Le pétrole recule après des signes de désescalade entre Washington et Téhéran

Les prix du pétrole ont chuté de plus de 2% mercredi, après que le président américain Donald Trump a laissé entendre qu'il pourrait renoncer à une action militaire contre l'Iran. Ce revirement a été perçu par les marchés comme un signe d'apaisement, atténuant les craintes d'une perturbation de l'approvisionnement mondial en brut depuis une région stratégique. Le baril de WTI a cédé 2,96% à 59,34 dollars, tandis que le Brent a reculé de 2,81% à 63,63 dollars.



S'exprimant depuis le Bureau ovale, Trump a affirmé que les exécutions en Iran semblaient suspendues et qu'aucun nouveau plan d'exécution n'était prévu, marquant une rupture avec ses déclarations antérieures menaçant de "réaction très forte". Cette désescalade verbale a été interprétée comme un recul de la probabilité d'une confrontation directe entre les deux pays, diminuant les tensions géopolitiques sur les marchés pétroliers.





L'Iran, membre clé de l'OPEP, fait face à une forte contestation intérieure réprimée dans la violence, avec des centaines de morts signalés selon des sources locales. La situation reste difficile à évaluer en raison des coupures d'Internet. Les investisseurs continuent de surveiller l'impact de cette instabilité sur la production pétrolière iranienne, mais pour l'heure, la détente du discours américain a suffi à calmer les marchés.