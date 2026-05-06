Le PDG de TotalEnergies avertit que le plafonnement des prix à la pompe sera fini en cas de surtaxe sur ses raffineries
Interrogé lundi par le quotidien régional français Sud Ouest, Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies prévient que le maintien du plafonnement des prix à la pompe sera compromis si une nouvelle taxe vient frapper ses activités de raffinage. Dans cet entretien, il affirme que le géant pétrolier "ne va pas non plus s'excuser de performer et de réussir dans son domaine". "Il faut au contraire en être fier. Il n'y a aucune honte, cela signifie que l'entreprise fonctionne bien", souligne t-il.
Le 30 avril dernier, TotalEnergies avait annoncé qu'il maintiendra son initiative de plafonnement du prix des carburants dans l'ensemble des 3300 stations-service de son réseau dans l'hexagone tant que la crise au Moyen-Orient durera.
Dans un contexte où le prix du pétrole s'apprécie jour après jour, le niveau des plafonnements en vigueur depuis le 8 avril (essence à 1,99 euro/litre ; diesel à 2,25 euro/litre) sont maintenus pour le mois de mai.
"En cas d'évolution favorable des cours internationaux, la Compagnie s'engage à répercuter sans délai toute fluctuation à la baisse des cours du diesel et de l'essence", a précisé la multinationale.
Durant ce mois de mai, traditionnellement propice aux déplacements routiers, TotalEnergies a déclenché une opération spéciale prix unique pour les ponts du 1er mai, du 8 mai et de l'Ascension, avec un prix de l'essence de 1.99 EUR/litre et un prix du diesel à 2,09 EUR/litre sur l'ensemble de son réseau hexagonal.
Les clients TotalEnergies Electricité & Gaz en France inscrits à "l'avantage carburant" bénéficient d'un plafond privilégié à 1,99 EUR/litre, quel que soit le carburant, y compris sur autoroutes, et pour toute l'année 2026. A ce jour, 714 000 clients Electricité et Gaz ont demandé à bénéficier de l'avantage carburant.
Le montant de la remise liée à à cet avantage est visible sur le ticket de caisse à l'issue de la transaction. Cette mesure est également valable pour tous les nouveaux clients particuliers qui souscriront un contrat d'électricité et/ou de gaz chez TotalEnergies.
"Ce plafonnement, nous l'avons décidé de nous-même au début de la crise", affirme Patrick Pouyanné, se targuant d'être "le seul pétrolier au monde à avoir pris une telle décision". Pour le PDG, en outre, cette mesure pourrait être révisée "en cas de surtaxe sur les raffineries de l'entreprise".
D'ailleurs, le Premier ministre Sébastien Lecornu avait exhorté TotalEnergies à instaurer un dispositif de limitation des prix à la pompe extrêmement favorable aux consommateurs.
TotalEnergies SE figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et chimie (43,3%) : raffinage de produits pétroliers (exploitation, à fin 2025, de 14 raffineries dans le monde) et fabrication de produits chimiques de base (oléfines, aromatiques, polyéthylènes, fertilisants, etc.) et de spécialités (caoutchouc, résines, adhésifs, etc.). En outre, le groupe mène des activités de négoce et de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers ;
- distribution de produits pétroliers (39,1%) : exploitation, à fin 2025, de 12 775 stations-service dans le monde ;
- génération d'électricité (9,7%) : à partir de centrales à gaz à cycle combiné et d'énergies renouvelables ;
- production, négoce, transport et distribution de gaz (5%) : notamment gaz naturel liquéfié (43,9 millions de tonnes vendus en 2025), gaz naturel, biogaz, hydrogène, gaz de pétrole liquéfié, etc.
- exploration et production d'hydrocarbures (2,8%) : 2,5 millions de barils équivalent pétrole produits par jour en 2025 ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (22,8%), Europe (45%), Afrique (10%), Amérique du Nord (7,2%) et autres (15%).
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.