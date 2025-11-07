James Litinsky, PDG de MP Materials, a appelé jeudi à la prudence face à l’enthousiasme spéculatif croissant autour des projets liés aux terres rares. Lors de la présentation des résultats trimestriels, il a averti que la majorité des initiatives récemment lancées "ne fonctionneront pas, peu importe le prix", soulignant la complexité structurelle du secteur. Alors que l’ETF VanEck Rare Earth and Strategic Metals affiche une hausse de 60% depuis le début de l’année, l’engouement des investisseurs, notamment particuliers, a provoqué une volatilité marquée sur les titres du secteur.

MP Materials, seul producteur actif de terres rares aux États-Unis, bénéficie d’un soutien stratégique du Pentagone, qui a pris une participation dans l’entreprise en juillet, assortie d’un prix plancher et d’un contrat d’approvisionnement à long terme. Litinsky estime que cette intégration verticale, alliée à des partenariats avec Apple ou General Motors, confère à MP un avantage structurel décisif, qu’il compare à celui d’un "champion national". Il insiste toutefois sur le fait que bâtir une chaîne d’approvisionnement viable prend plusieurs années et exige des investissements massifs, citant l’exemple de Lynas qui a mis près d’une décennie à stabiliser sa production.

Alors que l’administration Trump a laissé entendre qu’elle pourrait soutenir d’autres projets, Litinsky avertit qu’une dispersion des investissements ne garantit pas une chaîne robuste. Il plaide pour un usage stratégique de l’argent public, destiné à catalyser l’investissement privé. Selon lui, MP Materials est appelé à jouer un rôle de précurseur pour structurer l’offre américaine. Les terres rares, indispensables à de nombreuses technologies critiques, restent aujourd’hui dominées par la Chine, ce qui en fait un enjeu industriel et géopolitique central pour les États-Unis.