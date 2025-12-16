Le prix du pétrole brut américain est tombé mardi sous les 55 dollars le baril, atteignant 54,98 dollars avant de remonter légèrement à 55,19 dollars. Cette chute de 2,87% sur la séance marque son niveau le plus bas depuis février 2021. Le recul s’explique par les anticipations d’un excédent d’offre sur le marché mondial et un climat géopolitique plus apaisé, notamment autour du conflit en Ukraine.

Depuis le début de l’année, les marchés pétroliers subissent une forte pression liée à l’augmentation de la production des pays de l’OPEP+, après des années de limitations volontaires. Parallèlement, les investisseurs prennent en compte l’éventualité d’un accord de paix en Ukraine, encouragé par le président Donald Trump, qui milite pour un compromis entre Kyiv et Moscou. Une désescalade réduirait les risques de perturbations sur l’offre énergétique mondiale.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022 avait intensifié les tensions sur les marchés, en raison de sanctions occidentales visant le secteur pétrolier russe et des attaques ukrainiennes contre les infrastructures énergétiques. Dans ce nouveau contexte, les prix à la pompe aux États-Unis suivent la même trajectoire : le gallon d’essence est passé sous les 3 dollars, son plus bas niveau depuis quatre ans, selon les données de l’AAA.