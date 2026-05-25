Mphasis Limited traverse une phase de transition délicate, où la résilience des performances financières se heurte à un essoufflement de la trajectoire boursière. Son pari sur les contrats axés sur l'IA suffira-t-il à relancer la croissance, ou les investisseurs attendent-ils une exécution plus rigoureuse et des rendements plus solides ?

L'IA est le maître mot, du moins en Inde. La numérisation portée par l'IA, soutenue par des financements publics directs et une politique volontariste, constitue désormais le moteur central de l'industrie indienne des services informatiques.

Le gouvernement a engagé 103 milliards de roupies indiennes dans le cadre de la 'IndiaAI Mission' et a ajouté 20 milliards d'INR au budget de l'exercice 2026 pour les infrastructures d'IA. Il s'agit d'un virage clair, passant d'une impulsion informatique générique à un renforcement ciblé des capacités dans les écosystèmes d'IA et de données.

L'envergure du secteur est déjà vaste et continue de croître. L'industrie informatique indienne devrait atteindre 350 milliards USD d'ici fin 2026, contre 283 milliards USD lors de l'exercice 2025, prolongeant ainsi une courbe de croissance pluriannuelle sans encore atteindre de pic, tout en contribuant à près de 10% du PIB, selon la India Brand Equity Foundation (IBEF).

La croissance change toutefois de rythme. Le segment des services informatiques devrait progresser à un TCAC de 8,8% jusqu'en 2030, mais la croissance à court terme n'est attendue qu'entre 4% et 6% pour l'exercice 2026. Ce ralentissement modifie la donne : l'externalisation basée sur les volumes perd de son attrait, tandis que l'IA, le cloud et les contrats basés sur les résultats prennent le relais.

Mphasis, prestataire de services informatiques axé sur l'IA et les plateformes, se trouve au cœur de cette mutation. Son pipeline s'oriente déjà vers des contrats liés à l'IA (2,1 milliards USD), la majorité des signatures de contrats (60%) étant corrélée à des projets d'IA, s'alignant ainsi directement sur l'orientation actuelle des budgets plutôt que sur leurs affectations passées.

Des marges aux abonnés absents

Mphasis a clôturé l'exercice 2026 avec un chiffre d'affaires net de 158,8 milliards d'INR, en hausse de 11,6% sur un an par rapport aux 142,3 milliards d'INR de l'exercice 2025 ; la croissance est donc restée stable sans réellement s'accélérer. Cette progression est attribuée à une performance soutenue dans l'ensemble de ses segments d'activité.

Le résultat opérationnel a progressé de 11,9% sur un an pour atteindre 24,3 milliards d'INR contre 21,7 milliards d'INR, ce qui semble satisfaisant jusqu'à ce que l'on remarque des marges stagnantes à 15,3%, soit exactement le même niveau qu'il y a un an. Le bénéfice net avant éléments exceptionnels s'est établi à 18,9 milliards d'INR, en hausse de 11% par rapport aux 17 milliards d'INR de l'exercice précédent.

En clair, l'entreprise croît mais manque d'efficience. Le chiffre d'affaires progresse, mais les coûts suivent le même rythme, empêchant toute amélioration des marges. Pour une société misant sur les contrats d'IA, les bénéfices auraient déjà dû se matérialiser. Au lieu de cela, elle se développe sans gagner en agilité, ce qui signifie que le pouvoir de fixation des prix et l'optimisation du mix d'activités restent des chantiers en cours.

Décote ou défiance ?

A 2 251 INR, l'action Mphasis se situe bien en dessous de son sommet sur 52 semaines de 3 035,2 INR, et le recul de 11,1% sur l'année écoulée témoigne d'un ajustement des attentes de la part des investisseurs.

Le multiple de valorisation a suivi cette baisse, s'établissant à 19,5x les bénéfices prévisionnels pour l'exercice 2027, contre une moyenne sur trois ans de 26,1x. Il s'agit d'un déclassement significatif et non d'un simple bruit de marché. Cet écart suggère que le marché intègre une croissance plus lente ou une exécution plus faible, et non une simple turbulence passagère.

Fait intéressant, 27 analystes sur 34 recommandent toujours l'achat, avec un objectif de cours moyen de 2 647 INR, soit un potentiel de hausse de 19,1%. Cela semble optimiste au regard de l'historique récent du titre, et soulève l'interrogation habituelle : les estimations sont-elles en retard sur la réalité ?

La capitalisation boursière de 425 milliards d'INR (4,4 milliards USD) montre qu'elle reste un acteur de poids. Dans l'ensemble, la situation ressemble à un bras de fer entre une valorisation devenue attrayante et un scepticisme persistant quant à la capacité à délivrer de la croissance.

Un exercice d'équilibriste

Mphasis semble se trouver à la croisée des chemins : ses objectifs sont clairs, mais les modalités de mise en œuvre restent à définir. L'offensive sur l'IA est prometteuse, mais l'exécution n'a pas encore pleinement suivi.

Les risques s'accumulent discrètement : ralentissement de la conversion des contrats, pression sur les prix, hausse des coûts et attentisme des clients en matière de dépenses. S'y ajoute le risque de voir l'engouement pour l'IA dépasser la demande réelle. Pour l'heure, le dossier repose sur des promesses qui devront se traduire par une exécution plus incisive pour convaincre durablement.