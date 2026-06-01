Le géant de la distribution BinDawood Holding Company fait l'acquisition d'activités non traditionnelles à plus fortes marges pour préserver son avantage concurrentiel.

Le secteur saoudien de la distribution alimentaire traverse actuellement une phase de restructuration profonde.

Bien que les consommateurs se montrent de plus en plus sélectifs, les données de la Banque Centrale Saoudienne (SAMA) pour la période du 26 avril au 2 mai 2026 indiquent que les dépenses se maintiennent, avec des transactions hebdomadaires en points de vente (POS) atteignant environ 16,6 milliards de riyals saoudiens. Si les produits de première nécessité restent prioritaires, les ménages repensent intégralement l'allocation de leurs dépenses discrétionnaires.

C'est précisément cette sélectivité qui pousse BinDawood à s'adapter rapidement. En d'autres termes : l'entreprise doit séduire une clientèle prête à dépenser davantage.

Dépassant largement les frontières de l'épicerie traditionnelle, le géant du retail étend son écosystème vers des segments à forte marge tels que la pharmacie de détail (chaîne Zahrat Al Rawdah), la distribution en gros (Toy Triangle) ainsi que la technologie et le marketing d'influence (Ykone). Cette stratégie de diversification est manifeste dans l'évolution du mix de résultat opérationnel du groupe entre le T1 25 et le T1 26.

La contribution organique de l'épicerie au résultat est passée de 91,4 % au T1 25 à 84,9 % au T1 26. La part des autres segments combinés a progressé de 8,6 % à 15,1 %, contribuant à l'amélioration globale de la marge de BinDawood.

Le prix de la croissance

Le chiffre d'affaires a progressé pour atteindre 1,8 milliard de SAR au T1 26, soit une hausse de 8,2 % sur un an par rapport aux 1,7 milliard de SAR du T1 25, porté par la croissance des segments distribution, technologie et pharmacie. Le bénéfice brut consolidé a augmenté de 9,7 % pour s'établir à 580,1 millions de SAR, contre 528,7 millions de SAR au même trimestre de l'exercice précédent. Le résultat net a grimpé de 8,5 % sur un an, atteignant 71,3 millions de SAR contre 65,7 millions de SAR un an plus tôt.

La marge brute de la société a atteint 32 % au T1 26, contre 31,6 % au T1 25. Grâce à une gestion rigoureuse des coûts, l'entreprise affiche des marges supérieures à celles de ses pairs du secteur.

Le chiffre d'affaires organique à périmètre constant (LFL) de BinDawood Holding a progressé de 5,81 % sur un an, passant de 1,59 milliard de SAR au T1 25 à 1,69 milliard de SAR au T1 26. Ce taux de croissance organique de 5,81 % souligne l'écart entre la demande client naturelle et l'activité agressive du groupe en matière d'acquisitions.

Délaissé par le marché ?

Le titre est tombé au niveau morose de 4,9 SAR, ayant effacé 21,2 % de sa valeur boursière au cours de l'année écoulée, reflétant un net refroidissement du sentiment de marché. Ce repli a ramené la capitalisation boursière de la société à 5,6 milliards de SAR (1,5 milliard USD). Les niveaux actuels sont bien en deçà du plus haut sur 52 semaines de 6,69 SAR.

Le ratio cours/bénéfice (P/E) prospectif est tombé à 18,2x sur la base des bénéfices potentiels de l'exercice 27, soit un niveau inférieur à la moyenne historique sur trois ans de 24,0x. Cela indique que l'action est devenue mathématiquement moins chère, mais ce rabais comporte des risques.

Les analystes affichent un pessimisme manifeste. Les six analystes suivant la valeur adoptent une posture défensive avec une recommandation à 'Conserver'. Leur objectif de cours moyen de 5,1 SAR ne suggère qu'un potentiel de hausse limité de 4,7 % par rapport aux cours actuels.

Un panier difficile à équilibrer

La principale menace opérationnelle réside dans le risque d'intégration : un échec dans l'absorption fluide de réseaux hors alimentation comme Zahrat Al Rawdah et Toy Triangle pourrait alourdir durablement les frais de structure. Parallèlement, le marché saoudien de la distribution alimentaire est férocement concurrentiel, obligeant le groupe à multiplier les remises de fidélité pour éviter l'évasion de la clientèle.

S'y ajoutent les tensions sur le transport maritime mondial qui menacent de dégrader les marges sur stocks ; la direction se retrouve soudainement confrontée à une multiplication de défis complexes à gérer simultanément.