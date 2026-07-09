L'accalmie géopolitique n'aura pas survécu à l'été. La reprise des tensions au Moyen-Orient ravive les craintes inflationnistes et provoque un décrochage des marchés européens. Pourtant, malgré la poursuite des affrontements cette nuit, les investisseurs semblent déjà regarder au-delà de la crise. Les spéculations sur une issue diplomatique gagnent du terrain et alimentent un rebond des indices en début de séance.

Les investisseurs s’attendaient à quelques jours d’accalmie avant le coup d’envoi de la saison des résultats semestriels, prévu la semaine prochaine. Il n’en sera rien. Hier, l’escalade entre les États-Unis et l’Iran a brutalement ramené le risque géopolitique au premier plan, provoquant une correction marquée des principales places boursières.

L’Europe a particulièrement souffert. Le CAC 40 a abandonné 2,18% pour revenir vers les 8250 points. Même scénario ailleurs sur le continent : le DAX allemand a reculé de 2,23%, tandis que le FTSE 100 britannique a perdu 1,66%. L’indice paneuropéen Stoxx Europe 600 a cédé près de 1,6%. Wall Street a mieux résisté puisque le S&P500 a limité son repli à 0,28%.

Cette nouvelle flambée de tensions trouve son origine dans la volonté de Téhéran de renforcer son emprise stratégique dans la région, en particulier autour du détroit d’Ormuz. Fidèle à l’adage selon lequel la maîtrise des routes maritimes conditionne celle du commerce, l’Iran multiplie les démonstrations de force dans la zone. Plusieurs navires marchands, dont des pétroliers, ont été visés ces derniers jours. Washington a répliqué en frappant des dizaines de cibles sur le territoire iranien. Dans le même temps, Donald Trump a officialisé la fin de l’accord de cessez-le-feu conclu le mois dernier, signalant un durcissement assumé de la posture américaine.

Cette fermeté s’explique aussi par le contexte énergétique, qui a rapidement changé au cours des dernières semaines. Lundi, le pétrole américain évoluait sous les 70 dollars le baril, un niveau qui offre une marge de manœuvre appréciable à l’administration américaine. La production et les exportations de pétrole atteignent également des niveaux records. Les États-Unis peuvent ainsi accentuer la pression militaire et économique sur l’Iran sans craindre, à court terme, un choc énergétique majeur sur leur marché intérieur. C’est cette situation qui contribue en partie à expliquer la relative résilience de Wall Street hier face à la baisse plus prononcée des marchés européens.

Sur le front des marchés, les réflexes habituels se mettent en place. Les cours du pétrole s’envolent : le Brent a brièvement atteint la ligne des 80 USD le baril et le WTI se rapproche des 75 dollars, soit des hausses de l’ordre de 5% en 24h. L’indice VIX, baromètre de la nervosité des investisseurs, repart à la hausse. Les actifs risqués sont délaissés tandis que les rendements obligataires progressent. Fait qui peut paraître inhabituel pour les néophytes : l’or recule également, les investisseurs intégrant le risque d’une inflation plus persistante et d’un maintien prolongé de taux d’intérêt élevés.

Il convient toutefois de relativiser ce regain d'aversion au risque. Malgré les déclarations belliqueuses des factions les plus radicales de part et d'autre, ni Washington ni Téhéran ne semblent réellement disposés à s'engager dans un conflit de grande ampleur. Cette absence d'appétit pour une guerre prolongée pourrait limiter l'ampleur de la prime de risque intégrée par les marchés.

L’autre catalyseur majeur du moment, c’est la publication des minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale. Leur importance est d'autant plus grande que le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, a prévenu qu'il communiquerait beaucoup moins que ses prédécesseurs. Dans ce contexte, chaque mot du compte rendu devient précieux pour les investisseurs en quête d'indices sur la trajectoire future de la politique monétaire américaine.

Et le document ne livre pas un message univoque. Il met au contraire en lumière un comité profondément partagé sur l'évolution des taux et de l'inflation. Certes, le FOMC a maintenu à l'unanimité son taux directeur dans une fourchette de 3,50% à 3,75% en juin. Mais derrière cette décision consensuelle, les divergences sont bien réelles. Une partie des responsables estime que les taux pourraient rester proches de leur niveau actuel, voire reculer légèrement d'ici fin 2026. D'autres considèrent au contraire qu'un resserrement plus durable sera nécessaire. Au cœur du débat : la résistance de l'inflation. Les banquiers centraux s'interrogent notamment sur les conséquences du regain de tensions au Moyen-Orient, des effets persistants des droits de douane et de la vigueur de la demande liée à l'intelligence artificielle. Autant de facteurs susceptibles d'entretenir les pressions sur les prix et de compliquer la tâche de la Fed dans sa lutte contre l'inflation.

En Asie-Pacifique ce matin, les marchés ont navigué à vue. Le Japon rebondit après trois séances difficiles, tandis que le Kospi sud-coréen, pourtant parti pour une solide progression à l'ouverture, a basculé dans le rouge. Hong Kong et l'Australie reculent respectivement de 0,9% et 0,4%, alors que l'Inde gagne 0,6%. Les investisseurs oscillent entre l'enthousiasme persistant pour les valeurs technologiques et les inquiétudes liées à la dégradation du contexte géopolitique. Résultat : les marchés peinent à trouver une direction claire. L'Europe est attendue en hausse à l'ouverture.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

14h30 : Inscriptions hebdo. au chômage sem. du 4 juillet (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Acerinox : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 14,50 EUR à 18 EUR.

Airbus : UBS reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 210 à 236 EUR.

Amundi : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 90 EUR à 91 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 90 EUR à 97 EUR.

Arkema : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 74,70 à 62 EUR.

Bayer : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 53 à 65 EUR.

BNP Paribas : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 108 EUR à 122 EUR. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 107 à 115 EUR.

Boliden : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 650 à 590 SEK.

Capgemini : Citigroup abaisse son objectif de cours à 130 EUR contre 160 EUR.

Dassault Aviation : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 345 EUR à 335 EUR.

ING Groep : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 30,10 EUR à 32,50 EUR.

Kaufman & Broad : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 37 à 34 EUR.

Leonardo : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 64 EUR à 60 EUR.

Safran : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 310 EUR à 360 EUR.

Société Générale : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 83 à 86 EUR.

Sodexo : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 46 à 60 EUR.

Stellantis : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 10 à 6 EUR.

Thales : UBS reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 390 à 330 EUR.

Virbac : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 368 à 361 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Airbus a livré 351 avions au premier semestre, soit une hausse de 15% par rapport aux 306 unités de la même période en 2025.

TotalEnergies expédie vers l'Asie le premier cargo de GNL produit par l'usine ECA LNG au Mexique.

Ipsen annonce des résultats positifs d'étude pour le Dysport dans le traitement de la migraine.

Oeneo signe un accord pour acquérir Lamouroux, expert de la thermorégulation vinicole, dont le CA annuel est d'environ 10 MEUR.

Kaufman & Broad maintient ses objectifs annuels avec un chiffre d'affaires S1 2026 de 500,9 MEUR, quasi stable.

Le chiffre d'affaires de TFF recule de 26,5% en 2025/2026 à 312,7 MEUR et le groupe abaisse son dividende.

Casino redevient sponsor principal de l'AS Saint-Etienne dans le cadre de sa relance de marque.

Les principales publications du jour : Kaufman & Broad

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Le conseil de surveillance de Volkswagen délibère sur l'avenir économique du groupe.

Nestlé obtient le feu vert pour une usine intelligente et un centre de distribution de 688 millions de dollars en Thaïlande.

Fitch maintient la note de Banco Santander, saluant la diversification et le profil d'activité solide du groupe.

UBS obtient de la SEC une garantie juridique en cas de procédure de règlement.

UniCredit monte au capital de Commerzbank dans une bataille entrée en phase finale; Berlin juge l'offre inacceptable.

Alector et GSK mettent fin à leur partenariat après l'échec de traitements contre la démence et Alzheimer.

Le Kazakhstan sollicite Eni pour accroître les investissements dans l'énergie.

Rheinmetall crée une coentreprise en Croatie pour développer et produire des plateformes autonomes terrestres destinées à la défense européenne.

Les principales publications du jour : Severn Trent, Barry Callebaut.

D'Amérique du Nord

Meta Platforms va investir plus de 13 milliards de dollars canadiens dans son premier centre de données au Canada.

ExxonMobil va investir 1 milliard de dollars dans un champ pétrolier au Nigeria, selon le régulateur.

Costco Wholesale enregistre des ventes en hausse en juin et maintient son dividende trimestriel.

Les analystes de Bank of America révisent à la hausse leur positionnement sur OpenAI.

Wells Fargo nomme Tom Nicholls à la tête de sa division de banque d'investissement pour le sport.

Pertamina et Boeing signent un protocole d'accord pour le développement de carburant durable pour l'aviation.

Lockheed Martin décroche un contrat de 502,4 MUSD auprès de l'US Army.

Les principales publications du jour : PepsiCo.

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.