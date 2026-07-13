Le pétrole fait commencer en repli une semaine qui s'annonce chargée

Pénalisées par le rebond des cours du pétrole sur fond de reprise des tensions dans le golfe Persique, les Bourses européennes entament avec une certaine prudence une semaine chargée, entre les chiffres de l'inflation et le démarrage de la saison des résultats trimestriels.

Un peu après 10h00, le CAC 40 affiche un repli de près de 0,2% vers 8 320 points à Paris, une baisse légèrement moins marquée que celle de l'Euro Stoxx 600 (-0,3%), tandis que le DAX de Francfort et le FTSE de Londres cèdent 0,1%.



"Le pétrole brut se négocie actuellement près de 74,6 USD le baril, récupérant une partie de ses pertes récentes alors que les tensions renouvelées entre les Etats-Unis et l'Iran ont ravivé les inquiétudes concernant la sécurité du transport maritime via le détroit d'Ormuz", constatait tôt ce matin Rania Gule.



Selon cette analyste principale de marché chez XS.com, "ce que nous observons est bien plus qu'un simple rebond technique à court terme ; cela représente une nette réévaluation du risque géopolitique sur le marché de l'énergie".



"Jusqu'à récemment, les investisseurs anticipaient un scénario plus optimiste dans lequel les progrès diplomatiques permettraient à des approvisionnements supplémentaires en pétrole régional d'atteindre le marché et d'alléger la pression sur les prix", rappelait-elle.



Or, ces espoirs se sont largement estompés avec les derniers événements en provenance du golfe Persique, les Gardiens de la Révolution ayant annoncé ce week-end vouloir fermer à nouveau le détroit d'Ormuz, en réponse à de nouvelles frappes américaines contre l'Iran.



Une semaine à venir dominée par l'inflation américaine...



Selon Société Générale, l'attention des investisseurs se portera cette semaine sur les données d'inflation aux Etats-Unis, avec la publication des indices des prix à la consommation (CPI) et à la production (PPI) pour le mois de juin.



"Une accélération au-delà des tendances récentes, déjà fermes, de l'inflation PCE de base augmenterait de manière significative la probabilité d'une hausse des taux lors de la réunion du FOMC de juillet", prévient la banque française, rappelant le ton "faucon" des minutes de la dernière réunion.



Parmi les autres données majeures de la semaine sont notamment attendues les ventes de détail et la production industrielle aux Etats-Unis, ainsi que la production industrielle et l'indice des prix à la consommation dans la zone euro.



...et le début de la saison des résultats



Cette semaine sera surtout marquée par le coup d'envoi de la saison des publications trimestrielles, qui sera donné, comme d'habitude, par les grandes banques américaines telles que JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Citi, Wells Fargo, Morgan Stanley ou BNY Mellon.



Parmi les autres poids lourds de la cote américaine devant dévoiler leurs comptes dans les prochains jours figurent notamment le géant de la gestion d'actifs BlackRock, les groupes de santé Abbott et UnitedHealth, la plateforme de streaming Netflix ou encore l'assureur Travelers.



En Europe aussi, la saison des résultats doit démarrer cette semaine, avec notamment ceux de l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs ASML, première capitalisation du Vieux Continent, mais aussi du groupe de luxe Richemont et du groupe industriel ABB.



Dans l'actualité des valeurs...



Sans surprise, la remontée des cours du pétrole se répercute une nouvelle fois sur de nombreuses valeurs particulièrement exposées : ainsi, à Paris, TotalEnergies (+1,9%) tient le haut du pavé sur le CAC 40, alors qu'Air France-KLM (-2,7%) fait, à l'inverse, figure de lanterne rouge du SBF 120.



Rémy Cointreau (+1,1%) surperforme la tendance générale à Paris, à la faveur d'un relèvement d'objectif de cours des analystes de Deutsche Bank, qui continuent cependant de faire preuve de prudence sur le titre du groupe de spiritueux.



A Amsterdam, AkzoNobel gagne 2,2% après que le spécialiste des revêtements et des peintures a reçu plusieurs propositions conditionnelles non contraignantes de la part de Nippon Paint Holdings en vue de l'acquisition potentielle de son activité de peintures décoratives.



Plus500 dévisse de 12% à Londres : le spécialiste des plateformes de trading a publié un niveau record sur cinq ans pour les revenus tirés de sa clientèle, mais a laissé inchangées ses perspectives annuelles, une prudence qui déçoit les investisseurs, lesquels anticipaient un relèvement des objectifs.