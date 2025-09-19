Le platine, longtemps à l’ombre de l’or, s’est imposé sans crier gare. Un coup d’accélérateur inattendu, des forces souterraines, et soudain le marché s’embrase. Reste à découvrir ce qui alimente vraiment cette flamme… et si elle tiendra.

En 2025, le platine s’est envolé d’environ 52% à 1 396$/once, loin devant l’or (+38%) à 3 669$/once, et l’argent (+44%) à 42,6$/once. L’outsider discret s’impose cette année en vedette du compartiment.



Le mois de juin a servi d’accélérateur : +28 % en quatre semaines, sa plus forte progression mensuelle depuis 1986. Ce rallye de mi-année a scellé le statut de métal précieux le plus performant de 2025 (pour le moment), faisant passer le platine de l’étiquette “sous-valorisé” à celle de leader.

Au cœur de l’ascension, un déficit chronique. Le World Platinum Investment Council (WPIC) anticipe pour 2025 un manque d’environ 850 000 onces, après 968 000 onces déjà manquantes l’an dernier. Depuis fin 2022, les stocks de surface — ces réserves hors-sol immédiatement disponibles — auraient fondu d’environ 46 %, tombant à un plus bas de plus d’une décennie. Autrement dit, hors production minière, l’offre s’assèche.

Équilibre entre l'offre et la demande de platine

Toujours selon le WPIC, la production primaire se contracte en parallèle : autour de -6% attendus cette année au niveau mondial, tandis que l’Afrique du Sud, qui extrait environ 80% du platine mondial, s’oriente vers son plus faible volume extrait en 25 ans (hors épisodes de grèves ou d’arrêts forcés). Le recyclage reprend légèrement, mais reste sous ses niveaux pré-pandémiques et ne compense pas le recul du minerai frais.

Côté demande, la base tient et s’élargit. L’automobile continue d’absorber du platine via les catalyseurs, malgré l’essor du véhicule électrique, car les flottes thermiques et hybrides restent massives. La joaillerie retrouve de l’allant : la demande pour le platine y progresserait d’environ +11% cette année, portée par les acheteurs chinois et indiens qui délaissent l’or au profit d’un platine jugé meilleur marché. Le différentiel de prix joue à plein : un rendu haut de gamme pour un coût moindre.

La composante investissement repasse au vert. La demande d’investissement devrait augmenter d’environ +2% en 2025, stimulée par les achats de lingots et de pièces en Chine ainsi que par l’essor des ETF adossés au platine. Selon le WPIC, de plus en plus d’investisseurs perçoivent le platine comme sous-évalué par rapport à l’or, ce qui favorise des flux accrus vers les produits d’épargne et de marché.

La dynamique est auto-entretenue : offre restreinte, demande industrielle robuste, regain d’intérêt des investisseurs et prix relatif inférieur à l’or qui renforce l’attractivité auprès des joailliers comme des profils “value”. Les fondamentaux plaident ainsi pour un maintien de niveaux élevés, tant que l’offre restera bridée et que la demande ne faiblira pas.

Platine, or, argent : quelles utilisations ?

Par nature, le platine est d’abord un métal d’ingénieurs. Environ 30–40% de la demande mondiale va aux pots catalytiques (diesel puis essence) et 27–36% à d’autres applications industrielles. Il intervient dans les catalyseurs chimiques (acide nitrique pour engrais, pétrochimie), le verre spécial, les écrans OLED, divers dispositifs médicaux (chimiothérapie, stimulateurs cardiaques) et surtout dans la chaîne de l’hydrogène vert, au cœur des électrolyseurs et des piles à combustible.

À l’inverse, l’or est exceptionnellement utilisé en industrie : environ 90% de l’or produit sert à la bijouterie ou au stockage de valeur, moins de 10 % allant à des usages technologiques (connecteurs, semi-conducteurs, radars…).



L’argent, lui, est très largement industriel : près de 60% de la production mondiale alimente l’électronique, le photovoltaïque, l’électronique imprimée, les capteurs et la catalyse. Ses propriétés de conductivité et antibactériennes le rendent irremplaçable dans de nombreux secteurs “verts” (solaire, filières automobiles/hybrides, 5G) et dans des procédés spécialisés comme le brasage, le traitement du gaz acétylène ou la purification de l’eau.

La joaillerie représente tout de même une part significative de la demande de platine, autour de 23–29% ces dernières années, soit approximativement 2 000 kiloonces (environ 60 tonnes) par an. L’or reste le métal roi des bijoux : en 2024, la consommation de bijoux en or s’établissait à environ 1 877 tonnes selon le World Gold Council, soit 40–50% de la demande totale ; plus de 90% de l’or extrait finit en bijouterie ou en placements. L’argent est aussi très présent en joaillerie — environ 200–210 Moz par an (environ 6 400 t) — mais en valeur, ce segment ne pèse qu’environ 15–20% de la demande d’argent (contre environ 25 % pour le platine) car le métal est bien moins cher. À noter : l’argent représente environ 75% du poids total des bijoux précieux fabriqués dans le monde.

Une embellie de courte durée ?

L’accélération de juin peut très bien n’être qu’un épisode, car plusieurs moteurs de la hausse sont par nature réversibles. D’abord, le choc d’offre : quand la production sud-africaine cale, l’offre mondiale se tend et les prix montent vite… mais si les mines redémarrent ou si d’autres sources (et le recyclage) prennent le relais, cette tension se détend tout aussi vite.



L’arbitrage par rapport à l’or joue aussi : lorsque l’or paraît “trop cher” et le platine “bon marché”, joailliers et épargnants basculent vers le platine ; si l’or corrige ou si le platine rattrape son retard, ce déplacement de la demande s’arrête.



Côté usages, l’automobile reste un frein structurel : plus la part des véhicules 100% électriques progresse, moins on a besoin de pots catalytiques, donc moins de platine — et le “gain” obtenu ces dernières années en remplaçant du palladium par du platine dans les catalyseurs a déjà été largement réalisé, il y a donc moins de marge pour continuer à grimper par ce canal.



Même logique de modération avec le “thrifting” industriel : ingénieurs et fabricants réduisent, gramme par gramme, la quantité de platine utilisée par appareil (piles à combustible, électrolyseurs, catalyseurs) ; dès lors, un marché qui grossit ne se traduit pas automatiquement par une consommation de métal qui explose. L’hydrogène, présenté comme relais de croissance, dépend fortement des subventions, des calendriers d’usines et d’infrastructures : un budget différé, une autorisation qui traîne, une priorité politique qui change… et la demande attendue se décale de plusieurs trimestres.



Le platine a pris l’ascendant, porté par une pénurie tenace et un récit industriel séduisant. Reste à voir si l’hydrogène, la joaillerie et les flux d’investissement transformeront l’essai avant que l’offre ne se normalise. Prochain rendez-vous : reprise sud-africaine, carnets H₂ et appétit des ETF — c’est là que se jouera la suite.



