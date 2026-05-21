Nouvelle année de désastre pour Ubisoft, engagé dans une énième restructuration, quoique celle-ci semble la plus sérieusement engagée, et qui subit sur l'exercice fiscal écoulé une perte d'exploitation de 1,3 milliard d'euros inédite dans son histoire déjà chahutée.

Comme ses jeux, les profits comptables d'Ubisoft sont virtuels. En réalité, les investissements de développement de nouveaux titres consomment davantage que les cash-flows d'exploitation, d'où les incessants refinancements et augmentations de l'endettement tout au long de la dernière décennie.

L'exploitation sur les dix derniers exercices - période 2016-2025 - avait ainsi brûlé 650 millions d'euros en agrégat ; plus les 490 millions investis en acquisitions, on arrivait à une bagatelle de presque 1,2 milliard d’euros. L'exercice 2026 s'inscrit dans cette tendance, avec un cash burn record.

Le temps joue depuis longtemps contre Ubisoft, dont le catalogue recèle de belles franchises, comme Rainbow Six, Anno, Assassin's Creed ou Far Cry, entre autres. C'est cet actif précieux qui lui permet miraculeusement d’échapper le couperet juste avant qu'il ne s’abatte.

En novembre 2023, nous signalions que l'éditeur de jeux vidéo parvenait à se refinancer à des conditions tout à fait exceptionnelles au regard de sa santé financière, ce que le marché pourtant déplorait dans un signal clair de défiance envers son actionnaire de référence actuel.

Après avoir épuisé les ressources providentielles trouvées à l'époque, Ubisoft a encore sorti un lapin du chapeau en 2025 avec la création d'une structure copilotée avec Tencent, qui a injecté 1,16 milliard d'euros contre 26 % de l'intérêt économique des franchises Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six, réunies sous le toit d’une nouvelle structure appelée Vantage Studios.

Les amateurs du genre qui souhaiteraient parier sur une résurrection - ils sont nombreux à s'y être brûlé les doigts depuis des années - observeront que la transaction valorise Vantage et les trois franchises supervisées à 4,5 milliards d'euros, soit deux fois plus que la valeur d'entreprise actuelle d’Ubisoft au complet.