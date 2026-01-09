Le pétrole reste sourd au tumulte politique au Venezuela

L'intervention surprise des forces spéciales américaines le 3 janvier dans le palais présidentiel de Caracas a créé un effet de sidération chez les alliés de Washington. Pas de quoi agiter outre-mesure le marché de l'or noir...

Les images de Nicolás Maduro et de son épouse, ramenés à New York pieds et poings liés tels des trophées, ont fait le tour de la planète. Dans la foulée, on assistait aux déclarations enflammées d'un Donald Trump ivre de puissance, assurant au monde que le Venezuela allait " remettre " jusqu'à 50 millions de barils de pétrole aux États-Unis - soit entre un et deux mois de production vénézuélienne - et promettant tout de go aux compagnies américaines un accès privilégié aux premières réserves mondiales de la planète.



"Le pays dispose certes d'environ 300 Md bbl (milliards de barils) de réserves prouvées les plus importantes au monde sur le papier, mais sa production actuelle reste inférieure à 1Mb/j (million de baril/jour), à comparer à 3 Mb/j au pic des années 1990", souligne Frédéric Lorec, analyste en charge du dossier chez AlphaValue.



Alors que la Maison Blanche se réjouissait encore de son tour de force, la réaction des marchés est finalement restée modérée. "Le mouvement s'est surtout concentré sur les actions, pas sur le pétrole lui-même (Valero a progressé d'environ +11%, Marathon Petroleum de près de +10% et Phillips 66 d'environ +6% en quelques séances", poursuit l'expert.



De leur côté, les prix du pétrole ont légèrement reculé, autour de 60 dollars le baril, freinés par une offre mondiale toujours perçue comme abondante et une demande peu dynamique.



Par ailleurs, rappelons que le pétrole vénézuélien, non conventionnel, est épais, lourd et très visqueux tandis que les infrastructures locales sont fortement dégradées, loin des standards internationaux. Conséquence : un coût de traitement élevé, d'autant plus que les opérateurs doivent aussi composer avec des cours actuellement bas et des incertitudes persistantes quant à la future demande en or noir.



"Tout effort de relance du secteur pétrolier par le biais d'une participation étrangère prendra des années. La situation demeure instable et incertaine, et les investissements mettront du temps à se concrétiser, même avec le soutien supposé du gouvernement américain", souligne Filipe Gropelli Carvalho, analyste marchés émergents chez DPAM.



"Même dans un scénario optimiste, un redémarrage crédible vers 1,5 Mb/j nécessiterait 18 à 24 mois, ainsi que plusieurs dizaines de milliards de dollars d'investissements initiaux, dans un contexte d'infrastructures très dégradées", ajoute Frédéric Lorec.



Chez UBP, on estime qu'à moyen terme, le principal enjeu réside dans la normalisation progressive du secteur pétrolier vénézuélien. "Si une transition politique crédible devait aboutir à un assouplissement des sanctions et à un retour des investissements étrangers, la production pourrait se redresser graduellement, améliorant les flux de trésorerie et la capacité du pays à honorer ou restructurer sa dette", rapporte Peter Kinsella, Global Head of FX Strategy.



En dépit du choc politique, le dossier vénézuélien rappelle que, sur le marché pétrolier, les contraintes industrielles et l'équilibre global de l'offre continuent de primer sur les annonces spectaculaires.