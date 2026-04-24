IonQ +340% en un an. Rigetti x3. D-Wave qui double. Tout le monde se rue sur le quantum computing sans même savoir ce qu'est un qubit… Et si on était en train de revivre le crash du 3D Printing de 2013 ? Ou pire encore, la bulle du cannabis et du metaverse ?

QUANTUM COMPUTING : Le prochain Nvidia ou le prochain 3D Printing ? La vérité qui fâche sur ce piège à 25 milliards ?

Dans cette nouvelle chronique Zonebourse, je décortique SANS langue de bois la plus grosse hype du moment sur les marchés. On regarde les VRAIS chiffres (spoiler : 85 millions de CA combinés pour 25 milliards de capi… faites le calcul ?), on compare avec les bulles précédentes, et surtout, je te donne la SEULE stratégie rationnelle pour jouer ce thème sans te faire ratatiner.

⏱️ AU PROGRAMME :

00:00 – Intro : c'est quoi un qubit (et pourquoi personne ne comprend)

01:03 – Le hype, le vrai : Willow, Google et la folie du quantum

02:40 – Le flashback douloureux : 3D Printing, cannabis, SPAC, metaverse… toujours le même film

04:06 – Les chiffres qui font mal : 290x les ventes, sérieusement ?

05:33 – Le quantum computing expliqué en 20 secondes (Spiderman inside 🕷️)

07:00 – Le bull case honnête : pourquoi c'est quand même pas du vent

07:25 – Comment jouer ça sans se faire ratatiner : les 4 règles d'or

08:55 – Conclusion : spéculation ou investissement ?

🎯 LES VALEURS ANALYSÉES : IonQ (IONQ)–Rigetti(IONQ)–Rigetti(RGTI) – D-Wave (QBTS)–ETFDefianceQuantum(QBTS)–ETFDefianceQuantum(QTUM) – Google (GOOGL)–Microsoft(GOOGL)–Microsoft(MSFT) – IBM (IBM)–Nvidia(IBM)–Nvidia(NVDA)d

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Thomas Veillet est un chroniqueur financier suisse, connu pour sa capacité à décrypter l’actualité économique et les marchés avec humour, clarté et un sens affûté de la vulgarisation. Ancien trader professionnel à Genève, il a géré l’argent de plusieurs banques et fonds d’investissement. En 2006, il crée une chronique matinale quotidienne sur les marchés financiers, connue pour son ton direct, souvent sarcastique, et sa capacité à rendre la finance aussi accessible qu’un bon polar. Cette chronique est aujourd’hui publiée sur Investir.ch, média financier suisse qu’il a cofondé, et est suivie par des milliers de lecteurs chaque matin. En 2020, Thomas transpose son style unique à l’univers vidéo avec la chaîne Swissquote (FR) sur YouTube, où il commente l’actualité boursière avec une liberté de ton rare dans la finance traditionnelle. Résultat : plus de 95'000 abonnés à ce jour et une communauté en pleine croissance.