Lululemon a annoncé jeudi le départ de son directeur général, Calvin McDonald, prévu pour le 31 janvier 2026, après sept années à la tête de l’entreprise. Celui-ci restera conseiller principal jusqu’au 31 mars pour faciliter la transition. Le conseil d’administration a lancé un processus de recrutement avec un cabinet spécialisé afin d’identifier son successeur. Ce départ intervient à l’issue d’une année difficile pour la marque, marquée par des performances jugées décevantes sur son principal marché.

Sous la direction de McDonald, Lululemon a élargi son offre au-delà des vêtements de sport, en introduisant des chaussures, des vestes ou encore des pièces adaptées à un usage quotidien. L’entreprise a également misé sur une expansion internationale pour compenser le ralentissement des ventes en Amérique du Nord, confrontée à un environnement économique plus incertain, une concurrence accrue dans le secteur de l’athleisure et une offre produit parfois jugée moins innovante.

La marque a aussi subi l’impact de la suppression de l’exemption de minimis, qui permettait auparavant l’entrée sans droits de douane de petits colis aux États-Unis. Cette évolution réglementaire pourrait réduire les bénéfices annuels de 240 millions de dollars. Malgré ce contexte, l’action Lululemon a progressé de plus 7% après l’annonce du départ de McDonald, signalant un regain de confiance des investisseurs quant à un possible renouveau stratégique.