à 500 MUSD en raison des conséquences du shutdown gouvernemental et de la hausse des coûts du carburant.

ITT rachète SPX Flow à Lone Star Funds pour 4,8 MdsUSD en cash et en actions afin d'étendre son activité de services après-vente.

Cloudflare a restauré ses services de tableau de bord après une courte panne ayant perturbé l'accès à Coinbase et Claude AI, attribuant le problème à un changement de configuration du pare-feu.

Bristol Myers-Squibb a reçu une autorisation FDA étendue pour sa thérapie à cellule CAR T Breyanzi afin de traiter l'lymphome marginal à cellules B récurrent ou réfractaire.

Ocado recevra un paiement de 350 MUSD de Kroger en raison de la fermeture de trois entrepôts robotisés et de l'annulation d'un site prévu dans leur réseau de traitement américain.

Tesla a lancé une variante à coût réduit de son Model 3 en Europe pour stimuler les ventes face à une concurrence féroce et une demande EV qui ralentit.

Amazon a payé 180 millions d'euros pour régler une enquête italienne portant sur une fraude fiscale et des violations du droit du travail, mettant fin à une enquête liée à son unité logistique.

Ford a rappelé près de 109 000 Escape aux États-Unis en raison de problèmes de charnières du hayon et 12 000 Lincoln MKT supplémentaires pour des soucis de garniture de porte.

Visa est en train de relocaliser son siège européen dans un espace de bureaux de 300 000 pieds carrés à Canary Wharf, à Londres.

Thermo Fisher a conclu un accord pour vendre, distribuer et fabriquer le CARDIO inCode-Score de GENinCode, un test de score de risque polygénique destiné à prédire et prévenir les maladies coronariennes.

Google élargit ses capacités d'IA et ses partenariats stratégiques, lançant de nouveaux services comme Gemini 3 Deep Think Mode, tout en faisant face à une surveillance réglementaire et à des demandes de retours européens concernant ses pratiques publicitaires et sa sécurité.

Chevron et ses partenaires du projet Gorgon ont investi 2 milliards de dollars AUD pour le développement Stage 3 du projet gazier Gorgon.

