Pour certains investisseurs, l'économie ralentit juste assez pour justifier des taux plus bas. Mais d'autres rappellent des faits tenances: une inflation toujours au-dessus de la cible des 2%, un contexte mondial où d'autres pays riches parlent de resserrement et non d'assouplissement, et une vague technologique financée à grands renforts de dette. Résultat : un marché qui oscille entre espoir et inquiétude, parfois au sein d'une même séance.

L'incertitude se cristallise autour de la Fed, ou plutôt avec sa future direction. Donald Trump aurait réduit sa liste de candidats à la présidence de la Fed à Kevin Warsh, ancien gouverneur, et Kevin Hassett, actuel directeur du Conseil économique national. Les marchés y ont vu une bonne nouvelle, du moins en ce qui concerne les baisses de taux. Jamie Dimon, patron de Jpmorgan, serait favorable à M. Warsh, redoutant que M. Hassett ne soit trop pressé de baisser les taux à court terme. La décision est attendue début de l'année prochaine.

Ce récit va toutefois plus vite que les données. L'inflation aux États-Unis reste supérieure à l'objectif de 2% de la Fed. Ailleurs, les tensions sur les prix poussent les banques centrales d'Europe, de Grande-Bretagne et du Japon vers des politiques plus restrictives, alourdissant un calendrier mondial déjà chargé en décisions de taux. Malgré cela, les investisseurs continuent d'anticiper une baisse des taux américains l'an prochain.

Les publications économiques de cette semaine mettront cet optimisme à l'épreuve. Les chiffres de l'emploi non agricole pour novembre et octobre sont attendus, ceux d'octobre ayant été retardés par la fermeture de l'administration fédérale plus tôt dans le trimestre. Des indicateurs sur l'activité des entreprises, les demandes d'allocations chômage et l'inflation suivront.

Deux responsables de la Fed, Stephen Miran et John Williams, tous deux votants permanents et réputés relativement accommodants, doivent également s'exprimer. Leurs propos pourraient compter presque autant que les statistiques.

Les actions, de leur côté, évoluent nerveusement. Les principaux indices américains ont subi vendredi leurs plus fortes baisses quotidiennes depuis plus de trois semaines, plombés par la crainte d'une inflation persistante et par l'ampleur des emprunts liés aux investissements dans l'intelligence artificielle. Deux vedettes de l'IA ont vacillé. Broadcom, le champion des semi-conducteurs, a publié des résultats solides portés par l'IA, mais le marché a soudain jugé qu'il fallait des chiffres encore plus spectaculaires pour justifier une valorisation de 76 fois les bénéfices attendus cette année. Dans le même temps, Oracle a chuté, son pari total sur les centres de données intervenant à un moment où la rentabilité de ces projets est de plus en plus remise en question.

Ces inquiétudes ont resurgi à plusieurs reprises au cours des trois derniers mois, suffisamment pour permettre au STOXX 600 européen de surperformer à la fois le S&P 500 et le Nasdaq sur une base trimestrielle.

L'action Servicenow a reculé après des informations faisant état de discussions en vue de l'acquisition de la start-up de cybersécurité Armis, alors que la faillite d'iRobot a effacé l'essentiel de sa valeur en une seule journée. Nvidia envisagerait d'augmenter la production de ses puissantes puces IA H200, offrant un certain soulagement après la récente baisse de son cours.

L'incertitude a également poussé les investisseurs à rechercher des refuges. Les métaux précieux en ont profité, soutenant les titres de mineurs comme Newmont et Barrick. Même les actions liées au cannabis ont bénéficié d'un regain, après des informations selon lesquelles les États-Unis pourraient assouplir les restrictions sur la marijuana.

À mi-décembre, le fameux rallye du père Noël ne s'est toujours pas manifesté. Statistiquement, la semaine qui commence est censée être décisive pour que la tradition se confirme. Mais les dernières années n'ont guère inspiré confiance dans les probabilités saisonnières. Certes, 2023 s'est achevée sur un gain de 4,4%, mais 2022 s'est terminée en baisse de 5,9%, et 2024 s'est conclue par un recul de 2,5% pour le S&P 500.

Au calendrier macroéconomique, la normalisation des publications perturbées par la fermeture administrative se poursuit. Deux statistiques clés sont attendues cette semaine : le rapport sur l'emploi de novembre (mardi) et les données d'inflation (jeudi).

Côté entreprises, la semaine sera marquée par les résultats de Micron (semi-conducteurs), Nike (équipement sportif) et Fedex (logistique).

Les cotations du jour :

Dollar index : 98,318

: 98,318 Or : 4 339 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 61,01 USD (WTI) 57,33 USD

BRENT : 61,01 USD (WTI) 57,33 USD États-Unis 10 ans : 4,17%

10 ans : 4,17% BITCOIN : 89 575 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Airbnb a été condamné à une amende de 64 millions d'euros (75 millions USD) par l'Espagne pour avoir listé 65 000 locations touristiques non licenciées en violation des règlements locaux.

Google, filiale d'Alphabet, a signé un contrat d'achat d'électricité solaire avec Shizen Energy pour soutenir un projet solaire de 30 MW en Malaisie, visant des opérations sans carbone.

Johnson & Johnson a été condamné par un jury californien à verser 40 MUSD à deux femmes affirmant que sa poudre pour bébés à base de talc a causé leur cancer des ovaires.

Johnson & Johnson a également reçu l'approbation de la FDA pour son médicament contre le cancer de la prostate Akeega (plus prednisone), qui a significativement réduit les risques de progression de la maladie dans les cas mutés BRCA.

Tesla : les administrateurs ont reçu plus de 3 MdsUSD en stock-options, bien au-delà des rémunérations des autres grands groupes technologiques, soulevant des inquiétudes sur la gouvernance et l'indépendance du conseil.

Xpeng s'est associé à EP Manufacturing pour démarrer la production de véhicules électriques en Malaisie à partir de 2026, alors que ses livraisons à l'étranger ont presque doublé en 2025.

Intel serait en discussions avancées pour acquérir la start-up de puces d'IA SambaNova System s pour environ 1,6 MdUSD, un accord pouvant être finalisé le mois prochain.

pour environ 1,6 MdUSD, un accord pouvant être finalisé le mois prochain. Palantir Technologies a renouvelé pour trois ans son contrat logiciel avec le renseignement intérieur français, prolongeant un partenariat débuté il y a une décennie.

Boeing : la livraison des nouveaux appareils Air Force One est retardée jusqu'à mi-2028 en raison de problèmes persistants dans le cadre du projet de 5 MdsUSD avec l'US Air Force.

JPMorgan Chase lance un fonds monétaire tokenisé de 100 MUSD appelé MY OnChain Net Yield Fund (MONY) sur la blockchain Ethereum.

